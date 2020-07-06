Rusya ile Türkiye, 'yatırım çekiciliği'nde Avrupa'da ilk on ülke arasında

'EY' uluslararası danışmanlık şirketi tarafından hazırlanan 'Avrupa ülkelerinin Yatırım Çekiciliği 2019' yıllık çalışmasına göre Rusya ve Türkiye, 2019 yılında yabancı yatırımcılar için en çekici 10 Avrupa ülkesi arasına girdi.

Geçen sene yabancı yatırımcılar Rusya’da 191 projeye, Türkiye’de ise 176 projeye yatırım yaptı. Bu durum, uluslararası ticaret ilişkilerinde artan gerilimler nedeniyle Avrupa dinamiklerindeki düşük göstergelere rağmen gelişti.

2019 yılında Rus ve Türk ekonomilerinin hangi sektörleri yatırımcılar için cazipti? Koronavirüs sonrası koşullarda durum nasıl değişti?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkan yardımcısı Ali Galip Savaşır'ın şu değerlendirmesi şu şekilde:

''2019 yılında Türkiye’de dış yatırımlar açısından en cazip sektörler sırasıyla şöyle gelişti;

1-Finans ve sigorta,

2-İmalat,

3-Enerji,

4-Bilişim ve İletişim Hizmetleri,

5-Toptan ve perakende ticaret,

6-Taşıma ve depolama.

Finans ve sigorta sektörü doğrudan yabancı girişiminin %34 ünü alarak liste başı olmuştur. Son yıllarda Türkiye enerji, imalat, e-ticaret, sağlık ve finans sektörleri en fazla yatırımcı almaktadır. Covid-19 salgını etkisi ile yatırımlarda bir yavaşlama olsa da, başlayan yatırımlar devam etmektedir.

Rusya’da ise yabancı yatırımcıların en cazip bulduğu sektörler ise

1-Tarım,

2-Makine Üretim,

3-Bilişim ve İletişim Hizmetleri,

4-E-ticaret, dağıtım ve lojistik oldu.

Rusya’da pandemi ve petrol fiyatlarının düşmesi ile bağlantılı ekonomik krizin etkisi daha önce başlatılan projelerin devam etmesine engel teşkil etmediği gibi yeni anlaşmaların doğmasına neden olmuştur. EY rakamları ve analizleri, yabancı yatırım projelerinin Rusya’da uzun perspektifli ve sağlam olduğunu gösteriyor.

Pandeminin yarattığı kriz, yatırım yaklaşımı üzerinde muhakkak bazı etkiler yaratacaktır. Bu krizden sonra müşterilerin ürünlere ve hizmetlere erişimini kolaylaştıran, maliyetlerini azaltan, tedarik zincirlerini yeniden yapılandıran yatırımcılar her iki ülke için de önemli başarı sağlayacaklardır''.

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