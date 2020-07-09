‘Rus-Türk ortak çabalarıyla Libya’daki çatışma dondurulabilir’

Halihazırda Libya’daki sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla Rus ve Türk askerler ve diplomatlar arasında aktif çalışmalar sürüyor. Moskova ve Ankara, Libya için arabuluculuk mekanizmasını oluşturabilecek mi? Bu yolda hangi engeller var?

Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Enstitüsü (IMEMO RAN) Uluslararası Güvenlik Merkezi Silahsızlanma ve Çatışmaların Çözümü Bölümü’nün kıdemli araştırma görevlisi Doç. Dr. Stanislav İvanov, Sputnik’e açıklamasında, “Libya’daki çatışma Rus-Türk ortak çabalar sayesinde dondurulabilir ve bu ülkeye askeri yardım sevkiyatının durdurulması sağlanabilir. Bu bağlamda, Ankara’nın Trablus karşısında taşıdığı sorumluluk ve bu sorumluluktan vazgeçmesi mümkün olup olmadığı çok önemli bir faktör. Her halükarda Putin ve Erdoğan çatışmanın derecesini düşürebilir ve Libya’da ateşkes sağlayabilir” dedi.

Diğer yandansorununda diğer dış aktörlerin de olduğuna işaret eden İvanov, “Bu aktörler yüzünden Hafter daha önce ateşkes anlaşmalarına imza atmıyordu, şimdi de Serrac imza atmakta aceleci davranmıyor. Libya halkı bu dış aktörlerin tutkularının rehini kalıyor” ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz’de bulunan büyük doğalgaz yataklarıyla ilgili süren tartışmaların da Libya’daki sorunu ağırlaştırdığını söyleyen Rus uzman, “Taraflar bir türlü anlaşamıyor ve bölüşemiyor. Oysa orada o kadar doğalgaz var ki, herkese yeter. Üstelik koronavirüs dünyada petrol ve doğalgaz fazlalığı olduğunu gösterdi” yorumunda bulundu.

Rusya ve Türkiye’nin görüşmelerin mevcut formatta başlamasına yardımcı olabileceğini kaydeden İvanov, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Ama sonra Birleşmiş Milletler’i devreye sokmak gerekecek. Çatışma ancak bu şekilde çözüme kavuşturulabilir. Eğer BM Güvenlik Konseyi, Libya’da barışçıl operasyon gerçekleştirme kararı verirse orada hiçbir paralı asker kalmaz. Ama BM’de de her şey pürüzsüz değil. Birçok umut verici girişim BM Güvenlik Konseyi’nde vetoya takılıyor. Bir yandan Batı, diğer yandan Rusya veto hakkını kullanıyor. Çatışmanın çözüme kavuşturulması için karşılıklı atılan adımlara, uzlaşıya ihtiyaç var. Veto ise çıkış yolu değil. Batı’nın Rusya ile ilişkileri düzeltmesi gerekir. Batı, Rusya’ya karşı yaptırım politikasına devam ettikçe Ortadoğu’da bölgesel çatışmaları çözüme kavuşturmak mümkün olmayacak. Bu yüzden BM’nin Libya’daki çalışmaları canlandırmak için Batı’nın Rusya ile normal ilişkileri onarması lazım”.

Sonuç olarak Libya çözümünün karşılıklı yarar sağlayacak bir anlaşmaya dayanması gerektiğini savunan İvanov, “Bu anlaşma hem Rusya hem Batı, hem uluslararası güvenlik hem de bölgesel barışın çıkarlarına uygun olmalı. Barış herkese kazandırıyor, savaş ise aksine kaybettiriyor. Bu tür çatışmalar uluslararası terörü doğuruyor. Bu terör sonra Rusya, Türkiye, BDT ülkeleri, Avrupa Birliği, ABD ve diğer ülkelerde yankı buluyor. Çatışma koşullarında terör örgütleri güç kazanıyor. Onlar petrol, doğalgaz, elmaslar, uyuşturucu kaçakçılığı, korsanlık ve diğer yollarla besleniyor. Bu sıcak noktalar, kara delikler gibi bumerang etkisiyle sonra medeni ülkeleri vuruyor”.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.