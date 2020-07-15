Tataristanlı sanatçıdan İstanbul temalı cam füzyon eserleri

Tataristanlı cam füzyon sanatçısı Kamil Akmanov, uçuşların iptal olması sebebiyle İstanbul’da geçirdiği 5 aylık sürecin ardından camdan eserlerini İstanbul Galata’da sergilemeye başladı.

Mart ayında ‘Camdan Renkler’ (Color Through Glass) isimli kişisel sergisi için Türkiye’ye gelen ancak salgın sebebiyle sergisi ertelenen sanatçının eserleri 16 Temmuz itibarıyla iki hafta boyunca Salı günleri hariç Bereketzade Sanat Galerisi’nde görülebilecek.

Akmanov’un bu sergisindeki 40 eserin neredeyse tamamı İstanbul temalı. Sanatçının cam eserlerine, İstanbul’da kaldığı 5 aylık süre zarfında yaptığı 3 ahşap heykel de eşlik ediyor.

Sanatçı Kamil Akmanov © Sputnik / Burcu Okutan

Kamil Akmanov'un ‘Camdan Renkler’ (Color Through Glass) sergisinden kareler © Sputnik / Burcu Okutan

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde yaşayan sanatçı Kamil Akmanov’un İstanbul temalı onlarca cam füzyon eseri İstanbul Galata’da sergileniyor. © Sputnik / Burcu Okutan

Kamil Akmanov'un ‘Camdan Renkler’ (Color Through Glass) sergisinden kareler © Sputnik / Burcu Okutan

Serginin açılışına Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Müsteşarı Dmitriy Evdokimov da katıldı © Sputnik / Burcu Okutan

Sanatçı Kamil Akmanov'un sergisinin açılışına Türk sanatçılar katıldı © Sputnik / Burcu Okutan 1 / 6 © Sputnik / Burcu Okutan Sanatçı Kamil Akmanov

Akmanov’un çok sayıda eserleri Tataristan Devlet Müzesi’nde bulunuyor

Tataristan ve Rusya Sanatçılar Birliği üyesi olan Akmanov, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde yaşıyor. 30 yıllık sanat serüvenine seramik heykellerle başlayan sanatçı, camın yüksek ısıyla eritilmesiyle yapılan cam füzyon eserlerine yöneldi.

Sanatçının eserleri Tataristan Cumhuriyeti Devlet Sanat Müzesi’nin koleksiyonunda bulunuyor. Kamil Akmanov’un eserleri Rusya’da 30'dan fazla büyük sergiye katıldı. 15 kişisel sergi açtı. Akmanov, aynı zamanda Türkiye’de yaşayan ressam Aygül Okutan’ın da babası.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.