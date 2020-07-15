‘Rusya’yla mutabakat, Türk turizmcisine moral niteliğinde önemli bir karar’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Rusya’yla uçuşların başlatılmasında mutabık kaldıkları yönündeki açıklaması, Türk turizm sektöründe olumlu karşılandı. TOBB Turizm Meclisi Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık, bu gelişmenin sektöre ‘moral’ niteliğinde olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" duyurusu yaptı. Rusya'nın da dahil olmasıyla Türkiye’nin yeniden sefer başlatması yönünde karan çıkan ülke sayısı 32'ye yükseldi. Gelişme, turizm sektörü tarafından da son derece olumlu karşılandı.

‘Turizm sektörüne moral verecek bir karar’

Kararı Sputnik’e değerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Meclisi Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık, bu gelişmenin sektöre ‘moral’ veren olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Ayık “Bu kararın, ne kadar Rus misafirimizin ülkeye girişini sağlayacağına dair net bir tahmin yapmak bu aşamada hiç kolay değil. Ancak her halükarda bu gelişme sektöre moral verecektir. Zira çok katı yasakların getirdiği boşluğun ardından önemli bir adım atılıyor. İnşallah iyi olur” ifadelerini kullandı.

‘Güvenli Turizm Sertifikası’na dikkat edilmeli’

Bu yıl geç başlayacak olan turizm sezonunun Kasım sonuna kadar uzamasını umduklarını aktaran Ayık “Normalde sezon, ekim ayına kadar sürüyordu. Bu yıl umudumuz geç başlayan sezonun Kasım sonuna kadar sürmesi” dedi.

Yurtdışından gelecek turistlere kalacak yer seçimleri konusunda da uyarıda bulunan Ayık “Türkiye genel olarak yabancı konukların güvenle tatil yapacakları bir ülke konumunda. Sektör çok büyük oranda yeniden konuk ağırlamaya hazır. Ancak benim misafirlerimize tavsiyem, kalacak yer seçimlerini yaparak tesisi ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olup olmadığına dikkat etmeleri. 50 odadan fazlasına sahip tesislerde bu belge zaten zorunluluk. Ancak daha küçük konaklama tesislerinin çok büyük bir kısmı peyderpey bu belgeyi almaktalar. Bu belge önemli” diye ekledi.

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