‘ABD’nin TürkAkım tehditleri dayanaksız ve bundan hiçbir şey çıkmaz’

ABD’nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2 projelerine müdahil ülkelere dönük tehditlerini değerlendiren enerji uzmanı Mehmet Doğan “Bu tehditlerin hiçbir dayanağı yok. ABD aynı tehditlere Mavi Akım zamanında da başvurmuştu. Ortada tüm ülkelerin çıkarına bir enerji ticareti var. Bu çıkışlardan sonuç çıkmaz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'dan gelen doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkım ve gazı Kuzey Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım-2 projesine müdahil ülkelere sert tehditlerde bulundu. Pompeo, bu projelerde yer alan ülkelere “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın. Çekilmemenin sonuçları olur” diye seslendi.

ABD’den gelen bu sert tehdidi, Sputnik’e enerji uzmanı Mehmet Doğan, değerlendirdi. Doğan’a göre, ABD’nin bu projelerin Rusya’ya fayda sağladığı yönündeki açıklamaları gerçeği yansıtmıyor ve Pompeo’dan gelen bu tehdit ise son derece dayanaksız:

“Bu tehdidin ciddiye alınır bir tarafı yok zira ABD, daha önce Mavi Akım’a müdahil ülkeleri de benzer şekilde tehdit etmiş ama projeyi durduramamıştı. Zaten bu tehditlerin geçerli bir sebebi de yok. Çünkü ortada bir enerji ticareti var ve bu ticaret ABD’nin iddia ettiği gibi ülkelerin mutlak olarak Rusya’ya bağlı olmasına yol açmıyor. Ne Türkiye ne Almanya ne Danimarka ne diğer ülkeler, Rusya’ya mutlak bağımlı hale gelecekleri uzun vadeli sözleşmelere imza atmıyor. Bu projeler, ülkelerin enerjiyi en ucuza teminatının önünü açıyor. Ben bu dayanaksız tehditlerden bir sonuç çıkacağına inanmıyorum.”

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