‘Büyük yaptırımlar uygulayarak Türkiye’yle tüm köprüleri yakmak AB’nin çıkarına değil’

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa değerlerine uyulması şartıyla ilişkileri normalleştirme çağrısında bulundu ve Türkiye’yle ilişkilerde yaptırımlara başvurmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Avrupa Birliği Araştırmaları Bölümü Başkanı Yuriy Kvaşnin, Sputnik’e açıklamasında, Borrell’in ifadelerini değerlendirdi.

Son yıllardaki olaylar ışığında Türkiye’nin AB üyeliğinin artık hiçbir taraf için güncel olmadığını kaydeden Kvaşnin, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“AB, Türkiye’nin Avrupa değerleri kriterlerini karşılamadığını düşünüyor. Bunda göç krizinin de katkısı var. Ayrıca Türkiye ve bazı AB üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin de büyük önemi var. Hava ve deniz alanının sınırlandırılmasıyla ilgili olanlar dahil Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkları kaydetmek gerekir. Türkiye ve Kıbrıs arasında da kıta sahanlığı ve doğalgaz yatakları konusunda büyük anlaşmazlıklar var. Tüm bu anlaşmazlıklar, Türkiye ve AB arasındaki gerilimin güçlenmesine ve üyeliğin belirsiz bir süreye ertelenmesine yol açıyor”.

Dünyanın, ülkeler ve bölgesel bloklar arasında yaptırımların en popüler etki araçlarından biri haline geldiği bir gerilim noktasına geldiğini söyleyen Kvaşnin, “Bunu sadece Türkiye örneğinde değil, AB ve ABD’nin Rusya’ya, ABD’nin Çin ve Kuzey Kore’ye, Çin’in yanıt olarak ABD’ye uyguladığı yaptırımlar örneğinde de görüyoruz. Bu genel bağlamda, Türkiye’ye yeni yaptırımların getirilme olasılığı yüksek. Ama Türkiye’ye karşı ciddi ve felç edici yaptırımlar olmayacak. Türkiye ve AB arasında ekonomi ve göç alanlarındaki karşılıklı bağımlılık seviyesi halen çok yüksek” ifadesini kullandı.

AB’nin ciddi yaptırımlara başvurarak ilişkileri tamamen yıkmayı göze almayacağından emin olduğunu belirten Kvaşnin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’yle köprüleri yakmak ve ilişkileri bu derece bozmak AB’nin çıkarına değil. Ayrıca Türkiye bir NATO üyesi ve AB üyesi ülkelerin büyük kısmı NATO’da yer alıyor. Uluslararası güvenlik Türkiye için oldukça önemli ve bu anlamda Türkiye, AB için oldukça büyük rol oynuyor. Bu yüzden yaptırımlar daha ziyade lokal olacak ve sembolik önem taşıyacak, bu durum kapsamlı yaptırım savaşına varmayacak”.

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