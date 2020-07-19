Rus uzman: Moskova ve Ankara imkansız gibi görünen konularda dahi anlaşmayı öğrendi

Rusya BDT Ülkeleri Enstitüsü Direktör Yardımcısı askeri uzman Vladimir Yevseyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ve Türkiye’nin İdlib’de barışçıl çözüm sürecini baltalamaya çalışan illegal güçlere karşı eylemlerini birlikte sürdürdüğü yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Yevseyev, iki ülkenin pozisyonlarının ilk başta farklılık gösterebileceği konularda dahi ilişkileri kurma konusunda oldukça başarılı olmalarının dikkat çekici olduğunu söyledi.

'Rusya ve Türkiye Astana formatında verimli bir şekilde çalışan iki ülke'

Rus uzman, "Moskova ve Ankara imkansız gibi göründüğü konularda dahi anlaşmayı ve anlık zorluklar nedeniyle işbirliği konusunda riske girmeden karşılıklı etkileşime değer vermeyi öğrendi. Hem Rusya, hem de Türkiye Astana formatına katılan ve orada uzlaşmalar ve ortak noktalar bulma konusunda verimli bir şekilde çalışan iki ülke. Gerçi Rusya İran’ın da dahil olduğu üçlü müzakerelerden yana, Türkiye ise daha çok özellikle Rusya ile diyalog kurmayı hedefliyor. İdlib’le ilgili uygulanan birçok anlaşma var. Örneğin Suriye ordusu taarruz operasyonları düzenlemiyor, aksi halde Türk askeri birliklerinin devreye girmesi gerekir ki, bu da doğrudan Türkiye ve Suriye arasında çatışmaya yol açabilir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İdlib ile ilgili açıklamalarını yorumlayan Yevseyev, "Türk liderin ülkelerimizin Suriye’deki işbirliği ile ilgili açıklaması, şu anda Türk kara kuvvetlerinden oluşan büyük bir askeri birliğin bulunduğu İdlib’deki statükosunu koruma isteğidir” ifadelerini kullandı.

'Karşılıklı diyaloğu devam ettirmek Rusya için de çok önemli'

Türkiye'nin özellikle Suriye'deki eylemlerinden görülebileceği üzere bölgenin çok ciddi aktörlerinden biri olduğundan, Rusya için de karşılıklı diyaloğu devam ettirmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Yevseyev, şöyle konuştu:

"Rusya, en tartışmalı anlarda bile Türkiye ile mümkün olan her şekilde anlaşmaya varmaya çalışıyor. Bu çalışmanın başarılarından biri, Idlib'deki M4 otoyolunda giderek genişletilerek düzenlenen ortak devriyeler. Suriye'nin kuzeydoğusunda da ortak devriyeler faaliyetlerini sürdürüyor. Terörle ortak mücadele gerçekten önemli, zira radikallerin ellerinden sadece Rus değil Türk askerler de hayatını kaybetti. Bu yönde hala yapılması gereken çok iş var.”

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