Rus uzman: Sea Breeze 2020 tatbikatı, ABD’nin zayıflığını gizlemek için kullandığı bir güç gösterisi

Sputnik’e konuşan Rus uzman Andrey Boldırev, ABD’nin Ukrayna ile ortak gerçekleştirdiği ‘Sea Breeze 2020’ tatbikatının, zayıflığını gizlemek için kullandığı bir güç gösterisi olduğunu ifade etti.

Karadeniz’de ABD ve Ukrayna’nın ortak Sea Breeze 2020 tatbikatı başladı. Yılbaşından beri kendilerine ait beş savaş gemisinin Karadeniz’e girdiğini bildiren ABD’ye göre, Sea Breeze gibi çok uluslu tatbikatlara katılmak, Avrupa’nın kolektif savunması konusundaki kararlılıklarını göstermenin gerçek bir yolu.

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri Araştırma Merkezi Türkiye Bölümü’nden Kıdemli Araştırma Görevlisi, Karadeniz ve Boğazlar uzmanı Dr. Andrey Boldırev, tatbikatla ilgili Sputnik’e değerlendirmede bulundu. Boldırev’e göre, tatbikat, ABD’nin zayıflığını gizlemek için kullandığı bir güç gösterisi.

‘Olağandışı bir misyon taşımıyorlar’

Boldırev, bu tarz tatbikatların planlı olduğunu ve belirli bir misyon taşımadığını ifade etti.

Boldırev, “Bu tatbikatların olağandışı bir şey barındırdığını düşünmüyorum. 2014 yılında da Sea Breeze tatbikatı kapsamında çok sayıda NATO gemisi Karadeniz’e girmişti. O zaman da sayıları çok fazlaydı ve hatta Karadeniz Filo’muzun komutanlığı duruma dikkat vermişti, ancak o zaman da ciddi bir sonuca yol açmamıştılar” dedi.

Boldırev, “ABD’nin yüksek sesle yaptığı açıklamalara rağmen NATO’nun daha önce Karadeniz’de gerçekleştirdiği diğer tatbikatlar gibi, bu tatbikat da kesinlikle pek de özel bir misyon taşımıyor. Zira öncelikle, bunlar planlı tatbikatlar. İkincisi, bu tip güçlü açıklamaların tamamı, yalnızca herhangi bir tatbikatı gerçekleştirmek için kullanılan sıradan argümanlar. Yani çok sayıda gemi olmasına rağmen, bunlar belirli bir misyon veya amaç taşımayan, planlı tatbikatlar” ifadelerini kullandı.

Boldırev, ayrıca şunları söyledi: “Avrupa’nın kolektif savunması konusuna gelince, bu da yine ABD’nin Karadeniz’de tatbikat yapmak ve bunca gemiyi bulundurmak için gerekçe olarak kullandığı sıradan bir argüman. Karadeniz’de Avrupa için bir tehlike olmadığı kesinlikle aşikar. ABD’nin bu açıklamada bulunması üzerinde, salgınla ilgili durum etkili olmuş olabilir, zira salgın ABD’yi bir nebze zayıflattı. Onlar da güya eskisi gibi Avrupalı müttefiklerini korumaya çok hazır olduklarını belirtme ihtiyacı duydu. Gerçekte durum bambaşka ve Avrupalılar da bunun farkında.”

Sea Breeze 2020 tatbikatına ABD, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Norveç, Romanya, İspanya, Türkiye ve Ukrayna’dan 2 bin askeri personelin yanı sıra 27 gemi ve 19 uçak katılıyor.

Çeviren: Tuğba Bolat

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