'Rusya ve Türkiye'nin Libya ortak çalışma grubu kurma inisiyatifi, krizi mevcut çıkmazdan kurtaracak'

Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü kıdemli araştırma görevlisi Dr. Vladimir Sotnikov, Rusya ve Türkiye heyetleri arasında Ankara'da yapılan görüşmeler sonucunda yayınlanan Libya konulu ortak bildiriye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sputnik'e demeç veren Sotnikov, "Rusya ve Türkiye'nin Libya ortak çalışma grubu kurma konusunda mutabakat sağlaması doğal. Zira şu anda Moskova ve Ankara, Libya krizinin çözümünde aktif olarak yer alıyor. Orada Mısır da var. Hatta Mısır'ın oraya asker gönderebileceği ve askeri faaliyetlere başlayabileceği bile konuşuldu. Ancak şu anda Libya cephesindeki en aktif ülke Türkiye" dedi.

'Bu inisiyatif, dış güçlerin müdahalesi olmazsa çözüm sürecini başlatır'

Bu tablo göz önüne alındığında ortak çalışma grubu kurma kararını karmaşık ve uzun süredir devam eden krizin barışçıl çözümü yönünde atılan önemli bir adım olarak niteleyen Sotnikov, "Bu ortak Rus-Türk inisiyatifinin çok iyi perspektife sahip olduğunu düşünüyorum. Bu durum, yoğun çalışmaların sürdürülmesi, herhangi bir sürpriz yaşanmaması ve diğer dış güçlerin müdahalesi olmaması durumunda Moskova-Ankara ortaklığının Libya krizini yavaş yavaş çıkmazdan kurtaracağını ve çözüm sürecini başlatacağını ifade ediyor" diye konuştu.

'Bu inisiyatif Berlin Konferansı'nın bir eki olarak değerlendirilmeli'

Berlin Konferansı'na farklı ülkelerin katıldığını, Fransa, Almanya, ABD ve çeşitli ülkelerin çıkarlarını aktif şekilde gözettiğini kaydeden Sotnikov, "Bu nedenle Rus-Türk çalışma grubunun kurulması, herhangi bir alternatif olarak veya Berlin Konferansı'ndan uzaklaşmak olarak değerlendirilmemeli. Rus-Türk inisiyatifi, Berlin Konferansı'nın bir eki olarak görülmeli" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye heyetleri arasında Ankara'da yapılan görüşmeler sonucunda ortak bildiri yayınlanmıştı. Bildiride Ankara ve Moskova'nın 4 madde üzerinde mutabakat sağladığı vurgulanmıştı.

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