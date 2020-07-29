Rusya Devlet Duması, Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutladı

Dünyadaki tüm Müslümanlar bu cuma günü Kurban Bayramı'nı kutlayacak. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle birçok ülkede kutlamalara kısıtlamalar getiriliyor.

Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Rus Devlet Duması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun şahsında tüm Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kutlama mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanı! Sizlerin ve tüm dost Türk halkının, İslam'ın en önemli bayramlarından biri olan Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Kurban Bayramı, barış ve merhameti, komşu ve akrabalarla ilgilenme arzusunu, farklı dinlere mensup insanlara eşit derecede açık ve yakın olma gibi önemli değerleri temsil ediyor. Bu bayram insanlara hoşgörülü olma, birbirlerine saygı duyma ve nezaket gösterme çağrısı yapıyor. İyi ve güzel duygularla dolu Kurban Bayramı yüzyıllardır insanları bir araya getirerek dini değerlere ve geleneklere saygıyı teşvik ediyor. Bu bayramın Rusya ve Türkiye halkları arasındaki karşılıklı anlayış ve barışı daha da güçlendirmeye hizmet ederek manevi birliğimizin temelini oluşturmasını diliyorum. Bu mübarek bayramın her eve ve her aileye barış, neşe ve güzel umutlar getirmesini temmeni ediyorum" ifadeleri yer aldı.

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