Rusya Müftü Konseyi, Kurban Bayramı vesilesiyle Türkiye halkını tebrik etti

Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı ve Moskova Bölgesi Ruhani İşler İdaresi Başkanı Ruşan Hazrat Abbyasov, bu yıl pandemi nedeniyle Kurban Bayramı etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin kısıtlamaların Rusya'daki bayram kutlamalarını nasıl etkiliyeceğini Sputnik'e anlattı ve Türkiye halkının bayramını kutladı.

Rusya Müftüler Konseyi Başkan Yardımcısı ve Moskova Bölgesi Ruhani İşler İdaresi Başkanı Ruşan Hazrat Abbyasov, ülkede Kurban Bayramı'nda alınacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Abbyasov, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki, bu yıl dünya genelindeki koronavirüs salgını nedeniyle, Rusya Müslümanları da Mekke ve Medine'deki kutsal topraklara gidemedi ve İslam'ın direklerinden biri olan hac görevini yerine getiremedi. Yine aynı şekilde, yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılması tehdidiyle bağlantılı olarak, Moskova'daki bayram namazının Ulu Camide sadece müftü yardımcısı, imamlar, müezzinler ve bayram namazının düzenlenmesinde yer alan cami personelinin katılımıyla kılınmasına karar verildi.

Mümin kardeşlerimize, bu bayramı evde aile ve yakınlarıyla güzel bir atmosfer yaratarak geçirmeleri çağrısı yaptık. Bayram namazı, federal kanalların yanı sıra Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi internet sitesi ve sosyal ağlardaki resmi sayfalarından çevrimiçi olarak izlenebilecek. İbadetin evlerde yapılması bugün zorunlu bir önlemdir. Bizler, yaradanın emirleri gereği kendimizi ve yakınlarımızı korumak zorundayız. Eminim, aile içinde geçirilecek bayram günleri akrabalık bağlarını daha da güçlendirerek bayramı özel kılacaktır.

Geleneklere uygun olarak Kurban Bayramı günlerinde, kurban etlerinin hayırsever kuruluşlar aracılığıyla ihtiyacı olanlara ulaştırılması sağlanacak. Pandemi şartlarında ihtiyaç duyanlara yardım etmek özellikle önemlidir."

Hazrat Abbasov, Rusya Müftüler Konseyi adına Türk halkının yaklaşmakta olan Kurban Bayramı’nı kutlayarak şunları söyledi:

"Kurban Bayramı arifesinde, her şeyden önce, Türkiye Müslümanlarını önemli ve tarihi olay vesilesiyle tebrik etmek istiyorum: Büyük Ayasofya'nın cami statüsüne tekrar kavuşması ve ibadet hizmetlerinin yeniden başlaması. Yüce Allah'a, Türk halkına sağlık, esenlik, maddi ve manevi güç, barış ve refah vermesi için dua ediyorum."

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