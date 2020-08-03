Rus uzman: ABD'nin Suriye'deki petrol planları, Kürt ayrılıkçıların elini güçlendiriyor

Sputnik'e demeç veren Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, DSG ile ABD'li Delta Crescent Energy LLC'nin imzaladığı, Suriye Dışişleri'nin kınadığı ve Türk Dışişleri'nin 'kabul edilemez' olarak nitelediği anlaşmayı yorumladı.

ABD'nin bu anlaşmayla Suriye'deki petrolden gelir elde etmek için zemin oluşturduğunu söyleyen Grivaç, "Washington böylece bir yandan Suriye'de kendisine tabi olan güçleri desteklerken diğer yandan da bu ülkedeki petrol rezervlerini kendisine bağlı yapılarla paraya çevirmek için zemin hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

'Planlar teknik olarak gerçekleştirilebilir gözüküyor'

Suriye'de 2011'den beri devam eden çatışmalarda petrol altyapısının bir kısmının yıkıldığını ancak bunları geri kazanmanın mümkün olduğunun görüldüğünü anlatan Grivaç, "Teknik olarak bakıldığında, planların gerçekleştirilebilir olduğunu düşünüyorum. Belki de, mevcut seviyeye kıyasla petrol üretiminde ciddi bir artış olur" dedi.

'Türkiye hoşnut değil'

Bu arada Grivaç'a göre ABD'nin eylemleri bölgede istikrarsızlık yaratıyor. Petrol anlaşmasının bölgedeki gerilimin tırmanmasına yol açabileceğini kaydeden Rus uzman, "Bu eylemler, Türkiye'nin hoşuna gitmiyor. Zira böylece Kürt ayrılıkçıların eli güçleniyor. Ayrıca bunların Suriye meşru hükümetinin ve halkının çıkarlarına ters düştüğü de aşikar. Zira petrol rezervleri yıkıma uğrayan ülkenin yeniden yapılandırılması için kullanılmayacak" diye konuştu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya demeç veren Suriye Dışişleri'nden bir yetkili, "Suriye, ABD'nin desteğiyle ve gözetiminde Suriye petrolünü çalmak için DSG ile ABD'li bir petrol şirketi arasında imzalanan anlaşmayı kararlılıkla kınıyor. Suriye yönetimi, bu anlaşmanın geçersiz olduğunu ve yasal hükmü bulunmadığını düşünüyor" demişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, ABD'li şirketin DSG'yle petrol anlaşması yapmasına ilişkin "Kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

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