Mardin’de bulunan ve Süryaniler için önemli bir merkez olan Deyrulzafaran Manastırı’nda dün gece çıkan yangında yüzlerce ağaç ve yeni doğum yapan kediler ile yavruları yandı. Görgü tanıkları yangının sabotaj olduğunu söylüyor.

Mardin’de bulunan ve Süryaniler için önemli bir merkez olan Deyrulzafaran Manastırı arazilerinde yangın çıktı.

Kentten 4 km uzaklıkta bulunan ve 5. yüzyılda inşa edilen tarihi manastırın arazisinde dün gece çıkan yangın uzun çabalar sonucu söndürülürken yüzlerce ağaç kül oldu. Yangında yeni doğum yapan 2 kedi de yavrularıyla birlikte yandı. Görgü tanıkları, yangının sabotaj olduğunu ve 4 kişi tarafından yakıldığını söylüyor.

Deyrulzafaran Manastırı arazisinde yangın: Doğum yapan kediler ve yüzlerce ağaç yandı https://t.co/o0mqQnZ4VK pic.twitter.com/rBCivCyDp2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 9, 2020

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Sputnik Türkiye’ye konuşan Deyrulzafaran Manastırı rehberi Afrem Johannes, yangının gece 03.00 civarında çıktığını anlattı: "Bizim bahçıvanlar oraya gelen bir araç görmüşler. Araç kör bir noktaya girmiş ve araçtan 20-25 yaşlarında 2 kız, 2 erkek inmiş. Arkadaşlar önce fark etmemişler, araç kavşaktan döner dönmez duman çıkmış. Yakıp kaçmışlar. Ben de koşarak gittim ama yangın büyüdüğü için müdahale edemedik. İtfaiyeyi aradık ama dağlık alan olduğu için söndürmekte zorlandı. Biz de dağa tırmanıp söndürmeye çalıştık. 3 saatte zar zor söndürdük. 500’e yakın ağaç yandı. Aralarında 20-30 yıllık çam ağaçları vardı. Bahçede doğuran 2 kedi yeni doğurmuştu. 20 yavruyla birlikte hepsi yandı. En çok onlara üzüldük."

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