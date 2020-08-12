Kayıt
20:45 12 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    ‘Türkiye jeopolitik bir mücadele veriyor, karşıda Almanya, Fransa ve ABD destekli Yunanistan var’

    © DHA /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 132
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104002/28/1040022823_0:86:3000:1773_1200x675_80_0_0_a3c71279162f5c72852fe03fa5a99030.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202008121042641272-turkiye-jeopolitik-bir-mucadele-veriyor-karsida-almanya-fransa-ve-abd-destekli-yunanistan-var/

    Ankara-Atina hattında artan gerilimi Sputnik’e değerlendiren ATA Platformu Koordinatörü Barış Hasan “Türkiye bir jeopolitik mücadele veriyor; Yunanistan yalnız değil. 100 yıl önce Yunanistan’ı Türkiye’nin üzerine salan İngiltere’ydi. Bugün ise bu ABD, Fransa ve Almanya desteğiyle yapılıyor” dedi.

    Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşadığı gerilimi bir kez daha NATO ve Avrupa Birliği’ne taşımaya girişti. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis “NATO yönetimi, tarafsız tutum sergilemelerinin benim tarafımdan artık kabul görmeyeceğini net şekilde anlıyordur” diyerek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşmüş ancak NATO yönetiminden beklediğini bulamamıştı. Birkaç gün sonra Stoltenberg, Miçotakis’in girişimi üzerine Türkiye ve Yunanistan’ı aralarındaki sorunları “müttefiklik dayanışması” ruhuyla çözüme kavuşturma çağrısında bulunmuştu.

    Öte yandan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeniden NAVTEX ilan etmesinin ardından AB’yi acil toplantıya çağıran Yunanistan, aradığı desteği kısmen de olsa AB’den bulmuş gibi gözüküyor. Zira Avrupa Komisyonu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile 'tam dayanışma' içinde olduklarını duyurarak Atina’nın çağrısına olumlu karşılık verdi. Art arda gelen bu gelişmeler ışığında, Ankara-Atina gerilimini, gerilime NATO, AB ve ABD’nin nasıl müdahil olacağını ve krizin ne yöne evrileceğini ATA Platformu Koordinatörü Barış Hasan, Sputnik’e anlattı. 

    Türkiye ile Batı destekli Yunanistan arasındaki ‘jeopolitik bir mücadele’

    Hasan’a göre Türkiye ile Batı destekli Yunanistan arasındaki gerilim “jeopolitik bir mücadele”

    “Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminin arka planına baktığımızda bir jeopolitik güç mücadelesi görüyoruz. Burada Yunanistan yalnız değil. Yunanistan’ın arkasında, AB’nin tamamı değilse bile birliğin başat güçleri Almanya ve Fransa var. NATO içerisindeki başat güç ABD’nin de Yunanistan’ın arkasında olduğunu görüyoruz. Her şeyden önce bunun bir jeopolitik mücadele olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bu jeopolitik mücadelenin içerisinde Yunanistan Batı’nın, Avrupa Birliği’nin ve NATO’nun başat güçleri tarafından araçsallaştırılınca Yunanistan’la Türkiye arasında bir gerilim kaçınılmaz oldu.”

    ‘Yunanistan hem Almanya hem ABD’nin bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde Mısır’la masaya oturdu’

    Hasan, ABD ve Almanya’nın Yunanistan’ı Mısır’la masaya oturmaya yönlendirdiğine ve ülkenin iç politikadaki ‘çaresizliğini’ gidermek için Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de desteklediğine işaret ederek “Yunanistan’la Türkiye arasındaki bu gerilimin arka planında Yunanistan açısından hem iç hem de bir dış politik dinamiği var. Türkiye ile Libya arasında anlaşma imzalandıktan sonra Miçotakis hükümeti ülke içerisinde çok ciddi eleştirilere maruz kaldı. Hükümet Miçotakis’i geri adım atmakla, Yunanistan’ın çıkarlarını Türkiye’ye teslim etmekle hatta Yunanistan’ı uluslararası kamuoyunda güçsüz düşürmekle suçladı. Batılı güçler Miçotakis hükümetinin iç politikadaki çaresizliğini görünce Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de motive ettiler. Bunun arkasından Yunanistan-Mısır anlaşması geldi. Bu anlaşmanın perde arkasındaki sürece bakarsanız, ABD desteklemiş ama Almanya haberi yok gibi davrandı. Bu çok inandırıcı değil. Yunanistan hem Almanya’nın hem ABD’nin bilgisi ve yönlendirmesi dahilinde bu adımı atarak Mısır’la anlaşmayı imzaladı dedi. 

    ‘Türk-Yunan krizlerinde hep tarafsız kalmayı seçen NATO, bugün de aynısını yapacak’

    Hasan “Bu, bizi gerek Avrupa Birliği içerisinde gerek NATO içerisinde Yunanistan’ı yekpare olarak destekleyen bir ittifak olmadığı sonucuna götürüyor. Ne NATO ittifakında ne de Avrupa Birliği’nde tüm ülkeler Yunanistan’ı destekliyor diyemeyiz. Ama NATO ve Avrupa Birliği’ndeki başat ülkeler Yunanistan’ın arkasında. Yunanistan ABD, Fransa ve Almanya’yı arkasına alarak süreci hem Avrupa Birliği’ne hem de NATO’ya taşıyor, Türkiye’ye köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Ben bundan bir sonuç çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu NATO’nun tarihsel dinamiklerinde yok. NATO kendi üyeleri arasındaki gerilimlerde her zaman tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Türk-Yunan krizlerinde de tarafsız kalmayı tercih etmiştir. Stoltenberg’in açıklamaları da NATO’nun yine suya sabuna dokunmayacağını gösteriyor” diye devam etti. 

    ‘Oruç Reis’in sahaya çıkması Yunan hükümetini iç politikada köşeye sıkıştırdı’

    Yunanistan’ın NATO’dan farklı olarak AB’den kısmen de sonuç elde edebileceğine değinen Hasan “Özellikle Almanya ve Fransa’nın Yunanistan’ın arkasında olduğunu düşünürsek, AB’den sembolik de olsa Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı çıkabilir. Ama bu yaptırımın da Türkiye açısından ciddi bir bağlayıcılığı veya sonucu olmaz. Çünkü Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci neredeyse durmuş durumda. İşte tam da bu yüzden, Yunanistan’ın elinin fazla dolmayacağını bildiği halde neden bu girişimleri başlattığını düşünmek lazım. Bunun için en önemli sebep, ülkedeki iç dinamikler. Türkiye, NAVTEX’i geri çektiğinde ve Mısır’la anlaşma imzalandığında kamuoyuna bu ‘zafer’ olarak lanse edildi. Fakat Türkiye’nin ikinci NAVTEX ilanı ve Oruç Reis’in göreve çıkmasıyla hem sosyal medyada hem yerel gazetelerde ‘Hani biz Mısır’la anlaşmıştık, Türkiye artık bir şey yapamayacaktı’ sorusu soruldu. Gelinen noktada Yunan hükümeti öyle köşeye sıkıştı ki Oruç Reis’in sahadaki araştırmalarına başlamasına herhangi bir karşılık veremediler” diye konuştu.

    ‘Yunanistan’la Mısır’ın imzaladığı metin MEB anlaşması değil, ön anlaşmadan ibaret gibi gözüküyor’

    Türkiye’nin Mısır’la ilişkileri gözden geçirmeye hazır olmamasının Atina ile Mısır’ın masaya oturmasını tetiklediğine işaret eden Hasan “Türkiye’nin sembolik de olsa bazı adımları atmaması Mısır tarafında ‘Yunanistan ile bu anlaşmayı yapalım’ sonucuna varılmasına neden oldu. Ama anlaşmanın içeriği de tartışmalı. Ben bunun bir Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması olduğunu düşünmüyorum. Çünkü anlaşmanın kamuoyuna aktarılan İngilizce metnine bakınca Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını belirlemeye yönelik bir ön anlaşma olduğu anlaşılıyor. Yani henüz ortada BM’ye tescil ettirilecek bir MEB anlaşması bile olmayabilir. Yunan hükümetinin kendi tezleri arkasında güçlü bir şekilde duramamasının bir sebebi de belki bu” dedi. 

    ‘Geçmişte Yunanistan’ı Türkiye üzerine salan İngiltere’ydi, bugünse ABD ve Fransa’

    Son dönemde Ankara-Atina hattında yaşananları ‘tarihin tekerrür etmesi’ diye nitelendiren Hasan “100 yıl önce Yunanistan’ı Türkiye’nin üzerine salan İngiltere’ydi. Bugün ABD ve Fransa. Almanya da Yunanistan’ın arkasında gibi görünüyor şu anda. Tarih tekerrür ediyor. Bu yüzden Türkiye’nin tarihten iyi dersler çıkartıp geleceğe yönelik adımlarını ve önlemlerini ona göre alması lazım” diye ekledi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor: Yunanistan Savunma Konseyi acil kodlu toplandı
    Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ABD’li mevkidaşı Pompeo’yla bir araya geliyor: Gündem Doğu Akdeniz
    Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, BAE’li mevkidaşıyla Doğu Akdeniz’deki durumu görüştü
    Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor
    Bakan Dönmez'den 'Oruç Reis' paylaşımı: Sismik kablo Akdeniz'e indi
    Etiketler:
    Anlaşma, Batı, Münhasır Ekonomik Bölgesi, Navtex, İngiltere, Doğalgaz, Sismik arama, MTA Oruç Reis, jeopolitik, ittifak, müttefik, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kiryakos Miçotakis, Kahire, Atina, Ankara, Barış Hasan, Doğu Akdeniz, Libya, Fransa, Almanya, NATO, Avrupa Birliği, ABD, Mısır, Yunanistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Minsk'teki protesto eylemlerinin 2. gününden bir kare
    Belarus'taki protestoların 2. gününden kareler
    Karikatür
    Beyrut Limanı'ndaki patlama, Lübnan tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti
    İnfografik
    2019 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet