Yazar Tuksal: Gerçek sevgiyi ancak cesaret gösterenler deneyimler

'Güzel yanlarımız kadar değil göstermeye cesaret edebildiğimiz yanlarımız kadar seviliriz'
“Cesaret korkusuz olmak değil, korkuyla beraber hareket etmeye gönüllü olmaktır” diyen Tuksal, şunları söyledi:
“Biz bazı yönlerimizin kusurlu olduğunu, bazı yönlerimizin sevilmeyeceğini düşünüyoruz. Sevilmeyeceğini düşündüğümüz için de o yönlerimizi göstermekten korkuyoruz. Halbuki ikili ilişkide gerçek bir bağın kurulabilmesi için o tarafın gösterilmesine cesaret edilmesi gerekiyor. Güzel yanlarımız kadar değil, göstermeye cesaret edebildiğimiz yanlarımız kadar seviliriz. Biz sadece güzel yanlarımız kadar sevileceğimizi düşünüyoruz. Ama o güzel olmadığını sandığımız yanlarımızı da gösterdiğimizde koşulsuz sevgiyi tatmaya başlıyoruz.”
Tuksal, “Her birimiz mutluluğa bir tanım koyuyoruz, sonra o tanım, mutlulukla aramızda engel oluyor. Daha sonra da mutlu olamıyorum diye şikayet ediyoruz. Örneğin o olunca mutlu olacağım diye bir istek yerleştiriyoruz. Bu gerçekleşmediğinde de mutlu olamıyoruz” ifadelerini kullandı.
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