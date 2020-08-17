Yazar Tuksal: Gerçek sevgiyi ancak cesaret gösterenler deneyimler

Yazar Lara Tuksal, “Bazı yönlerimizin sevilmeyeceğini düşünüyoruz. Bunun için de o yönlerimizi göstermekten korkuyoruz. Halbuki ikili ilişkide gerçek bir bağın kurulabilmesi için o tarafın gösterilmesine cesaret edilmesi gerekiyor. Güzel yanlarımız kadar değil, göstermeye cesaret edebildiğimiz yanlarımız kadar seviliriz” dedi.

'Güzel yanlarımız kadar değil göstermeye cesaret edebildiğimiz yanlarımız kadar seviliriz'

Gündem Dışı’nda’in stüdyo konuğu yazar’dı. Tuksal, kişisel gelişim kitabı ‘Tut Elini’yi anlattı: “Bu kitap korkularına rağmen adım atmaya cesareti olanların beynini, kalbini ve bedenini dönüştürecek olan 9 haftalık bir program içeriyor.”

“Cesaret korkusuz olmak değil, korkuyla beraber hareket etmeye gönüllü olmaktır” diyen Tuksal, şunları söyledi:

“Biz bazı yönlerimizin kusurlu olduğunu, bazı yönlerimizin sevilmeyeceğini düşünüyoruz. Sevilmeyeceğini düşündüğümüz için de o yönlerimizi göstermekten korkuyoruz. Halbuki ikili ilişkide gerçek bir bağın kurulabilmesi için o tarafın gösterilmesine cesaret edilmesi gerekiyor. Güzel yanlarımız kadar değil, göstermeye cesaret edebildiğimiz yanlarımız kadar seviliriz. Biz sadece güzel yanlarımız kadar sevileceğimizi düşünüyoruz. Ama o güzel olmadığını sandığımız yanlarımızı da gösterdiğimizde koşulsuz sevgiyi tatmaya başlıyoruz.”

Tuksal, “Her birimiz mutluluğa bir tanım koyuyoruz, sonra o tanım, mutlulukla aramızda engel oluyor. Daha sonra da mutlu olamıyorum diye şikayet ediyoruz. Örneğin o olunca mutlu olacağım diye bir istek yerleştiriyoruz. Bu gerçekleşmediğinde de mutlu olamıyoruz” ifadelerini kullandı.

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