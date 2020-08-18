Prof İtil: Hekimlerde korona nedeniyle ‘tükenmişlik’ başladı, birçok ilde doktorlar istifa ediyor

Türk Toraks Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Oya İtil, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınına konuk oldu. İtil, pandemiyle ilgili mücadele tamamen bireylere bırakıldığını belirterek hastanelerde pandemi planlaması olmadığını, birçok doktorun ya istifa ettiğini, ya da emeklilik ve tayin istediğini söyledi.

‘Birinci dalganın ikinci zirvesine hızla gidiyoruz’

Prof. Dr.şunları söyledi:

‘’Temmuz ve Ağustos ayları itibariyle normalleşmeye hızlı bir şekilde geçildikten sonra Türkiye genelinde Covid – 19 tanısı alan, hastaneye yatan, yoğun bakım tedavisi gerektiren hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. 1. Dalganın 2. zirvesine doğru hızla yaklaşıldığını düşünüyoruz. Özellikle küçük şehirler, Güney Doğu Anadolu, Çukurova gibi bölgelerde çok daha hızlı bir şekilde yoğun yaşandığını biliyoruz. Düğün, sınav, toplu taşımalar, toplu ibadetler, turistlik seyahatler gibi fiziksel mesafeyi ortadan kaldıran etkinlikler kaygılarımızı çok daha fazla arttırdı. Bireylerin risk algısında düşme görüyoruz. Maske ve mesafeye dikkat etmediklerini görebiliyoruz, bu ciddiyeti kavrayamıyor vatandaşlarımız. 1. dalga henüz sönmedi. Örneğin vaka sayısı 100- 150 gibi sayılara düşünce ancak o zaman 1. dalganın sönmesinden bahsedebiliriz. Pandemiyle ilgili mücadele tamamen bireylere bırakılmış durumda.

‘Hekimlerimizde ‘tükenmişlik’ başladı’

‘Vaka sayısı 3 kat artar’

Hastane ve yatak kapasiteleri son zamanlarda artan hasta sayısını karşılayamıyor. Yoğun bakım yatağı bulamadığın söyleyen arkadaşlarımız var. Artan hastalık yükü konusunda çok dertliler. İlk dönemlerde ilaçlar kolaylıkla bulunuyordu fakat son zamanlarda bazı illerimizde birçok ilacı bulmakta sıkıntı yaşandığı da söyleniyor. Hekimlerimizde tükenmişlik başladı. COVİD – 19 Çoklu organ hastalığıdır. Birçok hastanede sadece göğüs hastalığı uzmanları tek sorumlu hekim olarak çalışmakta. İyi bir Pandemi planlaması yok birçok hastanede. Diğer branşlardaki uzmanların da el birliğiyle bu planlamanın içinde yer alması lazım. İlgili hekimlerin insanüstü iş yüküne maruz kalmalarına neden oldu. Dolayısıyla istifalar oldu özellikle Alanya, Batman, Manisa başta olmak üzere Düzce, Kocaeli ve Denizli gibi birçok merkezden emekliliğini isteyenler hem de istifa edenler, özel sektöre geçenler ve tayinlerini isteyenler oldu. Türkiye genelinde 53 sağlık çalışanı, 27 hekim kaybedildi bu süreçte. Ailelerini bırakıyorlar geride. Bu ailelerin geçinmeleri gerekiyor. COVİD – 19 Sağlık çalışanları için bunun meslek hastalığı kabul edilmesini talep ettik. Hastalık ve ölüm durumlarına özgü hak arttırıcı düzenlemelerin yapılmasını talep ettik.

Bakanlık kesin vakaları bildirmek istiyor ama bizlerin ve hekimlerimiz takip ettiği hastalarda covid -19 olup viral pnömoni olarak bildiriyoruz yani viral pnömoniler aslında COVİD -19. Bunlar da bildirilse vaka sayısının 3 katı rakamlar elde edilecek. Okulların 21 Eylül’de açılması bana şüpheli gibi geliyor. Bu rakamlar 21 Eylül’de acaba nasıl olacak? O rakamları da dikkate alarak aşamalı olarak belki okulların açılması çok daha uygun olacaktır ama belki yine ertelenebilir. Sınıfların seyreltilmesi ve bütün önlemlerin tüm okullarda alınması gerekir’’.

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