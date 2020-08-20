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    Pandemi döneminde verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen sağlık çalışanları Diyarbakır’da iş bıraktı. “Ölmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz” diyen sağlıkçılar, sembolik olarak yaptıkları “Sağlık Bakanlığı’na yardım sandığı” içine bozuk para atatarak tepkilerini dile getirdi.

    Sağlık çalışanları Diyarbakır’da iş bıraktı: Ölmek istemiyoruz

    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Pandemi döneminde verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen sağlık çalışanları Diyarbakır’da iş bıraktı. “Ölmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz” diyen sağlıkçılar, sembolik 'Sağlık Bakanlığı’na yardım sandığı' içine bozuk para atarak tepkilerini dile getirdi.

    Diyarbakır’da sağlık çalışanları taleplerini dile getirmek için iş bırakarak Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. 

    • “Ölmek değil! Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” pankartı açan sağlık çalışanları “5 günde bir yaygın test yapılsın”, “Kovid-19 meslek hastalığıdır”, “3600 ek gösterge hakkımız verilsin” ve “Gece nöbetleri iki vardiya sayılsın” dövizleri taşıdı.
      “Ölmek değil! Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” pankartı açan sağlık çalışanları “5 günde bir yaygın test yapılsın”, “Kovid-19 meslek hastalığıdır”, “3600 ek gösterge hakkımız verilsin” ve “Gece nöbetleri iki vardiya sayılsın” dövizleri taşıdı.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
    • “Ölmek değil! Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” pankartı açan sağlık çalışanları “5 günde bir yaygın test yapılsın”, “Kovid-19 meslek hastalığıdır”, “3600 ek gösterge hakkımız verilsin” ve “Gece nöbetleri iki vardiya sayılsın” dövizleri taşıdı.
      “Ölmek değil! Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” pankartı açan sağlık çalışanları “5 günde bir yaygın test yapılsın”, “Kovid-19 meslek hastalığıdır”, “3600 ek gösterge hakkımız verilsin” ve “Gece nöbetleri iki vardiya sayılsın” dövizleri taşıdı.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
    • “Ölmek değil! Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” pankartı açan sağlık çalışanları “5 günde bir yaygın test yapılsın”, “Kovid-19 meslek hastalığıdır”, “3600 ek gösterge hakkımız verilsin” ve “Gece nöbetleri iki vardiya sayılsın” dövizleri taşıdı.
      “Ölmek değil! Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” pankartı açan sağlık çalışanları “5 günde bir yaygın test yapılsın”, “Kovid-19 meslek hastalığıdır”, “3600 ek gösterge hakkımız verilsin” ve “Gece nöbetleri iki vardiya sayılsın” dövizleri taşıdı.
      © Sputnik / Sertaç Kayar
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    © Sputnik / Sertaç Kayar
    “Ölmek değil! Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” pankartı açan sağlık çalışanları “5 günde bir yaygın test yapılsın”, “Kovid-19 meslek hastalığıdır”, “3600 ek gösterge hakkımız verilsin” ve “Gece nöbetleri iki vardiya sayılsın” dövizleri taşıdı.

    'Sağlık Bakanı ve idarecilerin bizi duymasını istiyoruz’

    Diyarbakır Sağlık Platformu öncülüğünde gerçekleşen eylemde sağlık çalışanları 11.30 ile 13.30 saatleri arasında iş bıraktı.

    Platform adına açıklama yapan SES Diyarbakır Şube Eşbaşkanı Gönül Adıbelli, taleplerini dile getirmek için iş eylem gerçekleştirdiklerini belirterek “Biz bugün burada sesimizi çıkarmak hem idarecilerin hem de Sağlık Bakanı’nın bizi duymasını istediğimiz için buradayız. Pandemi döneminde verilen vaatler, verilen sözler vardı. Bu sözler ve vaatler hiçbir şekilde yerine getirilmedi. Alınan önlemler yeterli değil. Hükümetin iktidarın yapması gereken bu yöntemleri devreye sokmak, bu önlemleri almaktır ama sizler de biliyorsunuz son bir hafta içinde sadece ve sadece Diyarbakır ilimizde ve Urfa ilimizde 2 hekim arkadaşı, bir sağlık emekçisini aynı zamanda yemekhanede çalışan bir arkadaşımızı ne yazık ki bu dönemde kaybettik” diye konuştu.

    Pandemi döneminde verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen sağlık çalışanları Diyarbakır’da iş bıraktı. “Ölmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz” diyen sağlıkçılar, sembolik olarak yaptıkları “Sağlık Bakanlığı’na yardım sandığı” içine bozuk para atatarak tepkilerini dile getirdi.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Sağlıkçılar sembolik olarak yaptıkları “Sağlık Bakanlığı’na yardım sandığı” açarak içine bozuk para atarak tepkilerini dile getirdi.

    Polisin hastane önünde eylem yapmalarına izin vermek istememesine dikkat çeken Adıbelli şöyle devam etti: "Biz bugün burada bu eylem yaparken bize şu söyleniyor ‘Ölseniz de sesinizi çıkarmayın, ölseniz de hakkınızı aramayın’ evet biz ölüyoruz, ölmek istemiyoruz, yaşatmak istiyoruz. Bu bizim en doğal, en temel hakkımız. Bunun için lütfen bize engel çıkarmak noktasında, görüşürken ‘oturamazsınız, yapamazsınız’ demek ne kadar doğrudur? Sizler de birer kamu hizmeti yürüten bireylersiniz, aynı şeylerle siz karşı karşıya kalmış olsanız sesinizi nasıl duyuracaksınız? Sesimizi her platformda duyurmak için çalışmalar yürütüyoruz. Dün sosyal medyada, bugün burada protesto ederek bunu duyurmak en doğal hakkımızdır." 

    Açıklamanın ardından sağlık çalışanları 15 dakikalık oturma eyleminin ardından işlerinin başına döndü.

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    Etiketler:
    Urfa, Gönül Adıbelli, Diyarbakır Sağlık Platformu, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çalışan, Sağlık, Diyarbakır
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