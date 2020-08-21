Kayıt
12:43 21 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun katılımıyla geliştirilen dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V üretiminin görüntüsü Moskova, Gamaley Enstitüsü

    Sputnik V: Yüzbinlerce kişiyi öldüren koronavirüse karşı tescillenen ilk aşı Batı’yı neden yasa boğdu?

    © Fotoğraf : Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0b/1042635719_0:12:2986:1691_1200x675_80_0_0_43181e6c3870ee77087af8dd65120bac.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202008211042694217-sputnik-v-yuzbinlerce-kisiyi-olduren-koronaviruse-karsi-tescillenen-ilk-asi-batiyi-neden-yasa-bogdu/

    Batı medyasının Rusya’nın geliştirdiği ve dünyada tescillenen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V’ye dönük kaygısı, koronavirüsün hızla yayıldığı dönemdeki kaygıyı bile aşmış durumda. Halbuki aynı medya, İngiltere, Almanya ve ABD’nin “henüz olmayan aşılarına” aşı bulunmuşçasına umut ve sevinçle yaklaşıyor.

    Dünyada tescillenen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V. Twitter’ın Rusya ve Çin’in devlet destekli medya kuruluşlarını etiketlemesinin ardından popüler hale gelen deyişle, “Rus devletiyle bağlantılı” aşı. Aslında bu yaftalama tutumu ne yalnızca Twitter ile ne de medyanın hedef alınmasıyla sınırlı. Bugün Batılı medyanın hedefinde, şimdiye dek 750 binden fazla kişinin ölümüne yol açan ve 20 milyondan fazla kişinin yakalandığı yeni tip koronavirüs Kovid-19’a karşı tescil edilen ilk aşı Sputnik V var. Öyle ki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ilk koronavirüs aşısının tescil edildiğini açıkladığı 11 Ağustos’tan bu yana, Batılı medyanın haber, görüş yazıları ve tartışmalarına yansıyan derin kaygısı, koronavirüsün hızla yayıldığı Mart ayındaki kaygıyla yarışır düzeyde.

    İngiliz basını itiraf etti: Batı’nın Rus aşısına yönelik tepkisi tamamen jeopolitik

    Batılı medyaya tezahür eden bu kaygının sebebine İngiliz Financial Times gazetesi itiraf niteliğinde bir açıklama getiriyor. Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü, 1980’lerden beri adenovirüsler üzerinde çalışmakta ve geliştirdiği Sputnik V’yi de kendi uluslararası onaylı Ebola aşısına dayandırdığını hatırlatan gazete Rus araştırmacıların bu alanda Batılı ilaç şirketlerini geçebileceğine dair inançsızlık, bilimden ziyade jeopolitiğe dayanıyor tespitinde bulunuyor.

    ​Batı’nın Rusya’ya dönük ABD seçimleri ile eski Rus ajanı Sergey Skripal vakasına müdahil olduğu yönündeki asılsız suçlamalarına atıfta bulunan FT “Moskova’nın bunları inkarı, Batı’nın Rusya’ya olan güvenini altüst etti. Batıda çoğu Rus girişimi şüpheyle karşılanıyor. Moskova Mart ayında İtalya'nın salgınla mücadelesine destek için sağlık ekipleri gönderdiğinde, bazı analistler bunun savunma sırlarını çalmayı hedefleyen ‘alçak’ bir misyon olduğu uyarısı yaptı. Yine Moskova’nın ABD’ye yaptığı solunum cihazı yardımı da ülkede diplomatik baş ağrısına sebep oldu” diye yazdı.

    Amerikan medyasının ‘Soğuk Savaş’ dili 

    Elbette, Batı’nın Sputnik V karşısındaki rahatsızlığının gerekçesini açık bir dille aktaran FT, Rusya’nın geliştirdiği ve dünyada tescillenen ilk aşı olan Sputnik V’ye dönük itibar suikastı girişiminde yalnız değil. Amerikan Washington Post gazetesinde yayımlanan “Putin aşısını yaptırsın, ben onaylı olanı bekleyeceğim” başlıklı makalede, Rusya’nın geliştirdiği aşı “uydurma” olarak nitelendiriliyor. 

    Putin’in yıllar önce ABD’nin eski başkanı George W. Bush’a söylediği yazılan “Benim köpeğim seninkinden daha büyük, daha kuvvetli ve daha hızlı” sözlerine atıfta bulunan makalede “Putin koronavirüs ülkesini vurduğunda, ‘hemen hızlıca daha büyük, daha kuvvetli ve daha hızlı’ bir şeyler uydurun’ anlamına gelebilecek şekilde aşı çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi. Çünkü Putin de Amerikan mevkidaşı gibi yalnızca kazanmaya önem veriyor” ifadeleri kullanılıyor. Amerikan gazetesinin yaptığı zorlama benzetme, olsa olsa Soğuk Savaş döneminden kalma dil ve bakış açısının devamı olsa gerek.

    Batı’nın Sputnik V karşısındaki kasıtlı umutsuzluğu 

    Bu suçlamalara bir başka örnekse “Biz bu çalışmaları (klinik denemeleri) eğlence olsun diye yapmıyoruz” ifadesi kullanılan ve İngiliz Guardian gazetesindeki makale. Bir başkası da “Dünya genelindeki bilim adamlarının tamamı istisnasız şekilde Rus aşısına topyekün karşıymış gibi” haber aktaran İtalyan devlet ajansı ANSA… Ya da dünyaya umut olması beklenen Sputnik V’nin “nasıl da Putin yönetimine olan güveni sarsabileceğine” odaklanan Bloomberg… Elbette, Putin’in aşıyı ilk deneyenler arasında olduğunu söylediği kızının hayatını kaybettiği şeklindeki yalan haberleri yapacak kadar ileri giden onlarca İngilizce haber sitesini de unutmamak gerek.

    ‘Batı aşıyı bulur, Rusya ancak bulduğunu iddia edebilir’ bakış açısı

    Başta aktardığım üzere, koronavirüs şimdiye dek dünya genelinde 100 binlerce can aldı, böyle hassas bir konudaki bilimsel çalışmalara karşı soğukkanlı ve nesnel bir tutum elbette şart. Ancak ortada bir çifte standart olduğu şüphesiz. Zira Rusya’nın tescil ettirdiği aşı için “güvenli mi değil mi bilmiyoruz” diyen Guardian, İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi’nin sürdürdüğü aşı çalışmalarını “potansiyel aşı” diye nitelendirmekte sakınca görmüyor. Yani Batı medyasına göre Batı’nın bulamadığı aşıyı, Rusya bulamaz. Rusya ancak bulduğunu iddia edebilir.

    Rusya’nın tescil ettirdiği aşı için “güvenli mi değil mi bilmiyoruz” diyen Guardian, İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi’nin sürdürdüğü aşı çalışmalarını “potansiyel aşı” diye nitelendirmekte sakınca görmüyor.
    Rusya’nın tescil ettirdiği aşı için “güvenli mi değil mi bilmiyoruz” diyen Guardian, İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi’nin sürdürdüğü aşı çalışmalarını “potansiyel aşı” diye nitelendirmekte sakınca görmüyor.
    ‘Kovid-19 aşısı Türkiye’deki Batıcıları memnun etmedi’ 

    Sputnik’e konuşan gazeteci Yazar-Mehmet Ali Güller, çifte standardın arka planını “Kovid-19 aşısının ilk tescilini Rusya’nın yaptırması, ülkemizdeki Batıcıları pek memnun etmedi. Aşı gibi önemli bir gelişmenin adresi, onlara göre mutlaka ABD olmalıydı çünkü… Oysa bilmedikleri şu: sağlık konusu, hele de halk sağlığı konusu Batı’nın gelişmiş kapitalist ülkelerinden ziyade kamucu ekonomilerde, sosyalist ülkelerde daha da başarılıdır. Küba bunun tipik örneğidir. Anımsayın, salgının Avrupa’yı kasıp kavurduğu o günlerde, bütün AB ülkeleri İtalya’ya sırtını dönmüşken, Küba ve Çin İtalya’ya sağlık ekipmanı ve sağlıkçı desteği göndermişti diye açıklıyor.

    ‘Rusya, Sovyetler’den kalan başarılı sağlık anlayışını sürdürüyor’

    Güller “İşte Rusya da, SSCB’den kalma bu başarılı sağlık anlayışını sürdürmektedir aslında. Sovyet halk sağlığı uzmanlığı, oldukça gelişmişti. Bugün Kovid-19 aşısı geliştirebilmeleri, geçmişteki pek çok aşı çalışmasındaki öncü rollerinin de devamıdır aslında… Aynı durum ülkemiz için de geçerli değil mi? Dün, kamu ekonomisi, karma ekonomi uyguladığı yıllarda aşı üretip ihraç ediyordu Türkiye… Serbest piyasa ekonomisi uygulamaya başlayan Türkiye ise aşı üretmeyi durdurdu maalesef… Yani sağlıktaki başarı ekonominizin büyüklüğüne değil, toplumu esas alıp almamasına bağlıdır diyor. 

    Aşı ilanının milyonların koronavirüs kapmasına sebep olacağını iddia eden Türk gazeteci

    Rusya’nın geliştirdiği ve dünyada tescillenen ilk koronavirüs aşısına dönük Batı basınında yer alan tepkilerin benzerlerini Türkiye’de de görmek mümkün. Moskova’nın aşının tescillendiğini duyurmasının ardından bir Türk gazetecinin “bu duyurunun milyonlarca insanın virüsü kapmasına sebep olacağı” yorumu bunun en uç örneklerinden birisi sayılabilir.

    ​Ayrıca Rusya aşı duyurusunu yapar yapmaz Twitter’daki Türk kullanıcılar onlarca anket düzenleyerek “Rus aşısını yaptırır mısınız?” diye sordu. Bu anketlerin en popülerlerinden birisi 1 milyonun üzerinde takipçisi olan gazeteci Nevşin Mengü’nün açtığı anket oldu. Mengü’nün takipçilere yönelttiği bu soruya cevap verenlerin tam yüzde 50’si “Rus aşısını yaptırırım” derken diğer yüzde 50 “Yaptırmam” yanıtını verdi. Söz konusu sonuç, Türk kamuoyunun bu alanda da ikiye bölündüğünün resmi niteliğindeydi.

    DSÖ memnun, Türkiye görüşüyor, alıcılar sırada… Peki, Rus aşısına güvenmeyen kim?

    Habertürk gazetesinde yayınlanan “Rusya'nın kovid aşısına neden güvenilmiyor?” başlıklı yazıdaki Rusya ile ABD aynı günde aşıyı bulduklarını ilan etseler ve dahası Rusya'nın bulduğu aşının daha bilimsel olduğu kanıtlansa bile, bütün bunlara rağmen demokrasi ve bilimsel özgürlük ortamı farkı nedeniyle hemen herkes yine de Amerika’ya inanmak eğiliminde olabilir” ifadeleri incelemeye değer. Çünkü köşe yazısının Rusya’nın Kovid-19 aşısına güvenilmediği iddiasını hangi bulguya dayandırdığı net değil.

    Zira Dünya Sağlık Örgütü Rusya’nın aşı duyurusu üzerine Kovid-19’a karşı aşı geliştirmedeki tüm başarıları memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı. Meksika, Venezüella, Filipinler ve Vietnam aşı satın almaya niyetlerini beyan etmiş durumda. İsrail ise Rusya ile bu alanda müzakere başlaması ihtimalini açıkladı. Hatta Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Rusya aşı grubu ile Türk bilim insanlarının iletişim içinde olduğunu belirterek "Biz, Faz-3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz. En son bununla ilgili bir sözleşme taslağı da hazırlandı. Faz-3 çalışmasına geçmeden önce de preklinik çalışmaları görerek başlatmayı uygun görüyoruz" açıklaması yaptı.

    ‘Rusya’nın aşı çalışmaları hegemonya savaşı, İngiltere veya Almanya’nınki norm’

    Habertürk’teki köşe yazısında ayrıca, Rusya’nın tescillediği aşıdan bahsederken “hegemonya yarışı” meselesine değiniliyor. Yazı, İngiliz Oxford Üniversitesi ve Alman Paul Ehrlich Enstitüsü aşı çalışması yaparken hegemonya yarışından bahsetmeyen ancak konu Rusya’ya geldiğinde bu kavramı hatırlatanlara sadece bir örnek.

    ABD’de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu da “Ruslar insan hayatına hiçbir zaman değer ve önem vermediler. Rus=Mafya=Yalan dolan. Suriye’de masum insanların kimyasal gaz ile öldürülmelerine göz yuman vicdansız Putin utanmadan bu aşıyı kendi kızıma yaptırdım diyor sadece egosu için. Bu ne biçim babalık? Onaysız kızına?” diye tweet attı.

    ‘Suçlamalar art niyetli, Gamaley Enstitüsü’nün aşı karnesi ortada’ 

    İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Hakan Güneş, Rusya’nın aşı konusundaki donanımını göz ardı eden bu sert eleştirileri “kötü niyetli” buluyor. Sputnik’e konuşan Güneş Rusya’daki Gamaley Enstitüsü’nün Kovid-19 aşısını uygulamada saha çalışmalarına geçtiği yönündeki açıklamalar, bu enstitünün ve Rusya’nın yeterince bilimsel yayın yapmadığı ve açık prosedürler uygulamadığı suçlamalarıyla çok eleştirildi. Bunlarda belli ölçüde haklılık payı olsa da ben bu suçlamaların art niyetle yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Gamaley Enstitüsü’nün de Rusya’nın da aşı konusunda daha önce yaptıkları, yani aşı karneleri ortada. Kamuoyunda, aşıyı ha buldu ha bulacak denilen Oxford Üniversitesi, Almanya ya da ABD’ye yapılmayan ölçüde sert eleştiriler Gamaley ve Rusya’ya yöneltiliyor. Halbuki Rusya ve Gamaley’in duyurusu saydığım bu diğer alternatiflere göre çok daha inandırıcı. Çünkü hem ülkenin hem de enstitünün aşı karnesi ve aşı çalışmaları konusundaki başarıları ortada” yorumunu yapıyor.

    ‘Anti-Sovyet ve anti-Rus tutumun yansıması’

    Doç. Dr. Güneş “Bu gerçeğe rağmen, başka kurum ve ülkelere yöneltilmeyen düzeyde eleştirilerin onlara yapılması anti-Sovyet ve anti-Rus tutumun bir yansıması. Elbette Rusya da kapitalist bir ülke ve aşı bularak kâr ve prestij elde etmeye çalışıyor. Ayrıca uluslararası ilaç tekellerinde de bir parça rolü olduğu kanaatindeyim. Ancak bu gerçek, onların bu denli hedef olmasını haklı kılmıyor. Gamaley’in hem domuz gribi hem ebola aşılarında geldikleri nokta göz ardı edilmemeli” diyor.

    ‘Çiçek hastalığının Sovyetler Birliği sayesinde ortadan kalktığı unutulmamalı’

    Güneş’in bahsettiği anti-Sovyet ve anti-Rus bakışın yansıması olan bu eleştiriler, çoğunlukla dayanaksızlığıyla göze çarpıyor. Sosyal medya ve basında yer alan “Ruslar hiçbir zaman insan hayatını önem vermedi” veya “Rus aşısına güven olmaz” suçlamalarına, Sovyet dönemi tıbbı üzerine araştırmaları olan ve toplumcu tıp üzerine pek çok esere sahip emekli hekim Akif Akalın yanıt veriyor: 

    “1917, Rusya’nın tıp tarihinde önemli bir dönüm noktası. Kurulan sosyalist rejim, sağlıkta kapitalist ülkelerden farklı olarak, koruyuculuk ve önleyiciliği esas alıyor. Bu yüzden aşı da Sovyetler ile birlikte önem kazanıyor. İngiltere’de aşı uzun süredir uygulansa da kapitalist ülkelerde aşı yaygın bir uygulama değildi. Ancak Sovyetler Birliği 1. Dünya Savaşı ve sonrasındaki iç savaş sürecinde, Kurtuluş Savaşı dönemindeki Türkiye’ye benzer şekilde salgın hastalıktan kırılıyordu. İşte bu şartlar Sovyetler Birliği’nde aşı çalışmalarını başlattı. 2. Dünya Savaşı ve sonrasında da aşı çalışmaları hız kesmedi. Özellikle çiçek aşısına Sovyetler Birliği’nin katkısı çok büyük oldu. Çiçek hastalığının ortadan kaldırılması Sovyetler Birliği’nin ve onun Dünya Sağlık Örgütü’ne verdiği destek sayesindedir.

    ‘Rus bilim adamları koronavirüs aşısı için ülkenin 100 yıllık deneyiminden faydalandı’ 

    Sovyetler’in çocuk felci konusundaki katkılarını da hatırlatan Akalın Küba’nın 1960’lardaki en büyük problemlerinden birisi olan çocuk felcine karşı Sovyetler ülkeye aşı, bilim insanları ve ekipman göndererek hastalığın ortadan kalkmasını sağladı. Bu dünyaya örnek oldu ve çocuk felcinin kader olmadığı anlaşıldı. Bugün çocuk felci çok çok nadir görünen bir hastalık. Yalnızca savaşın halen devam ettiği Afganistan, Irak gibi ülkelerde nadiren gözüküyor. Koronavirüs aşısında bu deneyimden faydalanıldığını söylemek mümkün. Neticede bu ülkenin aşılar konusunda 100 yıllık deneyimi var. Özellikle çiçek aşısı, bugün geliştirilen koronavirüs aşısının geliştirilmesinde çok güçlü bir arka plan oluşturuyor diye konuştu.

    Toplumcu tıp geleneği

    Sovyet sistemiyle kapitalist sistemi arasındaki farka dikkat çeken Akalın Sovyet sisteminde doktorlar hasta beklemez. Tersine doktorlar hastalık ortaya çıkmasın diye neler yapılabileceği üzerinde çalışır. Bunun da en önemli ayağı aşıdır. Sorun çıkmadan önce tedbir almakla, sorun çıktıktan sonra tedbir almaya çalışmak iki farklı ideolojinin sonucudur. Aşı, koruyucu tıbbın temel ayağıdır” dedi.

    Rusya’nın ‘büyük başarı öyküsü’

    Öte yandan, elbette Türkiye’de de Rusya’nın aşı girişimine olumlu yaklaşan önemli isimler de var. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Cumhuriyet gazetesine yazdığı yazıda bu girişimi Rusya’yı, başlangıç da olsa, bu doğrulanması gereken, doğrulanmasını dilediğimiz başarısından dolayı bilim emekçilerini ve onları destekleyen Rus devletini kutluyoruz.. İnsanlığın pek çok açıdan böylesine başarı öyküsü ve gerçekleşen büyük adımlara öyle çok gereksinimi var ki” sözleriyle değerlendiriyor.

    Rusofobik dile rağmen Moskova’nın Batı’yla dayanışması sürecektir

    Bu yazının aslında iki temennisi var. Bunlardan birincisi elbette yüzbinlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan koronavirüs salgınının en kısa zaman içerisinde durdurulması. İkincisi ise Batı’nın Soğuk Savaş döneminden kalma Rus karşıtı propagandasının, insanlığa bir umut oluşturan aşı çalışmalarını gölgelememesi.

    Neticede Batılı medya ne kadar Rusofobik dil kullanırsa kullansın, Moskova yarın öbür gün olası bir sağlık krizinde NATO ülkelerine tıbbi malzeme ulaştırmakta da, ABD’li astronotları kendi füze ve kapsülleriyle uzaya fırlatmakta da elini taşın altına koyacaktır.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Gamaleya Merkezi Direktör Yardımcısı Denis Logunov: Koronavirüs aşısı 5 ayın emeği değil, onlarca yıla yayılan bir emek
    'Sputnik V' aşısıyla ilgili internet sitesine ilk 24 saat içinde 188 ülkeden ilgi
    Sputnik V: Dünyada tescillenen ilk koronavirüs aşısı
    'Sputnik V' adlı koronavirüs aşısının ilk partisi üretildi
    Meksikalılara göre en güvenilir Kovid-19 aşısı Rusya'da geliştirilen Sputnik V
    Etiketler:
    George W. Bush, Vladimir Putin, Venezüella, Oxford Üniversitesi, Eleştiri, Mehmet Ali Güller, Hakan Güneş, Akif Akalın, Rusofobi, Gamaley Enstitüsü, N.F. Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi, Çocuk felci, Batı medyası, ABD, Almanya, İngiltere, Twitter, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Türkiye, İsrail, Vietnam, Filipinler, Meksika, Tescil, Koronavirüs aşısı, Aşı, Koronavirüs, Sputnik V, kara propaganda, Batı, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın 14-17 yaşındaki genç fotoğrafçılar kategorisinde birinci seçilen İngiliz yarışmacı Adam Lake'in fotoğrafı
    Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları belli oldu
    Karikatür
    ABD'li senatörler: Türkiye, gemilerini Doğu Akdeniz'den çıkarmazsa ekonomik yaptırım uygulanmalı
    İnfgorafik
    Türkiye, Rus turistlerin değişmeyen gözdesi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet