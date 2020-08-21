Fatih sondaj gemisindeki flamanın sırrı

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na bilgi veren denizciler, Fatih Sondaj Gemisi'ndeki flama ile ilgili “Pek bilinen bir sembol değil ama bazen geminin adını temsilen personel morali için bu tip şeyler yapılır” dedi.

29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümünde Karadeniz’e araştırma yapmak üzere yola çıkan Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi Fatih’i Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat uğurlamıştı. İşte o gemi 3 aylık faaliyetleri sonucunda Türkiye’nin en önemli doğal gaz rezervine ulaşırken gemi üzerinden yapılan canlı yayında Türk bayrağının yanında yer alan bir flama dikkat çekti. Fatih’in atı üzerinde resmedildiği flamanın sırrı merak konusu oldu. Flamanın üzerindeki görüntü İtalyan ressam Fausto Zonaro’nun “Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişi'' tablosunu hatırlattı.

Konuyla ilgili RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na bilgi veren denizciler, “Pek bilinen bir sembol değil ama bazen geminin adını temsilen personel morali için bu tip şeyler yapılır” dedi.



Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.