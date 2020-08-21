‘Türkiye, petrol ve doğalgaz piyasasındaki radikal sıkıntılardan daha az etkilenecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini duyurdu. Hedefin bulunan gazı 2023’te kullanıma sunmak olduğunu aktaran Erdoğan “Fatih sondaj gemimiz Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti" açıklaması yaptı. Erdoğan’ın duyurduğu doğalgaz keşfinin olası sonuçlarını enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu, Sputnik’e anlattı.

‘Türkiye’nin yaptığı keşif ve son 10 yılda doğalgaz bulabilir hale gelmesi gurur verici’

Aslanoğlu “Önemli olan bulunan rezervin büyüklüğünden küçüklüğünden ziyade Türkiye’nin dışarıdan bir firmadan ortaklık almadan kendi gazını derin denizde bulabiliyor olması. Dünyada derin deniz aramacılığı yetisine sahip dünyada toplamda 10-12 tane devlet şirketi ve ek olarak Exxon Mobile, Total ve Eni gibi firmalar var. Buna son 10 senede dahil olan ve petrol geleneği olmayan tek ülke Türkiye. Doğalgaz bulunması tabii ki çok önemli bir gelişme fakat bu olmasaydı da dahi Türkiye’nin bu ‘know-how’ı edinmesi gerçekten çok çok değerli. Bu, beni bir petrol mühendisi olarak gururlandıran bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

‘Tuna 1’in bulunduğu kısım Karadeniz’in doğalgaz zengini olan bölümü’

Doğalgaz keşif sürecinin arka planını da anlatan Aslanoğlu “Karadeniz’de şu an 50 civarında kuyu açılmış durumda. Bunların 8 tanesi derin kuyular. Fakat bu kuyuların tamamı keşif amaçlıydı. Tuna-1 kuyusu ise lokasyonu dolayısıyla zaten halihazırda üretimi yapılan ve Tuna-1’in yakınında bulunan Romen ve Bulgar doğalgaz sahalarıyla aynı rezervden besleniyor. Dolayısıyla ben orada ilk aramalara başlanacağı zaman buradan yüzde 95 ihtimalle doğalgaz çıkacağını düşünüyordum. Çünkü Karadeniz’de Tuna-1’in bulunduğu kısmı zaten doğalgaz zengini. Dolayısıyla aslında Tuna-1 şu ana kadar zaten lokasyonu açısından en nokta atışı lokasyonlardan biri” diye anlattı.

‘Açıklamalar, 16 sene doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 45’ini karşılayacak gaz olduğunu gösteriyor’

Açıklanan 320 milyar metreküp rezervin, önümüzdeki dönemde açılacak olan yeni kuyularla birlikte güncelleneceğini aktaran Aslanoğlu “Şu an sadece elimizde bir kuyunun datası var. Fakat ilerleyen zamanlarda daha fazla kuyu kazıldıkça data artacaktır. Çıkan haberlerde ‘8 yıla yetecek gaz var’ deniliyor. Ancak üretimin bir üst sınırı var. Benim orası için tahminim yıllık 15-20 milyar metreküp civarı. Dolayısıyla aslında 8 yıla yetecek gazdan değil 16 sene boyunca her yıl yaklaşık yüzde 45’ini karşılayacak gazdan bahsetmek daha uygun” dedi.

‘Dünya petrol ve doğalgaz piyasasındaki radikal sıkıntılardan daha az etkileneceğiz’

Peki doğalgaz keşfinin sonuçları ne olur? Aslanoğlu Sputnik’in bu sorusunu “Öncelikle dünya petrol ve doğalgaz piyasasında meydana gelebilecek radikal sıkıntılardan az etkileneceğiz. Misal, Körfez Savaşı gibi bir savaş çıktığı senaryoda petrol fiyatlarının yüzde 200 gibi ciddi oranda artması gibi durumlardan. İthalatınızın daha az olduğu senaryoda, bu gibi radikal sıkıntıların iç piyasadaki etkisi daha az olacaktır. Bunu bir avantaj olarak görmek mümkün” yanıtını verdi.

‘Enerji tedarik çeşitliliği için de önemli’

Aslanoğlu “Enerjide kritik olan şey çeşitliliktir. Biz de artık kendi içimizde tedarik edebileceğimiz için tedarik sayısı artmış olacak. Böylece doğalgaz ticareti yaptığımız ülkelere karşı dış siyasette elimiz daha güçlü olacak. Örneğin 2010-2018 arası boru hattı yoluyla en fazla doğalgaz aldığımız ülkeler Rusya ve İran, elimizin güçlü olacağı ülkelere örnek” diye ekledi.

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