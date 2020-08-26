Alman koronavirüs aşısı İstanbul’da denenecek: İÜ Tıp Fakültesi Dekanı 'Doktor kızım da gönüllü oldu' dedi

Almanya’da geliştirilen COVİD-19 aşısının insanlar üzerideki klinik deneyleri İstanbul’da 100 gönüllü ile yapılacak. Bu çalışmanın başında olan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu, kızının bile aşı deneyi için gönüllü olduğunu anlattı.

Prof. Tükek, aşının birçok ülke insanı üzerinde denenmesinin normal olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Aşı deneyleri mümkün mertebe ırksal etkinliklerin ya da kökenlerin etkisini en aza indirmek için çok uluslu olarak yapılır. Türkiye olarak bir ilaç geliştirsek, Türk insanında denemekle kalmayız aynı şekilde partnerlerimiz Hindistan, Rusya, Çin, Amerika, Almanya, İngiltere gibi birçok ülke vatandaşında denemek gerekiyor. Dünya piyasasına ilaç vermek istiyorsanız bunun bütün etkilerini her ırkta ve her ülke vatandaşında görmek isteriz. Bunlar çok ciddi para kaynağının da girdiği çalışmalar. İlaç çalışmaları ya da endüstrinin desteklediği çalışmalarda ciddi anlamda ülke ekonomilerine büyük katkı sağlaması söz konusu. Türkiye, biraz daha geride bu konuda. Fon ve kaynak oluşturmak zorunda çalışmayı yapan bölüm. Çalışmayı yapan kişilere ve ülkelere bu fonlar aktarılıyor. Ciddi anlamda da para akışı oluyor. İlaç çalışmaları için söylüyorum aşı için değil.

Vaka azken Türkiye'yi tercih etmediler

Aşı 30 bin kişi de denenecek diyelim ve 30 bin kişinin de ben olsam 3’er bin kişilik 10 ülkede bunu yapmak isterdim. Hastalığın daha fazla olduğu yerlerde bölgeler tercih edilirdi. Oxford’un aşısı için biz burada da geliştirelim biz de yardımcı olalım dediğimizde o dönem Haziran aylarında vaka sayıları düştüğü için daha fazla vakanın görüldüğü ABD, Brezilya, Güney Afrika gibi ülkeler seçilmiş çalışma için. Almanya ve Rusya’nın çalışma teklifleri var Türkiye için ve Türkiye’de de kabul edildi.

Gönüllülerin nasıl haberi oluyor?

Belirli kurallar çerçevesinde bunu yapan Üniversite ya da fakülte gönüllü aradığını söyleyen ilan açıyor. Onlarca kişi gönüllü olmak istediğini belirten mesaj attı. Kızım da Cerrahpaşa’da asistan doktor. “Baba ben de gönüllü olmak istiyorum” dedi. O kadar çok gönüllü olmak isteyen var ki. Bilime hizmet etmek istiyorlar ve hakikaten çok ciddi kontrol altında tutulacak bu kişiler. Aşıların herhangi bir zarar vermediğini zaten biliyoruz çünkü 5 bine yakın kişilerde denendi. Faz1, faz2’de 3 bin kişilik insan gruplarında. Kızamık, boğmaca ve çocukluk aşıları dahil bütün aşılar da bu şekilde geliştirildi. Bu çalışmayı yapan kişiler hekimler tarafından çok sık kontrol edilecekler.

Vaka sayısı 2000-2500'e yükselecek

Türkiye’de hiçbir şekilde gönüllüye para ödenmiyor. Bizim kanunlarımız ona müsaade etmiyor ama Amerika’da, Hindistan ya da başka ülkelerde gönüllü olan kişilere faz1 çalışmalarına katılacak kişilerin ki onlar ilk defa ilaca maruz kalıyorlar ve o yüzden ücret ödeniyor. Hastalar bu çalışma boyunca sigorta ediliyor. Bütün ihtiyaçları ne ise karşılanıyor. Diyelim ki aşı yapıldı ve problem ortaya çıktı. Sigortalama sitemi üzerinden mutlaka karşılanıyor.

Anadolu’nun birçok şehirde durumun pek iyi olmadığı haberlerini alıyoruz. Anadolu’dan İstanbul’a dönüşler başladığında burada da bir miktar hareketlilik yapacağı ve vaka sayısının çok rahat 2 bin 500’lere yükseleceğini tahmin ediyorum’’.

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