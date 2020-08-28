Giresun'da 6 can kaybı yaşanan menfez için dilekçe veren Karadeniz: 'Çorlu tren kazası gibi olur' dedim, dinletemedim

Tirebolu’dan Ahmet Karadeniz, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Karadeniz şunları söyledi:

“Menfez benim arazimin içerisinde yer alıyor. Yapılışı 1977 yıllarında ve o yolun yapılışında da çalıştım. Çaydan çakıl alıp orayı doldurduklarını gördüm. 1980 ve 1988 yılındaki sellerde orası taştı. Bu yılın başlarında dilekçe ile başvuru da bulundum. Daha önce şikayette bulunacaktım bana bir şey yapamazsın, bir şey çıkmaz oradan dediler. Ben buranın tehlikeli olduğunu suyun taşıp, köprüyü yıkabileceğini bilsinler istiyordum. Çünkü köprünün altı boşalmış vaziyetteydi.

Gönderdiğim dilekçenin cevabı bana geldi. Şöyle yazıyor; 'Elimizden geleni yapacağız'. Hayatını kaybeden Jandarmalara çok üzüldüm. 3 gün araziye gitmedim. Köprünün altına bizim arazinin önüne doğru 5 metre yüksekliğinde 50 santim kalınlığında beton yapmışlar. Karayollarında tanıdığım yetkilisi birisi vardı ben ona ‘’Siz hiçbir şey yapmamışsınız’’ diye söyledim. Burası Çorlu gibi tren kazası gibi olacak uçacak burası, yukarıdan gelen araba Çay’a dolacak dedim dinletemedim".

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