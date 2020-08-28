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    Avukat Gün: Hukuktaki sorunları çözmek için yapay zeka geliştirmeli, bu alanda milli platform oluşturmalıyız

    © Fotoğraf : Blutgruppe/Blutgruppe/Corbis
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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202008281042743181-avukat-gun-hukuktaki-sorunlari-cozmek-icin-yapay-zeka-gelistirmeli-bu-alanda-milli-platform/

    Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün “Tek başına birikmiş iş yükü sorunu bile yargıyı yapay zekâ oluşturmaya ve kullanmaya zorlamaktadır. Yargının temel işlevini yerine getirebilmek için muhtaç olduğu hukuk yapay zekâsı mümkündür. Bu yapay zeka için de bir milli platform oluşturulmalı” dedi.

    Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün, yapay zekanın birçok alanda olduğu gibi hukukta da etkin bir şekilde kullanılmasının önemine işaret etti. 1 Eylül Salı günü başlayacak yeni adli yıl öncesi derneğin düzenlediği basın toplantısında konuşan Av. Gün, Türkiye’deki zorlukların üstesinden gelmede yargıya büyük rol düştüğüne işaret ederek “Yargı öncelikle bu temel işlevini etkin ve verimli olarak yerine getirmek, ülkemizde yıllardan beri birikmiş olan iş yükünü eritmek zorundadır. Tek başına birikmiş iş yükü sorunu bile yargıyı yapay zekâ oluşturmaya ve kullanmaya zorlamaktadır. Yargının temel işlevini yerine getirebilmek için muhtaç olduğu hukuk yapay zekâsı mümkündür, bir ütopya değildir” ifadelerini kullandı.

    ‘Hakimlerin araştırması ve kendini geliştirmesi gereken durumlarda yapay zeka devreye girebilir’

    Yapay zekanın delillerin değerlendirilmesi de dahil pek çok süreci çok daha kolay ve kısa hale getireceğine işaret eden Av. Gün “Delillerin-verilerin değerlendirilmesi de kurallardan ibaret olan algoritmalarla pek kolayca mümkündür. Hâkimin varacağı sonucu bulmak için kullandığı kurallar da temelinde algoritmadır. Hâkimin bilmesi, öğrenmesi, araştırarak bulması ve kendisini güncellemesi gereken hukuk kurallarını, bunların yorumlarını, yasa, tüzük, yönetmelik, literatür ve içtihat taramasını robotlar saniyeler içinde yapabilir; sonuçlarını da herhangi bir atlama olmaksızın bulabilir, tercih algoritmasına göre sıralayabilir. Bu kısa açıklamadan da görüleceği üzere, hukukta yapay zekâ kolaylıkla gerçekleştirilebilir” dedi.

    ‘Hukuk yapay zekasında milli platform oluşturulmalı’

    Gün, hukukta yapay zeka kullanımının önün açmak için bir milli platform oluşturulmasının gereğine de işaret ederek ”Yargı süreci de bir matematiksel formül gibidir. Ben yargıyla ilgili olarak toplumda oluşan izlenimin doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Hakim de, önüne gelen delilleri değerlendirecek, uygulaması gereken kuralları uygulayacak ve bunları uyguladıktan sonra varılması gereken sonucu söyleyecek. Bizim hukuk konusundaki mevcut sorunlarımızı çözebilmemiz için bir hukuk yapay zekası geliştirme zorunluluğumuz var. Bu konuda Türkiye’nin ‘hukuk yapay zekası milli platformu’ oluşturması gerekiyor. Geçenlerde, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza da bunu söyledim. Kendim de gönüllü olarak rol almaya devam ediyorum. Çünkü biz bu sayede mahkemenein önüne ne kadar sağlıklı veri götürebilirsek, mahkeme o kadar sağlıklı karar alır” diye konuştu.

    ‘Yapay zekaya aşamalı geçilebilir’

    Yapay zeka geliştirmenin zorlu ve uzun bir süreç olduğuna da değinen Av. Gün “Hukuk yapay zekâsının geliştirilmesi zaman alabilir ve başlangıçta zorlukları da olabilir. İlk aşamada işlerin yüzde 20’sini; kademeli olarak neredeyse yüzde 80’ini robotlara yükleyerek uyuşmazlık çözümünde inanılmaz hız ve etkinlik sağlanabilir. Yapay zekâ hukukçuların ve yargının kapasitesini onlarca kat artırabilir. İşlerin yüzde 80’ini yapay zekâ ile yapmak, yargıdaki iş yükünün yüzde 80’ini hızlıca çözmek anlamına gelir” diye devam etti.

    ‘Yargı bağımsızlığı için çözümler de yargı yetkilileri tarafından ele alınmalı’

    Yargı bağımsızlığının öneminin de altını ve bu konuda yargı yetkililerini samimi eleştiriye davet eden çizen Av. Gün “Yargı yetkilileri, HSK’nın oluşumunun ve işlevini göstermesinin siyasilere bağlanmasının BM kararlarındaki temel ilkelere ve yargı bağımsızlığına aykırı olduğunu, yargı sistemini hâkimlerin ve savcıların özlükleri üzerinden yapılandırmanın isabetsiz, hatalı ve yönetim biliminin gerekleri ile uyumsuz olduğunu, adalet bakanı ve müsteşarının HSK’nın başkanı ve vekili olmasının yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürücü olduğunu ortaya koymalı. Tayin ve terfilerdeki hesapvermezlik ve denetimsizliğe karşı da çözüm önerileri getirmelidir” dedi. 

     

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    Etiketler:
    Yapay zeka, yapay, Mehmet Gün, Yargı, Hukuk, Avukat, Daha İyi Yargı Derneği
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