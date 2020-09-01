Güvenlik uzmanı Atabay: IŞİD’in Türkiye’ye dönük faaliyetlerinin artması, örgüte verilen görevin yansıması

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “IŞİD’in sözde Türkiye emiri önemli planlarla tutuklandı” diye duyurduğu operasyonu değerlendirdi. Atabay “IŞİD’in Türkiye’ye dönük faaliyetlerinin artmasına, örgüte verilen görevin yansıması olarak bakılmalı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden IŞİD'in 'Türkiye emirinin' önemli planlarla tutuklandığını açıkladı. Soylu, yaptığı paylaşımda, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı’nın duyurduğu bu operasyonu 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırmaları Merkezi Başkanı, Emekli Albay Ünal Atabay, Sputnik’e değerlendirdi.

‘IŞİD, dış istihbarat örgütlerinin kontrolünde bir örgüt, operasyonlar hız kazanmalı’

Atabay “IŞİD dış istihbarat örgütlerinin kontrolünde olan bir örgüt. Türkiye bu örgüte yönelik operasyonları artırmak zorunda, aksi takdirde yurt içinde oluşturacakları yapılanma ile başımıza ikinci bir PKK benzeri bir tehditin kapısını açarlar. Ortadoğu üzerinden geçişkenliğin arttığı anlaşılıyor, çünkü her gün IŞİD operasyonlarını görüyoruz. Operasyonların artarak devam edeceğini düşünüyorum aksi takdirde geç kalınmış olur. Kamuoyunda şüpheye yer vermeyecek şekilde açıklamalar önemli” dedi.

‘Türkiye'nin birçok sahaya yöneldiği bir süreçte IŞİD faaliyetlerinin artması dikkat çekici’

Atabay “Ayrıca, yakalananların üzerinden devlet adamlarına yönelik kaçırma planları çıkması, ülkede kaos yaratmak ve bölgede bazı konularda pazarlık meselesi yaratmak amacı taşıdığı söylenebilir. Türkiye'nin aynı anda birçok sahaya yöneldiği bir süreçte IŞİD faaliyetlerinin artması dikkat çekici, büyük resim içerisinde buna, Türkiye'ye yönelik örgüte verilen bir görevin yansıması olarak bakılmalı” diye ekledi.

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