Cem Gürdeniz: Türkiye’nin Rus faaliyetlerini Navtex’le duyurması, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a karşı önemli bir hamle

Rusya’nın atış eğitim faaliyetinin Türkiye tarafından Navtex’le bildirilmesini Sputnik’e değerlendiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz “Bu, Yunanistan ve GKRY’ye karşı da önemli bir hamledir. Batı tarafından sıkıştırılan Türkiye ile Rusya yakınlaşıyor. İki ülke 100 yıl önceki yakınlaşma sürecini yeniden yaşayabilir” dedi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de iki yeni Navtex ilan etti. Türk medyasında Navtex ilanlarının 'Rusya'nın atış eğitimleri' için gerçekleştirildiği yazıldı. Türkiye’nin söz konusu adımının ne anlama geldiğini, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Sputnik’e değerlendirdi. Gürdeniz’e göre Rusya’nın faaliyetinin Antalya istasyonu üzerinden Navtex ile bildirilmesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a karşı önemli bir hamle:

“Türkiye’nin dün yayınladığı Navtex önemliydi. Esasında anladığım kadarıyla Rusya önceden eğitim yaptığı aynı sahalarda tekrardan eğitim yapmak için NOTAM (havacılara ilan) yayınladı. Bu hava faaliyetine yönelik bir ilandı. Su üstünde bir faaliyete yönelik değil. Ancak Türkiye, havaya yönelik olsa da bunun bölgede bulunan Oruç Reis ve Barbaros ile etkileşimi olmaması için güzel bir manevra ile Antalya istasyonu üzerinden iki ayrı NAVTEX ile NOTMAR (denizcilere ilan) yayınladı. Burada, bazı çevrelerin beklediği gibi, Türk-Rus ilişkilerini menfi yönde etkileyecek bir durum yok. Kaldı ki, Rusya’nın faaliyetinin Antalya istasyonu üzerinden Navtex’le bildirilmesi, söz konusu faaliyetler Türk yetki alanında icra edileceği için Yunanistan ve GKRY’ye karşı da önemli bir hamledir.”

‘Batı tarafından sıkıştırılan Türkiye ile Rusya yakınlaşıyor’

Türkiye ile Rusya’nın, her ikisinin de hem AB hem de ABD tarafından sıkıştırılmaya çalışıldığı bir dönemde yakınlaştıklarını ifade eden Gürdeniz şunları söyledi:

“Söz konusu Navtex’in Moskova’da icra edilen son Türkiye-Rusya istişare toplantısından sonra gelmesi de önemlidir. Şartlar AB ve ABD tarafından sıkıştırılan Rusya ve Türkiye’yi yakınlaştırıyor. İşaretlere bakarsak, özellikle dün Estonya’da başlayan NATO tatbikatı, geçen hafta B52 bombardıman uçaklarının Rus hava sahası yakınlarındaki kışkırtıcı gösterileri ve Beyaz Rusya’daki gelişmeler Rusya’yı son derece rahatsız ediyor. Çünkü bunlar ABD’nin Avrupa üzerinden uyguladığı kışkırtmalar. Rusya’yı batıdan kuşatma gayretlerinin önemli araçları. Öte yandan ABD Kongresi’nin Güney Kıbrıs Rumlarına silah ambargosunu kaldırma hamlesini de üst üste koyduğumuzda, bu Navtex adımı Türkiye ile Rusya’nın yakınlaşması veya iki ülkenin de üstüne gelenlere karşı mesajı olarak da okunabilir. Güney Kıbrıs’ta bundan sonraki adımın Rus finansının adadan kovulması ve Rus savaş gemilerine GKRY limanlarının kapatılması için baskı aşaması olacaktır.”

‘Türkiye ile Rusya 100 yıl önceki yakınlaşma sürecine benzer bir süreci yaşayabilir’

Gürdeniz “Bence mevcut konjonktürde Türkiye ve Rusya’nın işbirliklerini ileri taşımaktan başka seçeneği kalmadı. Ben bunu Akdeniz krizinin başından bu yana söylüyorum. ABD ve AB, Türkiye’ye açık şekilde saldırıyor. Bunu hem Fransa hem ABD hem de AB Komisyonu üzerinden Yunanistan ve GKRY’i vekil devlet rolünde kullanarak yapıyorlar. Türkiye’ye yönelik sürekli bir tehdit iklimi var. Kısacası Rusya’yla ve ABD/AB emperyalizminin saldırısı altındaki ülkeler ile işbirliği yapmaktan başka çare olmayan bir duruma doğru gidiyoruz. Ülkemiz, 100 yıl önceki Türkiye-Rusya yakınlaşmasına benzer bir süreci yaşayabilir” diye ekledi.

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