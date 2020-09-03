Türk büyükelçiler: AB’nin deniz yetki alanı belirleme yetkisi yok, tahkime gidilse Türkiye’nin haklılığı ortaya çıkar

Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye yönelik bir yaptırım kararının birliğin kendisine zarar vereceğini söyledi. İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen Türkiye-AB ilişkileri konulu webinarda söz alan Büyükelçi Bağış, “Batı’nın enerjiye ulaşması konusunda Türkiye’ye ihtiyacı var. Ancak böyle bir konuda bile, enerji faslını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vetosuyla açmayı reddeden AB’nin adeta bir akıl tutulması yaşadığını söylemek yanlış olmaz. Kanaatimce, AB de Türkiye’ye yaptırımın kendisine zarar vereceğinin farkında. Bu yüzden AB’den Türkiye’ye yaptırım çıkacağına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

‘AB’nin dayanışma ruhu var ama somut politikası yok’

Çekya Büyükelçisi, Doğu Akdeniz’deki çok yönlü gerilimle ilgili olarak ise “AB’nin herhangi bir konuda somut politikası olmasa da dayanışma politikası olduğunu söyleyebiliriz. Bu dayanışma ruhu, Türkiye’nin haklı olduğunu bildikleri halde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin şımarıklığını göğüsleme refleksini de içeriyor. Aslında Türkiye’nin haklı olduğunu kapalı kapılar ardında onlar da itiraf ediyor” ifadelerini kullandı.

‘Uluslararası hukuka gidilse, Türkiye’nin haklı olduğu ortaya çıkacaktır’

Bağış “AB, Türkiye’nin hukuken haklı olduğunu bile bile ‘Siz de bizi anlayın, Yunanların AB’de oy gücü var, ortaya yolu bulun’ tutumu sergiliyor. Almanya da aslında Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapmak istedi, Sayın Cumhurbaşkanımız da buna çok destek verdi hatta bu sürecin sonucu olarak Türkiye, Oruç Reis gemisini bölgeye göndermeyi öteleme kararı alarak sözünü tuttu. Ama ertesi gün Yunan yönetimi gitti, Mısır’da Sisi yönetimiyle yıllardır anlaşamadıkları bir konuda anlaşma yaptıklarını iddia etti. Bizim Libya’yla yaptığımız anlaşmayı devre dışı bırakacak bir başka anlaşmaya varmaya kalktılar. Biz de bunu kabul etmediğimizi söyledik ve mesele enteresan bir boyuta geldi. Bu iş uluslararası hukuka, tahkime giderse Türkiye’nin haklı olduğu ortaya çıkacak. Ama uluslararası mahkeme, Türkiye’nin haklı olduğunu ne denli ortaya koyar, o da başka bir mesele. Çünkü maalesef haklının değil güçlünün egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz” dedi.

‘AB yetki ve sorumluluklarını aşmamak konusunda hassasiyet göstermeli’

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ise “Avrupa Birliği’nin deniz yetki alanları belirleme konusunda herhangi bir yetkisi yok. AB Adalet Divanı, Slovenya ve Hırvatistan arasındaki bir konuda açıkladığı kararda da ‘ben yetkili değilim’ diyor açıkça. AB’nin yetki ve sorumluluklarını aşmamak konusunda hassasiyet göstermesi gerekiyor” diye ekledi.

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