Krişna Mala: Reenkarnasyon inanışında kişi 8 milyon 400 bin canlı türünden herhangi birinde yeniden doğabilir

Yoga Eğitmeni Krişna Mala, reenkarnasyon ile ilgili “Ruhun bir bedenden diğerine tıpkı kıyafet değiştirir gibi geçtiğine inanılıyor. Yaşam boyunca hangi arzulara sahip olmuşsak sonraki yaşamınızda da buna göre bir beden alıyoruz. Bir kişi 8 milyon 400 bin canlı türünden herhangi birinde yeniden doğabilir” dedi.

’nın stüdyo konukları Goranga Yoga Merkezi’nin kurucuları Yoga Eğitmeni ve Ayurvedik Yaşam Uzmanı Krişna Mala Devi Dasi ve Bhakti Yoga Eğitmeni Nrsimha Krişna Das’tı.

Yolu yoga ile ilk olarak 2000 yılında kesişen Nrsimha Krişna, şunları söyledi: “Goranga Yoga Merkezi’ni 2013 yılında açtık. Merkezimizde Hint kültürünün değişik bölümlerini, değişik bakış açılarından deneyimleme fırsatına sahip olabilirsiniz. Asana pratiğinin yanı sıra yoga felsefesiyle ve meditasyonla ilgili derslerimiz de oluyor. Yoga sadece jimnastik hareketlerinden oluşmuyor; spor hareketleri, çok küçük bir kısmı. Yogayı tümüyle felsefe olarak ele almak lazım.”

‘Nefesi kontrol altına aldığımızda hareketlerimizi de belirlemeye başlıyoruz’

Ayurveda ve Yoga eğitimleri almak için Hindistan ve Macaristan arasında mekik dokuyan Krişna Mala ise şu anda aktif olarak yoga dersleri veriyor, ayurveda programlarını organize ediyor ve Govinda İstanbul‘da sağlıklı ayurvedik lezzetleri hazırlıyor:

“Düzenli olarak yapılan bir yoga pratiği sizin sadece bedeninizi değiştirmekle kalmıyor, zihninizin de esnemesine neden oluyor. Daha önceki düşünce biçiminizden ayrılıyorsunuz ve zihninizin üzerinde kontrolü elde etmeye başlıyorsunuz. Yapabileceklerinizin sınırı da genişlemeye başlıyor. Birçok konuda yapabileceklerimizi düşüncelerimizle sınırlıyoruz. Nefesi kontrol altına aldığımızda hareketlerimizi de belirlemeye başlıyoruz.

Goranga Yoga Merkezi içinde yer alan Govinda Kafe, Türkiye’deki tek saf vejetaryen Hint Mutfağı. Ayurvedik prensiplere göre vegan ve vejetaryen olarak hazırlanan yiyecekler satvik prensiplere göre hazırlanıyor. Mutfakta görev alan herkes bhakti yoga pratiği yapıyor ve yiyecekler 5000 yıllık geleneksel Vedik kültürüne göre hazırlanıyor. Bhakti Yoga ismi verilen bu pratiğe göre yemeği hazırlayanlar her gün uzun meditasyonlar yaparak, sevgi ile yemek pişiriyorlar.”

Yogada üstat olmadan önceki adı Serhat Şen olan Nrsimha Krişna Das, isim değişikliğini şöyle anlattı: “Bhakti Yoga pratiğinde öğretmen - öğrenci disiplini vardır. Öğretmen, öğrencisini bu yola inisiye eder. İnisiyasyon sürecinde biz bu sürece başlamış oluruz. Bu inisiyasyona ikinci doğum denir. Bir bedensel doğum vardır, annemizden; bir de öğretmenimizin bizi spiritüel hayatla tanıştırdığı ikinci bir doğum vardır. Bu inisiyasyonla yani yeni doğumla yeniden isim alıyoruz. Benim spiritüel öğretmenim de bana Nrsimha Krişna Das ismini verdi."

Reenkarnasyon ve ‘karma’ya ilişkin olarak da konuşan Krişna Mala, şunları kaydetti: “Ruhun bir bedenden diğerine tıpkı kıyafet değiştirir gibi geçtiğine inanılıyor. Bu geçişi etkileyen şey de bizim bu dünyada yapmış olduğumuz faaliyetler. Karma, faaliyet anlamına geliyor. Yaşam boyunca hangi arzulara sahip olmuşsak bir sonraki yaşamınızda da buna göre bir beden alıyoruz. 8 milyon 400 bin canlı türünden herhangi birinde yeniden doğabilir kişi. Bütün bu felsefenin, ruhun ölümsüzlüğüne dayandığını görüyoruz. Yoga yaptığımızda ve huzuru bulduğumuzda ruhun gerçekten mutluluk olan doğasını hissetmiş oluyoruz. Huzur olmadan, mutluluk olmuyor.”

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