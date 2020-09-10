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    13 Doğu ilinde seçim anketi: ‘Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’

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    Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Doğu Ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlı 13 ilde yaptığı saha araştırmasında “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 63’ü “HDP”, yüzde 9,8’si “Oy Kullanmayacağım”, yüzde 9,4’ü “AK Parti”, yüzde 4,6’sı “CHP” yanıtı verdi.

    Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi 14-23 Ağustos tarihleri arasında Doğu Ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine bağlı 13 kentte seçmen eğilimleri ile ilgili bir saha araştırması yaptı. Online ortamda Diyarbakır, Van, Batman, Hakkâri, Şırnak, Şanlıurfa, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Kars, Muş, Siirt ve Mardin’de 918 kişi ile yapılan saha çalışması bugün itibariyle açıklandı.

    ‘Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?’

    Yapılan anket çalışmasında katılımcılara “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 45,3’ü “Kürt Sorunu”, yüzde 27,9’u “Ekonomi/İşsizlik”, yüzde 4,4’ü “Demokrasinin Olmayışı”, yüzde 3,9’u “Çatışma ve Şiddet Ortamı”, yüzde 3,9’u“Hükümet”, yüzde 3,3’ ü “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu”, yüzde 3,3’ü “Muhalefetsizlik” yüzde 2,6’sı “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 1,7’si “Gülen Cemaati/FETÖ”, yüzde 1,3’ü “IŞİD vb. Nitelikteki Radikal Örgütler” yanıtlarını verdi.

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    13 Doğu ilinde seçim anketi: ‘Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’

    AK Parti’ye oy veren katılımcıların yüzde 50’si “Ekonomi/İşsizlik”, yüzde 10,8’i “Muhalefetsizlik”, yüzde 6,7’si “Kürt Sorunu” yanıtı verdi. CHP’ye oy veren katılımcıların yüzde 47,6’sı “Ekonomi/İşsizlik”, yüzde 19’u “Çatışma ve Şiddet Ortamı”, yüzde 14,3’ü “Kürt Sorunu” yanıtını verdi. HDP’ye oy veren katılımcıların yüzde 60,6’sı “Kürt Sorunu”, yüzde 19,5’i “Ekonomi/İşsizlik”, yüzde 6’sı “Demokrasinin Olmayışı” yanıtını verdi. HÜDA-PAR’a oy veren katılımcıların yüzde 100’ü “Kürt Sorunu”,

    İYİ-PARTİ’ye oy veren katılımcıların yüzde 100’ü Kürt Sorunu, MHP’ye oy veren katılımcıların yüzde 75’i “Gülen Cemaati-FETÖ”, yüzde 25’i “Muhalefetsizlik”, Saadet Partisine oy veren katılımcıların; yüzde 100’ü “Ekonomi/İşsizlik” yanıtlarını verdi.

    Katılımcılara “Sorunları çözmeye en yakın parti sizce hangisi?” sorusu da soruldu. Katılımcıların yüzde 49,7’si “HDP”, yüzde 20’si “Hiçbiri”, yüzde 11,5’i “AK Parti”, yüzde 5,7’si “CHP”, yüzde 3,5’i “Gelecek Partisi”, yüzde 2,6’sı “Deva Partisi” yanıtlarını verdi.

    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Olası seçim ile ilgili sorulan “Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların %63’ü “HDP”, %9,8’si “Oy Kullanmayacağım”, %9,4’ü “AK Parti”, %4,6’sı “CHP”, %4,4’ü “Gelecek Partisi”, %2,6’sı “DEVA Partisi”, %2,6’sı “Kararsızım”, %1,5’i “MHP”, %1,1’i “Saadet Partisi”, %0,9’u“HÜDA-PAR”, %0,2’si ise “Yeniden Refah Partisi” yanıtlarını verdi.

    ‘Oy vereceğiniz siyasi partiyi tercih etmenizi sağlayan en önemli etken nedir’

    Katılımcılara sorulan “Oy vereceğiniz siyasi partiyi tercih etmenizi sağlayan en önemli etken nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 22’si “Siyasi Görüş̧ Yakınlığı”, yüzde 19,6’sı “Barış ve Demokrasiden Yana Olması”, yüzde 9,8’i “Oy Kullanmayacağım”, yüzde 8,3’ü “Kürtleri Temsil Ediyor Olması”, yüzde 5,9’u “Halktan Yana Olması”, yüzde 5’i “Ülke Sorunlarına Duyarlı Olması”, yüzde 4,6’sı “Dürüst Siyaset”, yüzde 3,3’ü “Adalet ve Hukuktan Yana Olması”, yüzde 3,3’ü “Değişimden Yana Olması” seklinde yanıt verdi.

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    Etiketler:
    Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Seçim, Siyasi Partiler Kanunu, Anket
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