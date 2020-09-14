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    Meliha Akay-Serhat Sarısözen

    Yazar Akay: Pandemi döneminde korku pompalandı

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    Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’na konuk olan yazar Meliha Akay, "Pandemi döneminde insanlara korku pompalandı. Şimdi bu korku ile beraber dünyayı yöneten o güçler istedikleri amaca ulaşabilecekler. Virüs sonrasında insanlar normal hayata tutunabilecekler mi? Hiç sanmıyorum! Zorlu bir süreç bekliyor bizleri” dedi.

    Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in bu hafta stüdyo konuğu yazar Meliha Akay’dı. 9. kitabı Pelitya’da sıcak İstanbul öykülerini okuruyla buluşturan Akay, her zaman gezdiğimiz yerleri ve insan hallerini kendi gözünden okuyucusuna aktardı.

    Akay, “Gezdiğim, dolaştığım yerlerde daha önceden belirlediğim, öykünün çekirdeği dediğim ya da öyküyü doğuran anlar dediğim o anları zihnime kaydediyorum, fırsatını bulduğum ilk anda da yazıya döküyorum. Pelitya’da İstanbul’a gelen hayata tutunmaya çalışan, çoğu zaman tutunamayan çocukların hikayeleri de var, Suriyelilerin hikayeleri de var. Önceki kitabım olan ‘Yeryüzü Göçebeleri’ isimli romanımdaki göç teması bu kitaptaki öykülerime de yansıdı. Böyle olmasını başta planlamamıştım, hayatın akışı bunu getirdi” şeklinde konuştu.

    ‘İletişim kopukluğu insanlığın genel problemi’

    Akay, “Her ne kadar iletişim çağında yaşıyoruz desek de öylesine iletişim kopukluğu yaşıyoruz ki... İnsan, hangi çağda yaşarsa yaşasın bu iletişim kopukluğunu yaşıyor. Karşımızdakini de yeterince dinlemediğimiz için, doğrusunun ne olduğunu anlamaya çalışmadığımız için yanlış anlaşılmalar çok oluyor. Bu, insanlığın genel problemi!” diye konuştu.

    ‘Sokak çocuklarına evde yaşadıklarından sonra, sokağın zorlukları başa çıkılabilir geliyor’

    ‘Dolunay çocukları’ adlı öyküsünü kaleme almadan önce sokak çocuklarıyla da konuşan Akay, şunları kaydetti:

    “Köksüzlüğe kök salan, parçalanmış hayatların çocukları bunlar... ‘Sokak çocukları’ demek istemiyorum. Çünkü sokak çocuğu değil onlar; ailelerin ittiği, toplumun ittiği çocuklar onlar... Salacak sahilinde bir balıkçı barınağı vardır. Balıkçı barınağındaki o teknelerde barınmaya çalışırlar, balıkçıların desteğiyle hayatta var olmaya çalışırlar. Dolayısıyla birkaç tanesi ile birkaç defa konuştum, yiyecek-içecek götürdüm, giysi götürdüm. ‘Niye buradasınız?’ diye sorduğumda hepsinin cevabı baba şiddetiydi. Toplumun gözünde onlar potansiyel suçlu! Korkuları yok bu çocukların: gece sokakta kalmaktan korkmuyor, taciz edilmekten korkmuyor, karakola düşmekten korkmuyor. Hayalleri yitmiş, gitmiş bu çocukların. Fakat tüm bunlara rağmen bu çocuklar, hayata umutla bakmayı da biliyor. Evde yaşadıklarından sonra, sokağın zorlukları onlar için başa çıkılabilir zorluklar. Bu çocukların bir uğraşları olması lazım.”

    Türkiye - koronavirüs - İstiklal Caddesi
    © AP Photo / Emrah Gurel
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    ‘Dünyayı yöneten güçler şimdi istedikleri amaca ulaşabilecekler’

    Meliha Akay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandemi döneminde insanlara korku pompalandı. Şimdi bu korku ile beraber sindirilmiş insanlar silsilesi... Dünyayı yöneten o güçler şimdi istedikleri amaca ulaşabilecekler. Güvenini yitiren ve paranoyayla yaşayan insanın yaşadığı bu parçalanmışlığı insanlar nasıl atlatacak? Virüs sonrasında insanlar normal hayata tutunabilecekler mi? Hiç sanmıyorum! Zorlu bir süreç bekliyor bizleri. Güven duygusu yok oldu gitti yerini korku aldı.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Sokak çocukları, pandemi, Kovid-19, Psikoloji, Korku, Koronavirüs
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