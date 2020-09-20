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    Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu

    TED Başkanı Pehlivanoğlu: Kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçmek şart, yoksa bir neslin felaketine sebep olacağız

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202009201042882071-ted-baskani-pehlivanoglu-kademeli-sekilde-yuz-yuze-egitime-gecmek-sart-yoksa-bir-neslin-felaketine/

    TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçmek şart, yoksa bir neslin felaketine sebep olacağız” ifadelerini kullandı.

    21 Eylül’de okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlıyor. Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında, önerilerini anlattı:

    “Birleşmiş Milletler okulların açılmasının geciktirilmesi durumunda bir neslin felaketine neden olunacağını söylüyor. Biz kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçilmesini savunuyoruz. Bir ilçede eğitime bugün başlayın, bir başka ilçede önümüzdeki hafta başlayın mesela Ankara’da 1 ay sonra başlayın. Türkiye’de eğitim süresi 186 gün ama biz bunu 150 güne indirebiliriz hatta daha da sıkıştırabiliriz. Bütün çocuklarımız yüz yüze eğitimi alsınlar gerekirse yaz tatilinden yesinler.”

    Pehlivanoğlu, ilçe bazlı modellemeyle okulları açma önerisini şöyle anlattı:

    ‘ABD ve Avrupa’dan farkımız yok’

    © AA / Mehmet Eser
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarda yüz yüze eğitim hazırlıklarını açıkladı
    “7 gün 24 saat bütün kanallardan pandemiden kaç kişi etkilendi, kaç kişi vefat etti diye sürekli bunları verdik. Hem çocuklarımızı hem velilerimizi korku çemberinin içine koyduk. Ekonomiyi ve psikolojiyi düşünmek mecburiyetimizde olduğumuzu unutarak. Velilerde şöyle bir algı var ‘Ben çocuğumu okula gönderirsem hasta olur, yaşamsal sorunlarla karşı karşıya kalırız’. Bu doğru. Biz üç aydır şunu söylüyoruz, lütfen bakanlık yaş grupları verini açıklasın. Yaş grupları verileri açıklanınca ortaya çıktı ki 15 yaş altı değerlendirmelerde sayısal olarak hastalanma oranları ve vefat oranları olarak bizim Amerika ya da Avrupa’dan çok büyük bir farkımız yok.

    ‘İlkokul 1’ler 1 gün gidince okul açılmış mı oluyor?’

    Pazartesi günü okullar açılıyor. Yüz yüze nasıl açılıyor? İlkokul birinci sınıfların bir gün okula gitmesi demek okulların açılması mı anlamına geliyor? Amerika salgın hastalıklarla mücadele merkezi ve Avrupa salgın hastalıklarla mücadele merkezi yaptığı açıklamalarda 15 yaş altı çocukların genelde çocuktan çocuğa değil, ebeveynden çocuğa geçtiğini görüyoruz diyor. Bir veli çocuğunu okula gönderdiği zaman o çocuğun yaşamsal sorunu olma riski hayati sorunu yok diyor. Okulda kaç çocuk bir araya geliyor? sınıfta 30 diyelim bahçede de 15 diyelim. Metroya kaç kişi biniyor? Çalışan anne ve babaların çocukları şu an anneanne ya da babaannelerindeler ya da sokakta oyun oynuyorlar. Kontrolsüzce dışarıdalar ve sonra aile büyüklerinin yanına geliyorlar.

    © Fotoğraf : Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, uzaktan eğitimde çocuklarının okuma yazma öğrenemeyeceğini düşünen velilere mesaj
    '15 yaşın altına uzaktan eğitim olmaz'

    Kendimizi kandırmayalım eğitim veriyoruz demeyelim. Uzaktan eğitim diye bir şey yoktur uzaktan öğretim vardır. Öğretim bilginin aktarımıdır, eğitim bilginin yanında sosyal ve psikolojik etkenler gibi çok bileşeni kapsar. Uzaktan eğitim 15 yaşının altında olmaz. Anaokulunda çocuklara dokunarak öğretirler çünkü o çocuk daha soyut kavramlar üzerinden gidemez.  Dünyada okulları açan ülkelere baktığımız zaman ilkokul 1., 2., ve 3. Sınıflardan başlıyorlar. Çünkü bu çocukların kaybı bir daha telafi edilemiyor.

    BM: Okulları açmazsanız bir neslin felaketine sebep olacaksınız

    Ukrayna’da yapılan bir araştırmada yüzde 30 velileri eve kapatmışlar ve pandeminin ne kadar düştüğüne bakmışlar sonra da çocukları eve kapatmışlar aradaki farka bakmışlar. Velilerin evde olması düşürüyor yani pandemiyi yayanlar küçük yaşlar değil.

    Dünya bankasının bir çalışması var orada 2100 yılına kadar ülkelerin ekonomik kayıplarını hesaplamışlar. 2. Dünya savaşı ve İspanyol gribine dayandırılan bir sistem var. Türkiye’nin yılda 40 milyar dolar eksisi olacağını söylüyorlar. BM diyor ki; eğer bunu yapamazsanız bir neslin felaketine sebep vereceksiniz eğer okulları açmayı uzatırsanız.

    Bir ilçede eğitime bugün başlayın, bir başka ilçede önümüzdeki hafta başlayın mesela Ankara’da 1 ay sonra başlayın. Türkiye’de eğitim süresi 186 gün ama biz bunu 150 güne indirebiliriz hatta daha da sıkıştırabiliriz. Bütün çocuklarımız yüz yüze eğitimi alsınlar gerekirse yaz tatilinden yesinler. Eba tv den gelen desteği göz ardı etmeyelim ama sınırlı olduğunu da bilelim.

    ‘İlçe bazlı modellemeyle okulları açmak zorundayız’

    Yakında grip başlayacak her boğazı ağrıyan kendini Kovid sanacak. O zaman nasıl normalleşeceğiz? İş o zaman içinden çıkılamayacak bir hale gelecek. Bir kısmı kademeli olmak şartıyla ilçe bazlı modellemeyle okulları açmak mecburiyetindeyiz.

    © AA /
    Yüz yüze eğitim uyum rehberi yayınlandı
    Türk Eğitim Derneği olarak bizim söylediğimiz hemen bütün okulları açalım değil. Ya başka şeyleri kapatın ya da okulları açmaya süratle başlayalım. Velilerimiz tedbirli olsunlar ama korkmasınlar. Çocukların sağlığıyla, çocukların geleceğiyle arasındaki dengeyi unutmasınlar. 15 yaş altı veriler var. Verilere göre çocuklarımız sağlığıyla ilgili çocuklarımız yaşamsal fonksiyonlarıyla ilgili kronik rahatsızlıkları yoksa neredeyse yok sayılabilecek çıktılar var. Biz burada şunu yapıyoruz. Çocuklarımız başkalarına yaymasın diye eve kapatmaya çalışıyoruz ama kapatamıyoruz. Çocuklar sokaktalar zaten alıp yayıyorlar. Şu an da dershaneler tamamen açık. Aslında yüzbinlerce çocuk okula gidiyor. Bizim elimizde veri var mı? Şu kadar arttırdı diye bir veri açıklayan var mı?  Hayır. Veliler o yüzden haksız değil, korku pompaladık onlara.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Yüz yüze eğitim, Felaket, Koronavirüs, Uzaktan eğitim, Selçuk Pehlivanoğlu
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