Gündem Dışı’na konuk olan Hakan Demir, “BirGün, diğer gazetelerin aksine ‘yaşayan’ bir gazete olmaya çalışıyor. Tıpkı bir insan gibi Twitter’da, diğer sosyal medya ağlarında bir kullanıcı gibi davranıyor ve oraların ruhuna uyum sağlıyor. Oranın kullanıcıları ile rahat bir bağ geliştiriyor ve bunu da onlardan biriymiş gibi yapıyor” dedi.

Gündem Dışı’nda Serhat Sarısözen’in stüdyo konuğu BirGün’ün’di. BirGün’ün 6000. sayısının çıktığı gün yapılan programda, BirGün’ün internet ve sosyal medya haberlerinin arkasındaki sarkastik güç, ince zeka ve takım ruhu konuşuldu.

Demir, “BirGün, diğer gazetelerin aksine ‘yaşayan’ bir gazete olmaya çalışıyor. Tıpkı bir insan gibi Twitter’da, diğer sosyal medya ağlarında bir kullanıcı gibi davranıyor ve oraların ruhuna uyum sağlıyor. Oranın kullanıcıları ile rahat bir bağ geliştiriyor ve bunu da onlardan biriymiş gibi yapıyor” ifadelerini kullandı. Gazetelerinde bir genel yayın yönetmeni olmadığını söyleyen Demir, “Bunun yerine bizim bir yayın kurulumuz var. BirGün daha kolektif bir yapıyla hareket ediyor ve haber seçimini bu kolektif yapıyla gerçekleştiriyor. Yayın yönetmeninin görevini yayın kurulu üstleniyor” şeklinde konuştu.

‘Her enstrüman üstümüzde deneniyor’

‘Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nden yana’

Gazetecilik yapmaya çalışırken karşılaştıkları zorluklara da değinen Demir, şunları söyledi: “Her enstrüman üstümüzde deneniyor. Bazen yapmış olduğumuz haberlerden dolayı gözaltına alınıyoruz, bazen soruşturmalar açılıyor, çok fazla haber engellemeleriyle karşılaşıyoruz. Günde 4-5 habere engelleme geliyor. Bir fabrikada 4 işçi koronavirüse yakalanmış oluyor, biz de bunu haber yapıyoruz. O fabrikanın yöneticisi hemen gidip mahkemeden haber engeli aldırıyor. Ve bunu hiç zorlanmadan ve hemen aldırabiliyor.”

İstanbul Sözleşmesi’nden yana olduklarını vurgulayan Demir, “Biz, böyle bir konuda şuna bakarız, kadınlar ne istiyor? Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nden yana. Kadınlar bu sözleşmenin ne kadar önemli olduğunu tartışmalarında gösteriyorlarsa, biz de İstanbul Sözleşmesi’ni destekleriz” diye konuştu.

Demir sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha iyi bir yaşama kavuşmaları için dezavantajlı olan kitlelerin sorunlarını her zaman ön plana alıyoruz.”

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