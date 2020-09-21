Hakan Demir: BirGün, diğer gazetelerin aksine ‘yaşayan’ bir gazete

Demir, “BirGün, diğer gazetelerin aksine ‘yaşayan’ bir gazete olmaya çalışıyor. Tıpkı bir insan gibi Twitter’da, diğer sosyal medya ağlarında bir kullanıcı gibi davranıyor ve oraların ruhuna uyum sağlıyor. Oranın kullanıcıları ile rahat bir bağ geliştiriyor ve bunu da onlardan biriymiş gibi yapıyor” ifadelerini kullandı. Gazetelerinde bir genel yayın yönetmeni olmadığını söyleyen Demir, “Bunun yerine bizim bir yayın kurulumuz var. BirGün daha kolektif bir yapıyla hareket ediyor ve haber seçimini bu kolektif yapıyla gerçekleştiriyor. Yayın yönetmeninin görevini yayın kurulu üstleniyor” şeklinde konuştu.
‘Her enstrüman üstümüzde deneniyor’
‘Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nden yana’
İstanbul Sözleşmesi’nden yana olduklarını vurgulayan Demir, “Biz, böyle bir konuda şuna bakarız, kadınlar ne istiyor? Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nden yana. Kadınlar bu sözleşmenin ne kadar önemli olduğunu tartışmalarında gösteriyorlarsa, biz de İstanbul Sözleşmesi’ni destekleriz” diye konuştu.
Demir sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha iyi bir yaşama kavuşmaları için dezavantajlı olan kitlelerin sorunlarını her zaman ön plana alıyoruz.”
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