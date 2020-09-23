TTB’den Doç. Elbek: Fırtına yaklaşıyor diyoruz çünkü mevsimsel grip tüm işleri zorlaştıracak

Bu uyarıyı raporu açıklayan Doç. Dr., RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı: “Bu fırtına Ekim ayından itibaren başlayıp, kasım-aralık aylarında giderek şiddetini attırarak yeni yılın ilk aylarına da sarkacak olan mevsimsel grip dediğimiz influenza ile Kovid-19’uın birlikteliği. Bu ikisi önümüzdeki süreç itibariyle hem hastalıklarıyla hem ölümleriyle fırtına olarak tanımlanıyor.”

İşte Doç.Dr. Elbek’in uyarıları:

‘6 aydan büyük herkesin grip aşısı olması gerekiyor’

“Grip dediğimiz influenza’nın şikayetleriyle Kovid-19’un şikayetleri birbirleriyle çok örtüşüyor. Öksürük, ateş, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler ön planda. Tat alma ve koku alma problemleri Kovid-19’da biraz daha fazla görmüş olsak da bunları hasta bazlı sadece şikayetle ayırt etmek mümkün olmayacak. Bırakın hastaları biz hekimler olarak bile ayırt edemeyeceğiz. Bu ayrımı sağlayamayacağımız için sağlık sistemimiz çok aşırı yüklenecek. Hasta sayımızı azaltmamız gerekiyor, yani insanları daha fazla korumamız gerekiyor. 6 Aydan büyük herkes grip aşısını mutlaka yapılması gerekiyor. 6. aydan büyük herkese ücretsiz olarak, koruyucu sağlık hizmeti olarak devlet tarafından sunulmasını gerektiğini düşünüyoruz.”

Eczanelerden ücretini ödeyerek grip aşısına ulaşacak ama toplamda Türkiye’ye girecek aşı miktarını bizim öngördüğümüz nüfusu aşılayamayacak kadar az olacağını biliyoruz. Eczanelere başvurulduğu zaman zatürre ve grip aşısı konusunda ulaşımda bir problem olduğu belli. En çok ilaca ihtiyacı olan yaşlıların, kronik rahatsızlığı olan ve yoksulların aslında o aşıya ulaşamaması anlamına gelecek. En azında elimizdeki stokun daha fazla olabilmesini sağlayabilirdik.

Gelen hasta grip mi, Kovid-19 mu?

Grip ile Kovid-19’u birbirlerinden ayıracak testlerin çok hızlı şekilde Türkiye’nin her tarafına yeterli miktarda ulaşması lazım. Böylelikle karşımıza gelen hastanın grip mi Kovid-19 mu olduğunu anlamamız lazım. Aksi takdirde biz hekimler gelen hastanın grip mi Kovid-19 mu olduğunu anlayamayacağız.

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