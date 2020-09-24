TEKNOFEST Gaziantep’te başladı: ‘Amaç Türkiye’nin her bir köyünde dünyayı değiştirecek gençlere ulaşmak’

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in üçüncüsü Gaziantep’te başladı. Katılan yarışmacı sayısının 100 bini aştığı festival, bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı ve Türkiye’nin her köşesinde dünyayı değiştirme potansiyeli olan gençlere ulaşmayı hedefliyor.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Gaziantep’te başladı. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen festivalin açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşma yaptı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali #Teknofest “Hayat bayram olsa” diye başladı. Ne güzel başladı #gaziantep pic.twitter.com/1pjjs7NgiH — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) September 24, 2020

‘Festivale katılan yarışmacı sayısı 100 bini aştı’

Kovid-19 salgınına rağmen TEKNOFEST’e olan ilginin arttığını söyleyen Bakan Varank “Bu sene fiziken kıramadığımız ziyaretçi rekorunu televizyon ve sosyal medya vasıtasıyla dijital olarak kıracağımıza eminim. TEKNOFEST’e olan ilgi her geçen sene katlanarak artıyor. Geçen sene 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle kendi alanında dünyanın bir numaralı festivali haline geldi. İlk iki sene İstanbul’daydık, üçüncü senemizde Anadolu’ya çıkarma yapalım dedik ve Gaziantep’teyiz. Bu sene TEKNOFEST’e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu. Salgın gençlerimizi durduramadı. Hepsi çığır açıcı teknolojileri geliştirmeye odaklanmış durumda” dedi.

‘Bugün ödül alan gençlerimiz yarın dünya pazarına açılacak’

Türkiye’nin teknoloji alanındaki yatırımlarının karşılığını orta ve uzun vadede alacağına işaret eden Varank “Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran gençlerimiz yarın bu ülkenin en modern füzelerini, uçaklarını ve akıllı şehirlerinin mimarları olacak. Dereceye giren gençlerimize ödüller vermenin yanında staj imkanları sağlıyoruz. Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmeleri için onlara destek oluyoruz. Paydaş kurumlarımız gençlerimize kariyer haritaları çiziyorlar. Aslında biz bu etkinlik sayesinde gençlerin potansiyelini keşfediyor, onların hayallerine yol arkadaşı olabiliyoruz. Onbinlerce gencimizin teknoloji geliştirmesi, Ar-Ge takımlarında yer alması, şirketler kurması, dünya pazarlarına açılmasını desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Dünyanın peşinden koştuğu ürünlerin üzerine ‘Türkiye’de üretilmiştir’ damgası istiyoruz’

Ülkenin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığının milli teknoloji hamlesi kapsamında insana yapılan yatırımdan geçtiğini aktaran Bakan Varank “Tüm dünyanın peşinden koştuğu yenilikçi ve vazgeçilmez ürünleri geliştirmeyi ve bunların üzerinde ‘Türkiye’de üretilmiştir’ damgasını görmek istiyoruz. 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizde kendimize somut hedefler koyduk. Hedeflerimize ulaşmada gençlerimizin enerjisi en kritik husus. Günümüzde maddi sermayenin yerini entelektüel sermaye almış durumda. Böyle bir ekosistemi besleyen, verimliliği artıran bir politika manzumesini geliştirmenin peşinde büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Roketten tarıma, uçan arabadan İHA’ya 21 alanda yarışmalar düzenleniyor’

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise “Dünyada en ileri teknolojileri geliştiren bir Türkiye’nin hayalini kuruyorduk. Bugün bu hayali genç kardeşlerimizle, milyonlarla paylaşıyoruz. TEKNOFEST’in adeta kalbi diyebileceğimiz roketten tarıma, uçan arabadan İHA’ya, biyoteknolojiden eğitime kadar 21 farklı alanda düzenlediğimiz teknoloji yarışmaları bulunuyor. Bu yıl pandemiye rağmen rekor sayıda başvuru aldık. Genç kardeşlerimiz bir yıldır bu yarışmalara hazırlandı. Onların emekleri boşa gitmesin, motivasyonları düşmesin diye pandemiye rağmen festivalimizi iptal etmedik” diye anlattı.

‘Türkiye’nin her köşesinde dünyayı değiştirebilecek çocuklar var’

“Türkiye’nin tam bağımsız, güçlü ve müreffeh olabilmesi teknolojiyi sadece kullanarak değil, hayal edip araştırıp, geliştirip üretmesiyle mümkün” diyen Bayraktar “TEKNOFEST geleceği inşa edebilecek bu gençlerin yer aldığı bir platform. TEKNOFEST denemekten korkmayan, zorluklardan yılmayan, yenilikten kaçmayan, araştırıp geliştirmekten yılmayan gençlerin yeri. Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi birçok girişimcinin yaşadığı, akamete uğratılmış bu serüvenimizin ışığı TEKNOFEST. Türkiye’nin her köyünde, kasabasında imkan verildiğinde dünyayı değiştirecek çocuklar var. Tüm mesele bu çocukların önünü açabilmek. Önlerindeki engelleri kaldırabilmek. Hayallerini gerçekleştirecek desteği biz onlara verelim ki hayallerini gerçekleştirebilsinler” ifadelerini kullandı.

‘Salgın sürecinde dünya ne yapacağını bilmezken biz solunum cihazı üretimine başladık’

Gaziantep Valisi Davut Gül ise “TEKNOFEST’e ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Türkiye’nin yüz akı TEKNOFEST dünyada parmakla gösterilen bir etkinliklerden biri. Bu tesadüfi değil, T3 vakfındaki takım ruhu ve tüm birikimini buraya koyan insanlar. Salgın sürecinde solunum cihazıyla ilgili sıkıntılarımız olmuştu. Aynı ekip solunum cihazını üretti. Dünya daha ne yapacağına karar vermemişken aynı ekip hem Türkiye’nin ihtiyacını hem de dünyaya ihraç eden bir mekanizma oluşturdu. Bu takım gençlere, Türkiye’ye güven veriyor. Gençlere rol model oluyor. Gaziantep geçen sene 200 civarında proje sunmuşken, bu sene 3890 proje sunduk. Gençlerimiz 20 kat daha fazla proje sundu. İnşallah, dene-yap atölyelerine seçilen kişiler geleceğin T3 Vakfı yöneticileri olacak, uzaya giden arkadaşlarımız olacak. Geleceğin milli teknoloji hamlesinin taşıyıcıları olacak” diye anlattı.

‘Gaziantep 1 milyon genciyle desteğe hazır’

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de “Anadolu’ya açılma kararını çok kıymetli buluyorum. TEKNOFEST için İstanbul’dan sonra Gaziantep seçildiği için Allah sizden razı olsun. Gaziantep bir milyon genciyle, 4 üniversitesiyle, sanayisiyle, kültür ve turizmiyle hazır” diye ekledi.

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