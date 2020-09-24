Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: Akıllı şehirler, Silikon Vadileri kurmaya giden dönüşüm sürecindeyiz

Sputnik’in sorularını yanıtlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “Şehrin hedeflerine ulaşması ve ‘Silikon Vadileri’ kurulması için herkesin altyapı kuvvetlendirdiği bir süreçteyiz. Bu dönüşüm bizi dünyanın 10. ekonomisi olma noktasına götürecek. TEKNOFEST ise hedeflerimizin altyapısını hazırlıyor” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hedeflerinin yüksek teknolojilerle donatılmış akıllı şehirler olduğuna vurgu yaparak “TEKNOFEST’e şehrin hedeflerine ulaşması, yüksek teknolojilere geçmesi, ‘Silikon Vadileri’ kurulması için 7’den 70’e herkesin altyapısını kuvvetlendirdiği bir dönüşüm olarak bakıyoruz. Bu dönüşüm bizi dünyanın 10. ekonomisi olma noktasına götürecek. Bu festival ise hedeflerimizin altyapısını hazırlıyor” dedi.

TEKNOFEST’in üçüncüsünün gerçekleştiği Gaziantep’te, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin sorularımı yanıtladı. Şahin, “Akıllı şehirler, Silikon Vadileri kurmaya giden dönüşüm sürecindeyiz. TEKNOFEST de buna altyapı hazırlıyor” diyor.https://t.co/7jbDTSKMND pic.twitter.com/8tNugQASFO — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) September 24, 2020

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in gerçekleştiği Gaziantep’te Sputnik’in sorularını yanıtlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin “TEKNOFEST herhangi bir festival değil; Türkiye’nin yüksek teknolojiye geçmesi ve ‘tam bağımsız Türkiye’ hedefine ulaşması için büyük düşünmemizi sağlayan ve ülkenin teknoloji açığını kapatmaya dönük önemli bir altyapı. Bu zamana kadar İstanbul’da çok başarılı bir şekilde gerçekleşen TEKNOFEST'te bu yıl Anadolu’ya açılma kararı alındı. Festivalin, şehrimize gelmesinin sebebi, buranın 1 milyonun üzerinde gencin yaşadığı üniversite, sanayi ve ticaret şehri olması” dedi.

‘TEKNOFEST, ülkede yeni Ali Kuşçular yetişmesi için vizyon ve paradigma değişimi sağlayan bir etkinlik’

Şahin, “Gençlerin heyecanı ve büyük düşünmesi, bundan sonraki süreçte Ali Kuşçuların yetişmesi için büyük bir vizyon, büyük bir aşk, iman, ufuk ve inanç veriyor. Şehir bunu hisseder hissetmez çok ciddi çalışmaya başladı ve bu yıl şehrimizde gerçekleşen TEKNOFEST’te, İstanbul’da geçen yıl yapılan başvurunun 2 katı kadar başvuru yapıldı. Dene-yaplar hazırlandı. Yarışmalar yapıldı. Hem ilkokuldan hem liseden hem üniversiteden hem sayı hem kalite olarak çok ciddi boyutta hazırlık ve katılım oldu. Bu bizim açımızdan çok önemli. TEKNOFEST, herhangi bir festival değil, bir paradigma değişimi, büyük düşünme değişimi” diye anlattı.

‘Hedefimiz akıllı şehir, Silikon Vadileri kurulması için altyapıların kuvvetlendirildiği dönüşüm sürecindeyiz’

Teknofest’in Gaziantep’te gerçekleşmesinin şehrin gelişim ve dönüşümü açısından nasıl sonuçları olacağının sorulması üzerine Başkan Şahin “Bizim en büyük hedefimiz akıllı şehirler. Akıllı şehir başlığının altında da, akıllı güvenlik, akıllı sağlık, akıllı ulaşım, akıllı tarım ve akıllı gıda var. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin akıllanması, teknolojik altyapısı ve dünyayla entegrasyonuyla ilgili çalışmalar yaparken bu teknoloji hamlesi bizim elimizi daha da kuvvetlendirdi. Ayrıca sanayimizin yüksek teknolojiye geçmek gibi büyük bir hedefi var. Ar-Ge inovasyon ve model fabrikalar bu kapsamda. TEKNOFEST hedeflerimizin altyapısını hazırlıyor. Dolayısıyla biz buna bir haftalık bir festival olarak bakmıyoruz. Şehrin hedeflerine ulaşması, yüksek teknolojilere geçmesi, ‘Silikon Vadileri’ kurulması için 7’den 70’e herkesin altyapısını kuvvetlendirdiği bir dönüşüm olarak bakıyoruz. Bu dönüşüm bizi dünyanın 10. ekonomisi olma noktasına götürecek. Bu dönüşüm, gazi şehrimizi en başarılı şehir olma noktasına götürecek. Neticede artık kalkınma yerelde başlıyor” ifadelerini kullandı.

‘Suriyeliler, üniversitelerde, ticarette, sanayide, teknoparklarda hayatın her noktasında sistemin içerisinde’

Gaziantep’teki yüzbinlerce Suriyeli içerisinde önemli sayıda gencin de bulunduğunun hatırlatılması ve “Suriyeli gençler, bu festivalin neresinde?” diye sorulması üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin “Bizim 3 bin çocuğumuz üniversiteli. Üniversitede Suriyeli öğrenciler var. Burada da teknoparklarda da Suriyeliler var. Ticari hayatta ve sanayide de varlar. Biz şehrin her tarafında bir Gaziantep modeli oluşturduk. Çocuklarımızın hepsi eğitim hayatının içine girdi. Şu anda bizim yaklaşık 100 bin Suriyeli öğrencimiz var. Bizim kendi çocuklarımızla birlikte eğitim alıyorlar. Birlikte yarışmalara giriyorlar. Tam bir entegrasyon söz konusu. Biz gettolaşmaya izin vermedik. Gaziantep modelinde birlikte okuyorlar, çalışıyorlar, yaşıyorlar. ‘Birlikte Yaşam Modeli’ diye adlandırdığımız bu model, sistemi Suriyelileri de içine katarak yönetmemize vesile oluyor” yanıtını verdi.

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