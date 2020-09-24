'Yunanistan’ın yalancı pehlivanlığına bir yere kadar müsamaha gösterilir, ondan sonra ortalık karışır'

Öte yandan ise Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye’ye yönelik yaptırım listesinin, 1-2 Ekim’de yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde onaylanması için Kıbrıs Cumhuriyeti ile koordineli bir şekilde çaba gösterilmeye devam edildiğini söylüyor.
“Yunanistan, her zaman olduğu gibi yine güvenilmez bir komşu rolünü oynuyor. Türkiye, iyi niyetli ve uluslararası hukuka uygun davranmaya çalışıyor. Ama karşısında şımarmış ve “herşey yapabilirim, herkesi ikna edebilirim” havasına girmiş bir Yunanistan var. Atina’nın, istikşafi görüşmeleri, hem dışarıya müzakerelerden kaçmadığını göstermek hem elde ettiği birtakım hukuksuz kazanımları muhafaza edip Avrupa Birliği üyelerinin desteğini almak için kabul ettiği anlaşılıyor. Ve şu anda görüşmeleri, daha başlamadan sona erdirecek birtakım hamleler yapıyor. Türkiye, Yunanistan’ın yalancı pehlivanlığını sadece bir yere kadar hoşgörüyle karşılayacak.”
“AB ülkeleri Yunanistan’ı kendi haline bırakırlarsa 1-2 Ekim’e kadar Doğu Akdeniz’de Türkiye ile uzlaşmasının sağlanması güç. Ama hem NATO içinde müttefik görünen hem AB üyesi olduğu için Türkiye ile ilişkilerini kötü bir noktaya gitmesini istemeyen ülkeler, birtakım yazılı olmayan usullerle Yunanistan’ı ikna etmeye çalışabilirler. Çünkü Türkiye’yi tamamen kaybetmek istediklerini düşünmüyorum. Ama Türkiye, bu ülkelerle ilişkilerini iyi tutacağım diye Yunanistan’ın şımarıklıklarına bir ölçüye kadar müsamaha gösterir. Ondan sonra ortalık karışır. Yunanistan Ege’de birtakım kazanımları dikkate alarak AB’nin sınırlarını, deniz üzerinden de Kıbrıs’a birleştirme gayreti içinde. Kıbrıs’ın Türkiye ile ilişkisi, Yunanistan’dan daha fazla olması gerekir. Türkiye Kıbrıs’ın komşusudur. Oradaki Türklerin hakları, Türkiye’nin herzaman dikkate alması gereken hassas bir konudur.”
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