'Yunanistan’ın yalancı pehlivanlığına bir yere kadar müsamaha gösterilir, ondan sonra ortalık karışır'

Bir yandan Türkiye ile Yunanistan arasında 2002’de başlatılan ancak 2016’da askıya alınan “istikşafi görüşmeler” mekanizmasının, belli bir tarih belirlenmese de yeniden aktive edileceği açıklanarak Doğu Akdeniz’deki krizin sona erdiği sinyalleri veriliyor.

Öte yandan ise Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Türkiye’ye yönelik yaptırım listesinin, 1-2 Ekim’de yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde onaylanması için Kıbrıs Cumhuriyeti ile koordineli bir şekilde çaba gösterilmeye devam edildiğini söylüyor.

Bu tutarsızlığı Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Programlar Başkanı Emekli Büyükelçi, şunları söyledi:

“Yunanistan, her zaman olduğu gibi yine güvenilmez bir komşu rolünü oynuyor. Türkiye, iyi niyetli ve uluslararası hukuka uygun davranmaya çalışıyor. Ama karşısında şımarmış ve “herşey yapabilirim, herkesi ikna edebilirim” havasına girmiş bir Yunanistan var. Atina’nın, istikşafi görüşmeleri, hem dışarıya müzakerelerden kaçmadığını göstermek hem elde ettiği birtakım hukuksuz kazanımları muhafaza edip Avrupa Birliği üyelerinin desteğini almak için kabul ettiği anlaşılıyor. Ve şu anda görüşmeleri, daha başlamadan sona erdirecek birtakım hamleler yapıyor. Türkiye, Yunanistan’ın yalancı pehlivanlığını sadece bir yere kadar hoşgörüyle karşılayacak.”

Bu koşullarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki uzlaşmazlıkların önümüzdeki AB zirvesine kadar çözülmesi zor olduğunu diyen Aksoy, Atina’nın tutumunun değişmemesi durumunda ortalığın yine karışacağını söyledi:

“AB ülkeleri Yunanistan’ı kendi haline bırakırlarsa 1-2 Ekim’e kadar Doğu Akdeniz’de Türkiye ile uzlaşmasının sağlanması güç. Ama hem NATO içinde müttefik görünen hem AB üyesi olduğu için Türkiye ile ilişkilerini kötü bir noktaya gitmesini istemeyen ülkeler, birtakım yazılı olmayan usullerle Yunanistan’ı ikna etmeye çalışabilirler. Çünkü Türkiye’yi tamamen kaybetmek istediklerini düşünmüyorum. Ama Türkiye, bu ülkelerle ilişkilerini iyi tutacağım diye Yunanistan’ın şımarıklıklarına bir ölçüye kadar müsamaha gösterir. Ondan sonra ortalık karışır. Yunanistan Ege’de birtakım kazanımları dikkate alarak AB’nin sınırlarını, deniz üzerinden de Kıbrıs’a birleştirme gayreti içinde. Kıbrıs’ın Türkiye ile ilişkisi, Yunanistan’dan daha fazla olması gerekir. Türkiye Kıbrıs’ın komşusudur. Oradaki Türklerin hakları, Türkiye’nin herzaman dikkate alması gereken hassas bir konudur.”

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