TEKNOFEST’e katılan 11 yaşındaki Vasfi Kemal ve Alper Doruk: Yarışmacı değil dünyayı değiştirme adayları

Vasfi Kemal ve Alper Doruk, Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te yarışan 100 bini aşkın çocuktan sadece ikisi. İzmir’den yarışmaya katılan 11 yaşındaki iki çocuğun projesi paletli, güneş enerjili ve panik butonlu engelli aracı. Vasfi Kemal ve Alper Doruk hayatlarının bir döneminde tekerlekli sandalyeye bağlı iki yakınının durumundan esinlenmiş. Projenin çıkış noktası ve tasarım sürecini, Vasfi Kemal, Alper Doruk ve aileleri Sputnik’e anlattı.

Anne Ayşe Günay Bekar, projenin hikayesini “Bizim iki oğlumuz danışman öğretmenleriyle birlikte TEKNOFEST’te yarışıyorlar. İki çocuğumuz da İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Özel 75. Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri. Yarışmaya katıldıkları alan ‘İnsanlık Yararına Teknoloji-Sosyal İnovasyon’. İkisi de son derece heyecanlı, hatta kendi amblemlerini, özel tişörtlerini de hazırladılar. Takımın ismi ‘Tekno75’. Projeleri ise, özellikle kaldırımları, merdivenleri çıkabilme özelliği olsun diye paletli, güneş enerjili, aynı zamanda panik butonu da olan bir tekerlekli sandalye tasarımı” dedi.

© Sputnik / 11 yaşındaki Vasfi Kemal ve Alper Doruk TEKNOFEST'te 'İnsanlık Yararına Teknoloji-Sosyal İnovasyon' alanında yarışıyor.

‘İki çocuk, tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan yakınlarının yaşadığı zorluklardan etkilenerek projeye başladı’

Her iki yarışmacının da bir dönem tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan iki yakınının hikayesinden etkilendiğini aktaran anne Bekar “Benim oğlum bu sıkıntıyı yaşadı, bir dönem anneannesi trafik kazası geçirdiğinde tekerlekli sandalye almıştı ama tabii kaldırımları, merdivenleri çıkmakta ciddi sıkıntı yaşamıştık. Oğlumun arkadaşı Alper’in komşusunun kızı ne yazık ki tekerlekli sandalyeye mahkum. Merdivenleri iki kişinin yardımıyla çıkmak zorunda. Bunlardan esinlenerek bu projeyi tasarladılar ve prototipini ürettiler. Şimdi bunu sergiliyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Geldikleri aşama bile başlı başına çok kıymetli’

Anne Bekar “İki çocuğumuzun anne ve babaları olarak hep birlikte onlara eşlik etmek için Gaziantep’teyiz. Üç aşamayı geçip finale kaldılar, buraya geldiler. Sonuçta finalist olmaları, bu ortamda bulunmaları, çevrelerinde teknolojiyle alakalı insanları görmeleri, bu havayı solumaları aslında çok şey kazanmaları anlamına geliyor. Her iki oğlumuzda böyle konularda çevreye karşı çok hassaslar zaten. Bu çalışma 5. sınıfın sonlarına doğru başlamıştı. Bu şekilde başvurmuştuk çocuklarımız adına, danışman öğretmenleri Şıh Mehmet Tellioğlu, keza bilgisayar öğretmenleri çok destek verdi. Takım olarak girdiler. İlk aşamayı geçtiler, özellikle ikinci aşama çok zordu, proje detay raporu bayağı sıkıntılı, ciddi bir emek istiyor. Öğretmenimizin ve elbette biz velilerin de desteğiyle şimdi buradalar. Yarıştıkları alanda şu an ilk 50’deler. Birinci olurlar mı bilmiyoruz ama geldikleri bu aşama bile son derece kıymetli” diye anlattı.

Vasfi Kemal ve Alper Doruk: Burada olmaktan çok mutluyuz

Vasfi Kemal “Burada olmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşım Alper Doruk Yıldız’la beraber 6. sınıf öğrencisiyiz. Burası çok güzel bir yer ve burada okulumuzu temsil etmekten çok mutluyuz. Herkesin farklı projesi var. Bizimki de paletli, güneş enerjili ve panik butonlu engelsiz araç. Buradan bütün TEKNOFEST ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.Alper Doruk da hislerini “Burada olmaktan çok mutluyum. Okulumu temsilen geldim. Burayı çok beğendim. İlk gün ailemden ilk kez ayrı kaldığım için korkmuştum. Ama burası çok sıcak o yüzden hemen alıştım. Bize çok iyi bakıyorlar” diye aktardı.

‘Engellilerin yaşadığı zorluklara tanıklık etmek projemizi başlatan sebep oldu’

Alper Doruk kendisini projeye başlatan hikayesini ise “Biz bu projeye şöyle esinlendik; benim apartmanımda Merve adında bir abla yaşamaktadır. Kendisi küçükken menenjit hastalığı geçirip engelli kalmıştır. Kendisi konuşamıyor ve yürüyemiyor. Birkaç yıl önce annesi tarafından tekerlekli sandalyeyle kaldırıma çıkartılmaya çalışan Merve abla ve annesinin yere düştüğüne tanıklık ettim” dedi.

Alper Doruk tasarımlarının diğer bazı özelliklerini “Ayrıca yine Merve ablanın hikayesinden esinlenerek tekerlekli sandalyenin arka kısmına güneş panelleri ekledik ve ömrü normalde 1 yıl olan aküyü 3 yıla çıkardık. Tasarladığımız sandalye sadece güneş enerjisiyle değil şarj kablosuyla da şarj oluyor. Sandalyenin yanlarında telefon ve su koymak için cepler vardır. Sandalyede tasarladığımız paletler ise basamak dahil pek çok engeli rahatlıkla aşabilmektedir. Ayrıca tekerlekli aracımızda 112 Acil butonu bulunmaktadır” sözleriyle anlattı.

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