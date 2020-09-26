Dünyanın ilk Kürtçe oyunu olan Bejan projesinin ilk galasını Diyarbakır’da gerçekleştirdi. Galada konuşan proje sahibi Erkam Yazılım Genel Müdürü Behmen Doğu, oyunun tüm Apple Store ve Google Play’den indirilebileceğini söyledi.

Batman firması olan Erkam Yazılım'ın geliştirdiği dünyanın ilk Kürtçe çocuk oyunu olan Bejan, ilk galasını Diyarbakır’da gerçekleştirdi.

Bejan Oyun, Bejan Çizgi Film, Bejan Eğitim Seti ve Bejan oyuncak olmak üzere 4 farklı alanda piyasa çıkan Bejan projesinin tanıtım galasına yerel, ulusal ve uluslararası basın yoğun ilgi gösterdi.

Pandemiden dolayı sadece basın mensupları ve şirket çalışanlarının katıldığı gala, projenin ana karakteri olan Bejan’ın Kürtçe ve Türkçe maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarısını içeren animasyon gösterimi ile başladı.

Sanayi Bakanlığı onaylı

Galanın açılış konuşmasını yapan Erkam Yazılım Genel Müdürü Behmen Doğu, 4 alanda piyasaya sürülen Bejan projesinin tanıtımını yaptı.

© Sputnik / Sertaç Kayar Dünyanın ilk Kürtçe oyunu Bejan galasını gerçekleştirdi

Diyarbakır Teknokent’te animasyon ve Kürtçe dublaj yapan 21 kişilik ekip ile yoğun bir emek sürecinin ardından 'Bejan' karakterinde dünyanın ilk Kürtçe çocuk oyununu tasarladıklarını ifade eden Doğu, projenin Diyarbakır Dicle Teknokent AR-GE projesi ve Sanayi Bakanlığı tarafından da onaylandığını söyledi. Projenin ilk ayağının ‘Bejan Oyun’ olduğunu söyleyen Doğu, oyunun 2-5 yaş arası çocuklara hitap ettiğini söyledi. Doğu, çocukların oyun ile eğelenerek anadillerini öğreneceğini kaydetti.

‘Kürtçe, Türkçe ve İngilizce dublaj var’

“Projemiz Kürtçeyi yaşatma ve zenginleştirme amacı taşısa da Türkçe ve İngilizce dublaj da var” diyen Doğu, “Bejan kızımın adı, anlamı ise ağrısı ve sıkıntısı olmayan demektir. Projenin ismi buradan geliyor. Çocukluğumda birçok kültürün kendine has çizgi filmi vardı fakat sonradan bizim de böylesine evrensel bir çalışmamız neden olmasın diye düşündüm ve Erkam Yazılım olarak 2 yıl boyunca aktif çalıştık. Bun projeyi yoğun bir emek sonucu açığa çıkardık. Elbette ki eleştirilebilecek yönleri olacaktır. Bu eleştiriler bizim için ön açıcı olup daha iyisi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

© Sputnik / Sertaç Kayar Dünyanın ilk Kürtçe oyunu Bejan galasını gerçekleştirdi

‘Çizgi filmin hikayesi tarihi ve kültürel mekanlarda geçiyor

Bejan çizgi filminin hikayesinin tarihi ve kültürel mekanlarda geçtiğini, bu sayede çocukların hem tarihi hem kültürel mekanları tanıdığını ifade eden Doğu, şöyle devam etti:

"Bejan 8 yaşında bir kız çocuğu. Projemizin ana karakterini oluşturuyor. Bejan’ı uçuran, zamanda yolculuk yapan Şahmaran adında bir karakterimiz daha var. Bejan ve arkadaşları Şahmaran’a binerek zamanda yolculuk yapıyor. Kürt kültürü ve tarihi mekanları dışında ilerleyen bölümlerde farklı kültürlere ait coğrafyalar da tanıtılacak ama keyifli bir şekilde olacak bu. Çizgi dizimizde önemli mekan ve yapıtlar göreceksiniz. Mesela; Malabadi Köprüsü’nü, On Gözlü Köprü’yü, Diyarbakır Surları’nı, Cizre’deki Kırmızı Medrese’yi, Akdamar Adasını, Van Kalesini, Hasankeyf’i, Zaxo’daki köprüyü, Erbil Kalesini, Konya’daki Mevlana’yı, Galata Kulesi’ni, Çin Seddi’ni, Tac Mahal’i."

Ünlü isimlerden mesaj

Açılış konuşmasının ardından Bejan çizgi filminin Kürtçe ve Türkçe gösterimi yapıldı. Ardından aralarında ünlü oyuncu Kadir İnanır, ünlü Kürt sanatçılar Şivan Perwer, Brader, Tara Mamedova, şair Bejan Matur, ressam Ahmet Güneştekin gibi ünlü isimlerin Bejan ile ilgili videolu mesajları yayınlandı.

İlk oyunu Bejan indirdi

Ardından da proje sahibi Behmen Doğu, Bejan karakterinin esin kaynağı olan kızı Bejan ile App Store’dan ilk oyunu indirdi. Ardından konuşan Doğu, oyunun tüm Apple Store ve Google Play’den indirilebileceğini söyledi. Kürtçe eğitim setinin satışının 29 Eylül itibariyle "www.erkamsoft.com" adresi üzerinden sipariş edilebileceğini kaydeden Doğu, Bejan oyuncakların da önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacağını söyledi.

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