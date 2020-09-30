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    İncirlik Üssü

    ‘ABD’nin İncirlik’ten çıkacağı yok, Türkiye’ye dönük psikolojik harekat söz konusu’

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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202009301042940633-abdnin-incirlikten-cikacagi-yok-turkiyeye-donuk-psikolojik-harekat-soz-konusu/

    Batı medyasının sıkça yer verdiği “ABD, İncirlik’ten çıkacak” söylentilerini değerlendiren Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, “Bu, Türkiye’ye dönük psikolojik harekattır. Amaç, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de yalnız kalmış gibi göstererek ülkeyi geri adıma zorlamak” diyor.

    Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ABD, Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere pek çok tarafla yaşadığı gerilim sürerken; Batı basınında bir süredir çarpıcı bir iddiaya yer veriliyor. The Times gazetesi ABD’nin, halihazırda Adana’da bulunan İncirlik Üssü’nü Yunanistan’ın Girit adasına taşımayı gündeme getirdiğini aktararak “Bu ziyaret, Washington’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı karşıtı söylemlerine ve Türkiye’nin geçen yıl Rusya’dan hava savunma sistemi satın almasının ardından sabrının azaldığını gösteriyor” yorumuna yer verdi. 

    Batı medyasının yeni gündemi: İncirlik Üssü’nün taşınacağı söylentileri 

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İncirlik Üssü’nün taşınacağı iddialarını yalanlasa da, İngiliz gazetesinin bu iddiaya yer verişi, söz konusu söylentilerin Batı basınındaki ilk tezahürü değil. Birkaç hafta önce aynı iddia Yunan basınında da geniş yer bulmuş ve yine Pentagon tarafından yalanlanmıştı. “İncirlik’in taşınacağı” tartışmalarını dikkate değer kılan bir diğer durum ise, bu söylentilerin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nın Girit’teki askeri üsse gerçekleştirdiği ziyaretlerle eş zamanlı olması. 

    ABD’den Güney Kıbrıs’a silah, Türkiye sınırında tatbikat, Girit’e ziyaret 

    Üstelik Doğu Akdeniz’deki krizde Yunanistan’a açık destek sunan ve Güney Kıbrıs’a dönük silah ambargosunu kısmi olarak da olsa kaldıran da; birkaç hafta gibi bir süre önce Yunanistan’la Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da ortak tatbikat gerçekleştiren de yine aynı ABD. Bütün bu gelişmeler alt alta sıralandığında, “İncirlik Türkiye’den taşınacak” iddialarının ne anlama geldiğini Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin’le konuştuk. 

    ‘Türkiye’ye dönük psikolojik harekat söz konusu, amaç ülkeyi Doğu Akdeniz’de geri adıma zorlamak’ 

    ABD’nin İncirlik Üssü’nden çıkacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığına işaret eden Genelkurmay İstihbarat Dairesi Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin Yeni dünya düzeni kurulurken ABD de bulunduğu bölgelerdeki gücünü tahkim ediyor. ABD, bunu yaparken İncirlik Üssü’nü terk edeceğini zannetmiyorum. Çünkü, İncirlik Üssü ABD’ye Mersin Limanı’ndan Afganistan ve Pakistan’a uzanan çok geniş bir alana hakim olma, ulaşma imkanı veren bir üs. Böyle bir ortamda ABD’nin böyle bir üsten çıkacağını düşünmüyorum. Üstelik bunu yaparsa Türkiye ile arasındaki irtibat da kesilmiş olacak değerlendirmesinde bulunuyor. 

    Peki o zaman, özellikle Batı basınında neden sık sık bu söylentilere yer veriliyor? Pekin’in bu soruya “Türkiye, son dönemde attığı jeostratejik hamlelerle yerini tahkim etmeye çalışıyor. Yunanistan ve diğer ülkeler de ‘ABD’nin Türkiye’yi yalnız bıraktığı’ algısını yaratmaya dönük psikolojik harekat içerisinde. Amaç, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de yalnız kalmış gibi göstererek ülkeyi geri adıma zorlamak” yanıtını veriyor. 

    ‘ABD, Rusya’yı Karadeniz’de sıkıştırmak için Yunanistan’ı kullanıyor’ 

    ABD’nin Yunanistan’daki üslerinin Rusya’yı çevrelemek için bir araç olduğuna işaret eden Pekin Gelişen Türkiye-Rusya ilişkileri sebebiyle, ABD Rusya’yı Türkiye üzerinden sıkıştıramayacağının farkında. Bu yüzden ABD, Rusya’yı Karadeniz’de çevrelemek için Yunanistan ve diğer ülkeleri kullanıyor. Bunu yaparken de çok ciddi bir psikolojik harekat yürütülüyor. Türkiye’yi yeniden Amerika’nın yanına itmek niyetindeler. Aynı zamanda Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmaya dönük bir psikolojik harekat söz konusu” ifadelerini kullandı. 

    ‘ABD, umarım üssü kapatıp gider’ 

    Pekin, Batı basınındaki bu haberlerin “İncirlik, Türkiye’de oldukça ABD-Türkiye ilişkileri gelişir” mesajı vermeyi amaçladığına değinerek “Yapmaya çalıştıkları, Türkiye’yi ‘İncirlik Hava Üssü ülkeden giderse yalnız kalırsın, Rusya’yla baş başa kalırsın’ diyerek korkutmaya çalışmak. Halbuki İncirlik Hava Üssü’nün Türkiye’ye bir faydası yok, bir anlamı da yok. Umarım kapatıp giderler. Ayrıca ABD, bu tür haberler yoluyla, Türkiye’nin İncirlik’i kendilerine kapatmaması için ön alıyor da olabilir. Yalnızca Yunanistan ve üçüncü taraflar değil ABD’nin de Türkiye’yi tedirgin etmek ve ülkeyi kendisine bağlamak için propagandaya başvurmuş olması çok olası. Türkiye’yi geri adım atmaya zorluyorlar. Ülkenin Rusya’yla işbirliği yapmasını da engellemek istiyorlar. ‘İncirlik Üssü olmazsa Türkiye zor durumda kalır’ hissi yaratmak amaçları dedi.

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    Etiketler:
    Pentagon, Pakistan, Afganistan, Silah ambargosu, Doğu Akdeniz, Askeri üs, Adana, The Times, psikolojik savaş, Mike Pompeo, İsmail Hakkı Pekin, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Girit, Yunanistan, İncirlik Üssü, NATO, ABD, Rusya, Türkiye
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