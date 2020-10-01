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    USS Hershel Woody Williams, ABD gemisi

    ‘Girit, uzun vadede ABD’nin bölgedeki en büyük üssü haline gelebilir’

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    ATA Platformu Koordinatörü Barış Hasan, Doğu Akdeniz’deki artan gerilimde Yunanistan’ın yanında tutum sergileyen ABD’nin, hem Türkiye hem de Rusya’yı çevrelemek için Yunanistan’ı bir üs haline getirdiğine işaret ediyor. Hasan “Uzun vadede Girit ABD'nin bölgedeki en büyük üssü haline gelebilir” diyor.

    ABD’nin Doğu Akdeniz denklemini Türkiye aleyhine çevirmeye dönük adımları hız kesmiyor. Kısa bir süre önce, Yunanistan’la Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da ortak tatbikat gerçekleştiren ve akabinde temaslarına Türkiye’yi dahil etmeden Yunanistan’la görüşen ABD, şimdi de donanmasının en büyük gemilerinden birini kalıcı olarak Girit Adası'ndaki askeri üsse demirledi.

    ABD, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Girit ziyaretini takiben attığı bu stratejik adım, Batı basınında bir süredir yer alan “İncirlik Üssü, Girit’e taşınacak” söylentilerini takip etti. Pentagon, her ne kadar iddiaları yalanlasa da, Girit’teki Amerikan varlığının güçlenmesi, Washington’ın bir diğer NATO üyesi olan Türkiye başta olmak üzere çeşitli bölgesel ve küresel aktörlere karşı oluşturduğu stratejinin ne yöne evrileceğiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi. 

    ‘Türkiye, ABD’nin stratejik kuşatma alanına girdi, Yunanistan daha talepkar hale gelecek’ 

    Konuyu Sputnik’e değerlendiren ATA Platformu Koordinatörü Barış Hasan’a göre, ABD’nin bu adımları, ülkenin hem Doğu Akdeniz’deki Rus etkinliğine hem de Türk varlığına karşı Yunanistan’ı üs haline getirme sürecinin bir parçası: 

    “Bu üs, ABD'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi çevreleme stratejisinin en önemli parçası. Yunanistan’da NATO’ya ait olan ancak ağırlıklı olarak ABD tarafından kullanılan 3 üs vardı. Sonra Girit ve Dedeağaç’taki üsler de eklendi. Bütün bunlar, ABD’nin Türkiye'yi çevreleme stratejisinin parçası. Türkiye, ABD’nin stratejik kuşatma alanına girmiş durumda. Bundan sonra ABD Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri hareketlerini doğrudan takip edecek ayrıca bu askeri üslerin varlığı Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı daha da cesaretlendirecektir. Bu noktada, Ege ve Akdeniz'deki tartışmalı konularda Yunanistan daha talepkar ve daha uzlaşmaz olacaktır.” 

    ‘Girit, uzun vadede ABD’nin en büyük üssü haline gelebilir’

    ABD’nin Yunanistan’da artan askeri varlığının Moskova’yı ilgilendiren boyutuna da değinen Hasan ABD, Akdeniz'de Rus etkinliğine karşı Yunanistan'ı üs haline getiriyor. Hatta İncirlik Üssü'nün Girit'e taşınması planları bile yapılıyor. Uzun vadede Girit ABD'nin bölgedeki en büyük üssü haline gelebilir. Hatta dediğim gibi İncirlik Üssü de Girit'e taşınabilir ki Yunanistan da buna hevesli” ifadelerini kullandı. 

    ‘Jeopolitik denklemde savrulan Türkiye, ABD açısından güvenilmez müttefik haline geldi’ 

    Hasan “Türkiye'nin jeopolitik denklemde bir oraya bir buraya savrulmasıyla, Ankara Doğu Akdeniz’de Washington açısından güvenilmez bir müttefik haline gelmeye başladı. Dolayısıyla ABD bölgedeki askeri gücünü önümüzdeki dönemde Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs'ta yoğunlaştırmaya çalışıyor. Bu kapsamda da Girit'i de bir askeri üsse dönüştürüyor” diye devam etti. 

    ‘ABD’nin Rusya ve Çin’in gücünün önüne geçebileceği yer Doğu Akdeniz’

    Hasan, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki varlığının amacının Rusya ve Çin’in gücünün önüne geçmek olduğunu ise “Şunu da unutmamak lazım: Çin'in Kuşak-Yol stratejisinin varış noktası Yunanistan'ın Pire limanı. ABD'nin, yeni küresel jeopolitikte, Çin'in iktisadi gücünün ve Rusya'nın askeri gücünün önüne geçebileceği yer de Doğu Akdeniz’dir sözleriyle aktardı. 

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    Etiketler:
    İncirlik Üssü, Pire Limanı, Kuşak ve Yol, kuşatma, stratejik, USS Hershel Woody Williams, Gemi, Donanma, Batı Trakya, Dedeağaç, İskeçe, Askeri üs, Girit, Mike Pompeo, Barış Hasan, Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Çin, Yunanistan, Rusya, ABD, Türkiye
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