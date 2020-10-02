Erhan Canikoğlu: Dağlık Karabağ çatışması, müdahil üçüncü devletler yüzünden daha da alevlenebilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan’ı destekleyici açıklamalarından dolayı Türkiye’yi eleştirdi. Bununla birlikte Paris’in kendisi ise, açıkça Erivan tarafını tuttu. Benzer tutumu Yunanistan da benimsemiş gibi görünüyor.

Böylece, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmazlık giderek artan sayıda devleti kapsayarak büyümeye devam ediyor.

Bu durum, Dağlık Karabağ sorununu daha da karmaşık hale getirmez mi?

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Rusya Slav Araştırmaları Merkezi Başkanı Erhan Canikoğlu, Dağlık Karabağ meselesine Fransa ve Yunanistan gibi üçüncü ülkelerin bir taraf tutarak müdahil olması, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının daha çok alevlenmesine yol açacağını söyledi. Canikoğlu, şunları kaydetti:

“Fransa ve Yunanistan, gerek Doğu Akdeniz’de gerek Suriye’de gerekse Afrika’da birçok konuda Türkiye’den farklı tezleri savunuyorlar. Özellikle Doğu Akdeniz’deki doğal gaz, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, adalar ve Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesi gibi konularda Türkiye, Fransa ve Yunanistan karşı gruplar halinde yer alıyorlar. Fransa Devlet Başkanı Macron’un konuyla ilgili açıklamasında bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Açıklamasında doğrudan 'Ermenistan toprakları olan Dağlık Karabağ' diyerek otomatik olarak bu konuda Ermenistan’ın yanında olduğunu gösteriyor ve bu şekilde konuya müdahil oluyor. Dolayısıyla Fransa burada tarafsız bir pozisyonda değil. © AFP 2020 / Macron: Türkiye'nin Dağlık Karabağ'la ilgili savaş yanlısı söylemleri tehlikeli

Yunanistan da aynı şekilde. Zaten Yunanistan’da hükümetler iç politikada sıkıştıkları zaman dış politikaya yönelik davranışlarda bulunurlar ve burada en çok istismar edilen konu da Türkiye düşmanlığıdır. Tıpkı geçmişte Kıbrıs’taki Derinya olaylarında olduğu gibi Yunanistan’ın birtakım aşırı milliyetçileri Karabağ meselesinin daha da alevlenmesini sağlayabilir. Dolayısıyla Fransa ve Yunanistan bugünkü koşullarda Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarını daha da sorunlu hale getirecek ve konunun daha da alevlenmesine sebep olmaktadırlar."

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