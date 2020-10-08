Kuzey Kıbrıslı gazeteci Mutluyakalı: Her boru arızasında tören mi yapılacak? Bu seçimden kaynaklı bir durum

Mutluyakalı şöyle konuştu: “Su ile ilgili gösteriye, açılışa gerek yoktu çünkü su projesi daha önce tamamlanmış. Arıza olmuş, arıza giderilmiş yani. Arızanın giderilmesinden sonra tören seçimler olmasaydı olmazdı. İki ay sonra yine bir arıza olabilir. Sonuçta denizaltından borularla buraya su geliyor. Her arıza olduğunda ya da her düzeltildiğinde bunun için bir açılış, tören mi yapılacak? Bu seçimden kaynaklı bir durum.

‘Her toplum kendi iradesini yansıtmak ister’

Başbakanın Ankara’ya davet edilip bu açıklamanın yapılması ve hükümetin diğer ortaklarına haber vermeden Maraş’ın açılacağına ilişkin açıklamanın yapılması burası için bir ‘alt devlet’ görüntüsü veriyor. Her toplum kendi yurdunda, kendi iradesini sandığa yansıtmak ister. Kendi kararlarını kendisi vermek ister. Dışarıdan gelen müdahalelerden her ülke rahatsız olur. Buradaki rahatsızlık Türkiye sevgisi, Türkiye saygısı dışında okunmasın. Bu iradeyle ilgilidir, bu demokrasiyle ilgilidir. İki ülkenin kültürel, tarihi bağlarıyla ilgili değildir. Hangi ülke olsa kendi kararlarını kendi vermek ister. Bırakınız farklı ülkeleri İstanbul’daki seçmen, İzmir’den birileri gelse o yapıyı değiştirse rahatsız olur.”

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.