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    Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun mesajını paylaştı.

    KKTC’li Sami Dayıoğlu: İlk turu belirleyen göstermelik adımların ikinci turda benzer etkisi olmayabilir

    © REUTERS / Harun Ucar
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    18 Ekim’de KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapılacak.

    11 Ekim’de yapılan ilk tur sonuçlarına göre yarışın favorileri, % 32,34 oy alan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ve % 29,84 oy alan bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oldu.

    Bu iki cumhurbaşkanı adayının, Kıbrıs sorununun çözümü açısından görüşleri arasındaki temel fark nedir?

    © DHA
    Kuzey Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turun ardından Tatar: Yüzde 33’e varan oy oranıyla zafer elde ettik
    Sputnik’e konuşan tanınmayan KKTC’nin eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sami Dayıoğlu, aralarındaki farkı şöyle anlattı:

    “Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar arasında temel fark şu: sayın Akıncı, bugün Kıbrıs’a ilişkin Birleşmiş Milletler nezdindeki tek çözüm yolu olan federal çözümden yana. Sayın Tatar’ın desteklediği ise iki ayrı devletli çözüm ki, BM nezdinde herhangi bir şekilde telaffuz edilmiyor. Bugün Türkiye’nin de söylediği, federal çözüm tıkandığı takdirde federal çözüm dışında başka yollar değerlendirilmeli şeklinde. Yani öncelik, federal çözümdür. Dolayısıyla Kıbrıs çözüm süreci açısından bu iki aday arasındaki temel fark, biri devlet statüsünü savunuyor, yani KKTC’nin tanıtılması anlamında ki, bunun şu anda imkan ve ihtimali yoktur. Nitekim BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 716 sayılı kararlarına göre de KKTC’nin tanınması öngörülmemekte. Diğeri ise tek çözüm yolu olan federal çözümü destekliyor ki, dünyanın desteklediği yol budur. Bunun ötesi yok.”

    Kuzey Kıbrıs Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
    © İHA / EMİR ABDURRAHMAN BULUT
    Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı adayı Özersay, seçim sonuçlarını değerlendirdi
    İlk turun sonuçlarının aşağı yukarı beklentileri dahilinde olduğunu diyen Dayıoğlu, ikinci turda Maraş’ın açılması gibi siyasi hamlelerin birinci turdakine benzer etkileri olacağından pek emin değil:

    “İlk tur seçim sonuçlarının böyle olacağını bekliyorduk. İki aday arasında böyle bir farkın olacağını bekliyorduk. Aynı zamanda diğer adayların da yapılan anketler neticesinde bu şekilde oylamadan çıkacağını bekliyorduk. Kanaatimce ilk tur seçim sonuçlarını belli ölçüde Maraş faktörü etkilemişti. Maraş’ın açılması, sayın Tatar açısından ortalama olarak yüzde 2-3 gibi bir oy katkısı yapmıştır. Ama genel olarak Maraş’ın açılması, Kıbrıs çözüm sürecine zarar vermiştir. Bunun sadece göstermelik bir açılımdan ibaret olduğu kanısındayız. Bu hamleyi, sayın Tatar’a siyasi katkı sağlasın diye yapılan bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Ama ikinci turda bu hamlenin ne kadar bir etkisi olacağı, büyük bir soru işaretidir.”

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    Mustafa Akıncı, Ersin Tatar, Seçim, Kuzey Kıbrıs, KKTC
    Topluluk kurallarıTartışma
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