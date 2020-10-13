KKTC’li Sami Dayıoğlu: İlk turu belirleyen göstermelik adımların ikinci turda benzer etkisi olmayabilir

11 Ekim’de yapılan ilk tur sonuçlarına göre yarışın favorileri, % 32,34 oy alan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ve % 29,84 oy alan bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oldu.

Bu iki cumhurbaşkanı adayının, Kıbrıs sorununun çözümü açısından görüşleri arasındaki temel fark nedir?

Sputnik’e konuşan tanınmayan KKTC’nin eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, aralarındaki farkı şöyle anlattı:

“Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar arasında temel fark şu: sayın Akıncı, bugün Kıbrıs’a ilişkin Birleşmiş Milletler nezdindeki tek çözüm yolu olan federal çözümden yana. Sayın Tatar’ın desteklediği ise iki ayrı devletli çözüm ki, BM nezdinde herhangi bir şekilde telaffuz edilmiyor. Bugün Türkiye’nin de söylediği, federal çözüm tıkandığı takdirde federal çözüm dışında başka yollar değerlendirilmeli şeklinde. Yani öncelik, federal çözümdür. Dolayısıyla Kıbrıs çözüm süreci açısından bu iki aday arasındaki temel fark, biri devlet statüsünü savunuyor, yani KKTC’nin tanıtılması anlamında ki, bunun şu anda imkan ve ihtimali yoktur. Nitekim BM Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 716 sayılı kararlarına göre de KKTC’nin tanınması öngörülmemekte. Diğeri ise tek çözüm yolu olan federal çözümü destekliyor ki, dünyanın desteklediği yol budur. Bunun ötesi yok.”

İlk turun sonuçlarının aşağı yukarı beklentileri dahilinde olduğunu diyen Dayıoğlu, ikinci turda Maraş’ın açılması gibi siyasi hamlelerin birinci turdakine benzer etkileri olacağından pek emin değil:

“İlk tur seçim sonuçlarının böyle olacağını bekliyorduk. İki aday arasında böyle bir farkın olacağını bekliyorduk. Aynı zamanda diğer adayların da yapılan anketler neticesinde bu şekilde oylamadan çıkacağını bekliyorduk. Kanaatimce ilk tur seçim sonuçlarını belli ölçüde Maraş faktörü etkilemişti. Maraş’ın açılması, sayın Tatar açısından ortalama olarak yüzde 2-3 gibi bir oy katkısı yapmıştır. Ama genel olarak Maraş’ın açılması, Kıbrıs çözüm sürecine zarar vermiştir. Bunun sadece göstermelik bir açılımdan ibaret olduğu kanısındayız. Bu hamleyi, sayın Tatar’a siyasi katkı sağlasın diye yapılan bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Ama ikinci turda bu hamlenin ne kadar bir etkisi olacağı, büyük bir soru işaretidir.”

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