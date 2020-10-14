Kayıt
13:47 14 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Türkiye Tarım-Orman Ödülleri tanıtım etkinliği video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Video konferansa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşma yaptı.

    Türkiye’de akıllı tarım kentler kuruluyor: ‘İlk aşamada 3 bin kişiye kırsalda şehir hayatı sunulacak’

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 88
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104203/99/1042039905_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_9cbc3ba66df684a70520be7765276567.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/columnists/202010141043026590-turkiyede-akilli-tarim-kentler-kuruluyor-ilk-asamada-3-bin-kisiye-kirsalda-sehir-hayati-sunulacak/

    MÜSİAD ile Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınmayı amaçlayan ‘Akıllı Tarım Kent Projesi'ni hayata geçiriyor. İlk aşamada 3 bin kişinin dahil olacağı projede yer alan üreticilere müstakil evler ile içerisinde okul, hastane, lokanta, sinema, tiyatro, alışveriş merkezi, cami, meydan ve parklar olan dev yaşam alanları sunulacak.

    Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma projesi olan ‘Akıllı Tarım Kent Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında toplam 40 bin dekar alanda konumlandırılacak olan akıllı tarım kentler, içinde bulunduracağı mekanlarla tarımda ivme kazandıracak hamleleri gerçekleştirmeyi hedefliyor. Söz konusu proje, T.C Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve MÜSİAD Genel Başkan Abdurrahman Kaan ve MÜSİAD Kırsal Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş’in katıldığı bir basın toplantısında tanıtıldı.

    On yıllar boyunca artarak süren kente göçün sonucu olarak ‘kış aylarından köyler tamamen boşaldı’ 

    MÜSİAD Kırsal Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş, köylerden kente on yıllar boyunca artarak süren göç ve bunun sonuçlarını Tarımda makineleşmenin artması ve süregelen kentleşme süreci, kırsal kesim nüfus kaybını hızlandırdı. Özellikle 1950’lerde başlayan göç, 1980’lerde serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle daha da hız kazandı. İlk zamanlar kazandıkları birikimleri köyüne götüren, ev yapan, traktör alan ve yaz döneminde çiftçilik yapan gurbetçiler, bir dönem köy ve kasaba ekonomisini canlandırmaya sebep olsa da zaman içinde vasıflı işgücü tamamen köylerden ayrıldı. Köy nüfusu yaşlandı. Özellikle 2000’lerden sonra köylerdeki yaşlıların çocukları tarafından büyük şehirlere götürülmesi, bir çok bölgedeki köylerin kış aylarında tamamen boşalmasına sebep oldu diye anlattı. 

    ‘Tarımsal üretim değerine sahip 5 ülkeden biri olmak Türkiye’nin 2023 hedefi’

    Eriş “Tarımdaki verim açığının giderilememesi nedeniyle sürdürülebilir yeterli gelir sağlanamaması ve kırsaldaki iş ve yaşam şartlarının yeterince cazip olmaması tarım ve kırsal alandan uzaklaşmanın en önemli nedenlerinden oldu. Bugün Türkiye’de 21 milyona yakın kırsal kesim nüfusunun olduğunu görüyoruz. Türkiye, 2.5 ila 3 milyon arasında tarımsal işletmenin yanı sıra 5 ila 5.5 milyon arasında değişen tarımsal istihdama ve beldeler dahil 36 binden fazla köy yerleşimine sahip. Türkiye’nin 2023 hedefi tarımsal üretim değerine sahip ilk 5 ülkeden biri olmak” dedi. 

    ‘Şehirdeki nüfus baskını azaltmak ve kırsal yerleşim şartlarını iyileştirmek gerek’

    Eriş “Ekonominin canlanması, doğal kaynaklar ve çevrenin korunması, şehirdeki nüfus baskının azalması ve kırsal alandaki kalkınma politikalarının daha etkin olması için kırsalda yaşayan nüfusun artması şart. Kırsalda yaşam ve iş şartlarını iyileştirmek bu noktada çok önemli. 11. Kalkınma Programı’nda da bu hedeflere yer verilmiş durumda. Özellikle tarım ve tarım dışı faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, aile çiftçiliğinin geliştirilmesi, kırsal desteklerin çevreci ve verimli bir tarımsal üretim için yeniden programlanması, kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki alt yapılar ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi bu hedeflerden bazıları” diye devam etti. 

    ‘İlk aşamada 3 bin kişiye kırsalda şehir hayatı sunulacak’ 

    MÜSİAD olarak ‘Akıllı Tarım Kentler’ projesini söz konusu hedefler doğrultusunda ortaya koyduklarını aktaran Eriş Bir ülkenin tarım gücünü üretim gücü belirler. Ancak Türkiye’de kırsal hayatta konfor yok. Bu konforu da işin içine koymamız lazım ki şehirden kırsala göç olsun. Almanya, ABD, Hollanda gibi ülkelerde tarımla uğraşanların belli sosyal hayat standardına sahiptir, elektrik suyu daha ucuza tüketir. Bizim bunları Türkiye’de sağlamamız gerekir. İşte biz de bu bu projeyle kırsal alanda yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz modern, yaşanabilir, akıllı tarım kentler ve teknoloji alt yapılı tarım işletmeleri oluşturmak, gençlere ve kadınlara istihdam sağlamak ve bilgi, yenilik üretmektir. Bu projenin ilk aşamasında toplamda 3 bin kişiye kırsalda şehir hayatı sunulacak” ifadelerini kullandı. 

    ‘Türkiye, gıda sektöründe Kovid-19 krizi sonrası ortaya çıkacak fırsat ortamını iyi değerlendirmeli’ 

    MÜSİAD Genel Başkan Abdurrahman Kaan ise, yerel ve bölgesel kalkınmanın önemine işaret ederek “Bu tespit önemli ancak harekete geçmemiz de gerekiyor. Ülkenin hem sanayici ve iş insanları hem de çalışan nüfusun yüzünü kırsala dönmesi gerekiyor” dedi. Kovid-19 salgının dünya genelinde ekonomik sorunları beraberinde getirdiğini hatırlatan Kaan Kriz sonrası dönemde ortaya çıkacağına inandığımız fırsat ortamı, birçok sektör için büyük avantaj potansiyeli barındırıyor. Bu sektörler arasında gıda sektörü ön plana çıkıyor. Nitekim, yaşanan gelişmeler küresel ölçekte tarımsal üretimin verimli olmasının beklendiği 2020 yılında virüs salgınına dönük tedbirler nedeniyle bazı ülkelerde gıda sektörüne yönelik ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini göstermektedir. Gıda ürünlerine dönük yaşanabilecek küresel tedarik sorununda ülkemizin avantajlı bir konuma sahip olacağını ifade edebiliriz. Bu yapılırsa, sürdürülebilir güç elde edilir” değerlendirmesinde bulundu. 

    ‘Projede yer alan üreticilerin içinde okul, hastane ve sosyal alanların bulunduğu yaşam alanı olacak’ 

    Kaan, ‘Akıllı Tarım Kentler’ projesinin, tarım, hayvancılık ve endüstriyel tarım alanları başta olmak üzere kırsal kalkınmayı sağlayacak geniş çaplı bir dönüşümü de beraberinde getireceğini ifade etti. Kaan Bu proje, kırsal yaşamı şehir standartlarında yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Yüksek refahlı yaşamı esas alan modelde, ana üretici ve üretimde çalışacak kişilerin aileleriyle birlikte yaşayabilecekleri müstakil evlerin yanı sıra tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı dev bir yaşam alanı inşa edilecek. Bu yaşam ortamında eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, tarım meslek yüksek okulları, kafe, lokanta, sinema, tiyatro, kent meydanı, küçük bir alışveriş merkezi, el sanatları merkezi ve cami yer alacak” diye anlattı. 

    Bakan Pakdemirli: Yaşadığımız süreç, tarıma daha sıkı sarılmamız gerektiğini anlattı 

    Toplantıda konuşma yapan Bakan Pakdemirli, pandemi nedeniyle tarım sektöründe yerli ve milli üretimin öneminin daha da arttığına işaret ederek "Bu süreçte, pek çok ülkede raflar boş kalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken, ülkemizde tarım ve gıda sektöründe hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Yaşadığımız tecrübe, bize, tarım sektöründeki projelerimize çok daha sıkı sarılmamızın gereğini gösterdi” ifadelerini kullandı. 

    ‘Tarımda teknolojik alt yapıları güçlendirmeli, dünya ile rekabet edecek seviyeye ulaşmalıyız’

    Pakdemirli “MÜSİAD'ın bu yeni projesinde de iş birliğimizi aynı şekilde devam ettirecek, kırsaldaki dinamizmi hep birlikte daha çok enerjiye çevireceğiz. MÜSİAD'ın projesindeki ‘akıllı’ kelimesi bilgiye, teknolojiye ve inovasyona işaret ettiği için çok önemli. Bilgi ve teknolojinin en büyük avantaj olduğu günümüzde, tarımda teknoloji kullanımını ve dijital erişimi artırmak zorundayız. Tarım işletmelerimizin teknolojik altyapısını güçlendirmeli, dünya ülkeleriyle rekabet edebilecek seviyeye ulaştırmalıyız” diye konuştu.

    ‘Tarımda dijitalleşme dönemi’

    Pakdemirli, 3. Tarım Orman Şurası'nda önemli konulardan birisinin de "tarımda dijitalleşme" olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda yeni projeler başlattıklarını aktardı. Pakdemirli, uygulamaya alınan Dijital Tarım Pazarı'nın 5,5 ayda üye sayısının 62 bine, toplam cirosunun da 120 milyon liraya ulaştığını kaydetti.

    Akıllı küpe uygulamasını da yakın zamanda başlatacaklarını bildiren Pakdemirli, büyükbaş hayvanların kulaklarına takılacak bu küpe sayesinde tüm aktivitelerin anlık takip edileceğini ifade etti. Pakdemirli, “Türkiye'nin ilk elektrikli traktörünün de seri üretime hazır hale geldi” bilgisini paylaştı.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    İlgili konular:

    Bakan Pakdemirli Türkiye’ye gelen Rus yangın söndürme uçağını test etti
    Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını açıkladı
    Pakdemirli: Ormanlarımız adeta şu an barut gibi
    Pakdemirli: Hatay'da yanan alanların tamamı yeniden ağaçlandırılacak
    Bakan Pakdemirli: 2020'de koyun sayımız yüzde 70 arttı
    Etiketler:
    Elif Sudagezer, Orman, hayvancılık, Abdullah Eriş, Abdurrahman Kaan, Ekonomi, kırsal kalkınma, şehir, Akıllı Tarım Kenti, Park, meydan, Cami, Alışveriş merkezi, Tiyatro, Sinema, Lokanta, Hastane, Okul, Müstakil ev, MÜSİAD, Tarım, Bekir Pakdemirli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yukarıışıklı Mahallesi'nde 270 hektarlık alanda yaklaşık 2.5 kilometre uzunluğunda ve 1.5 kilometre genişliğindeki ızgara planlı tarihi kent kalıntısının gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı.
    Van'da ızgara planlı antik kent gün yüzüne çıkarılıyor
    Karikatür
    Trump, Rusya ve Clinton soruşturmalarında 'gizliliği kaldırdı'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet