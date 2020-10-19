Dünyaca ünlü ‘Total Dikte’ Rusça dil etkinliği Türkiye'de gerçekleşti

Şimdiye kadar 81 ülkedeki 1200 şehirde gerçekleşen ve katılımcılarına Rusçalarını sınama imkanı sunan Total Dikte isimli etkinlik, bu yıl İstanbul dahil pek çok şehirde gerçekleşti. Ünlü bir yazarın hiç yayınlanmamış bir metnini dinleyerek bunu hatasız yazanın kazanacağı Total Dikte'nin sonuçları 21 Ekim’de açıklanacak.

İlk kez 2004 yılında Rusya Novosibirsk Devlet Üniversitesi tarafından düzenlenen ve katılımcıların Rusça seviyelerini iyileştirmek amacıyla düzenlenen “Тотальный диктант” (Total Dikte) isimli etkinlik bu yıl Türkiye’de gerçekleşti.

Katılımcılara imla, söz dizimi, noktalama ve Rusçaya özgü kuralları ne kadar iyi bildiklerini görme imkanı sunan bu etkinlik, şimdiye dek 81 ülkedeki bin 200 şehirde gerçekleşti. Etkinliğin son olarak Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gerçekleşti. Bu şehirler arasında Kayseri, İzmir, Antalya, Eskişehir ve İstanbul da vardı.

17 Ekim Cumartesi günü İstanbul'un 4 farklı noktası olan Beykoz, Mecidiyeköy, Atakent ve Bahçeşehir’deki 4 farklı okulda eş zamanlı düzenlenen yarışmada hem çevrimiçi hem çevrimdışı olarak onlarca Rusça bilen katıldı.

Şimdiye kadar 81 ülkedeki 1200 şehirde gerçekleşen ve katılımcılarına Rusçalarını sınama imkanı sunan Total Dikte isimli etkinlik, bu yıl İstanbul’da gerçekleşti.

‘Yarışma değil adeta Rusça bayramı’

Her yıl ünlü bir yazarın daha önce yayınlanmamış bir metnini okunduğu ve bu metni hatasız yazabilenin kazandığı yarışmanın sonuçları 21 Ekim’de açıklanacak.

Bu uluslararası etkinliğin İstanbul ayağını ise halkla ilişkiler uzmanı Alyano Kim koordine etti.

Yarışmaya katılanlar, “bu etkinliği bir kişi kazanacak olsa da önemli olanın katılmak olduğunu” söylüyor. Katılımcılar “Aslında buna yarışma diye bakmamak lazım, bu daha çok Rusça bayramı tadında bir etkinlik. Rusça, çok fazla kuralı ve istisnası olan bir dil. Dili daha iyi öğrenmek hayatı öğrenmektir” yorumu yaptı.

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