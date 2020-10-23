Paleontolog Mayda: Adnan Oktar’ın evinden çıkan fosillerin çoğu imitasyon, para etmez

Ege Üniversitesi’nden paleontologRS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na bu haberi yorumladı: “Bunlara fosil değil sanat eseri demek doğru olur çünkü çoğu imitasyon. Hepsini 250 bin dolara alırsınız.“

İşte Dr. Serdar Mayda’nın açıklamaları:

‘Fuarlardan alınabiliyor’

“Yurtdışındaki satıcılardan ya da fosil fuarlarından elde edilmiş örnekler. Zamanında ben de katıldım bu tür fuarlara ve benzer örneklerin fosil tüccarları tarafından satıldığını biliyorum. Eksik olan örnekleri bu gibi fosil tüccarlarından ya da fuarlardan temin edilebilir. Yapma fosiller ya da imitasyon fosiller piyasada çok fazla var. Bu fosilleri piyasaya süren belirli gruplar veya ülkeler var. Mesela Çin ve Kuzey Afrika ülkeleri bu konuda sabıkası olan ülkelerdir. Buralardan alınırken çok dikkat etmek gerekir genellikle sahte çıkar. Biz kontrol ettiğimizde anlayabiliyoruz ama çok önemli bilimsel mercileri bile kandırdıkları oluyor.

'Evrimi çürütmek için hazırlanmış sahte örnekler'

Bu bahsi geçen fosiller daha önce Yaratılış Atlası kitabından gördüğüm örnekler. Kafatası örneklerinin hemen hemen hepsi birkaç farklı hayvanın kemikleri ve dişlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş imitasyon örnekler. Onları fosil örnek yerine sanat eseri olarak düşünüyorum. Kurt dişi, sırtlan dişi, kaplan çenesinden bir araya getirilerek oluşturulmuş örnekler ama bunu çok iyi bilen kişinin ayırt edebileceği bir şey bu. Bu işi yapanlar çok profesyoneller, çok düzgün şekilde yerleştiriyorlar. Yakından incelediğiniz zaman fark ediyorsunuz. Evrim teorisine karşı olarak yapmış olduğu görülüşlerinin kanıtı olarak sunduğu örnekler de sahte örnekler.

'250 bin doları geçmez'

Milyon dolarlık fosiller haberleri tamamen yanlış bilgilendirme. Oradaki örnekler hesaplı fiyatlara satılacak örnekler. Birçoğu işlenmiş, temizlenmiş ve restorasyon görmüş örnekler bu yüzden bilimsel değerleri yok. 800 adet örneğin fiyatı 250 bin doları geçmez.”

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