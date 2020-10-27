'Rusya ve Türkiye arasındaki Karabağ diyaloğu, bölgedeki durumu istikrara kavuşturmanın anahtarı'

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ile iş birliğine ilişkin ifadelerini değerlendiren Rus uzman Faliçev, bu yorumun iki ülke arasındaki güven ilişkisinin sonucu olduğunu ve Rusya’nın, devam eden bölgesel sorunların çözümüne yönelik dengeli yaklaşımını yansıttığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta Dağlık Karabağ olmak üzere bölgesel sorunlar ve askeri teknik iş birliği bağlamında Türkiye'yle olan diyaloğu, "Bağımsız Türkiye ile iş yapmak keyifli ve güvenilir" şeklinde yorumlamıştı.

Rus askeri analiz gazetesi ‘Voyenno-promışlennıy kuryer’ yazarı Emekli Albay Oleg Faliçev, Sputnik’e açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutan Putin’in, Dağlık Karabağ çatışması bağlamında Türkiye ile ilişkileri değerlendirirken doğru ve dengeli yaklaşım sergiliyor, ne sert açıklamalar yapıyor ne de sert adımlar atıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile askeri teknik iş birliği dahil yıllardır güvene dayalı ilişkilerin geliştiğine dikkat çekene Faliçev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, en modern ve en güçlü S-400 hava savunma sistemini sağladığımız tek NATO ülkesi. Bu, yakın komşu ve partnerimize duyduğumuz büyük bir güvenin göstergesi. Rusya, Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda da Türkiye’ye güvenme eğiliminde. Yumruk sallamanın zamanı geçmişte kaldı. Üstelik şu anda yapılacaklar arasında en verimlisi değil. Moskova partnerlerin tutumuna kulak veriyor ve çok dikkatli adımlar atıyor. Güven, Rusya Devlet Başkanı’nın başvurduğu temel yaklaşım ve bu yaklaşımın meyvelerini vereceğini düşünüyorum."

Rusya ve Türkiye arasında Dağlık Karabağ konusundaki iş birliğinin dengeleyici bir rol oynadığını kaydeden Faliçev, "Önemli olan çatışmanın daha da alevlenmesini önlemek ve hemen şimdi söndürmek için temas noktalarını bulmak. Maalesef her iki taraftan artık büyük kayıplar var. Rusya ve Türkiye henüz bu çatışmanın çözümüne ilişkin son sözlerini söylemedi. Rusya-Türkiye diyaloğunun bölgedeki durumu normalleştirmenin anahtarı olduğunu düşünüyorum. Görüşüme göre, buna yoğunlaşmamız ve mevcut krizden çıkış yollarını aramamız gerekiyor" yorumunda bulundu.

Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.