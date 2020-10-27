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    Birleşmiş Milletler Genel Merkezi

    ‘Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun amacı savaş değil, barış parlamentosunu kurmak’

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    https://tr.sputniknews.com/columnists/202010271043103036-libya-siyasi-diyalog-forumunun-amaci-savas-degil-baris-parlamentosunu-kurmak/

    Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk sanal toplantısını gerçekleştirdiği haberini değerlendiren Rus uzman Lukyanov, Libya sivil toplumu için önemli olan bu forumun siyasi çözüm için kapsamlı ve evrensel bir platform olma amacını taşımadığını belirtti.

    Birleşmiş Milletler (BM), Libya krizine çözüm bulmak ve en kısa zamanda seçimlerin yapılması amacıyla Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk sanal toplantısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Sanal toplantıya ülke genelinden 75 kişinin katıldığı belirtildi. Ön hazırlık görüşmesi olan sanal toplantıların ardından 9 Kasım'dan itibaren Tunus’ta Libya Siyasi Diyalog Forumu düzenlenecek.

    Rusya “Yüksek Ekonomi Okulu” Ulusal Araştırma Üniversitesi’nden Ortadoğu uzmanı Grigoriy Lukyanov, böyle bir forumu kurma fikrinin, müzakere sürecini devletlerarası, büyük politik güçler, figürler ve kamplar düzeyinden çıkararak sivil toplum ve savaş ortamında Libya vatandaşlarının hayatını doğrudan etkileyen sosyal kurumlar düzeyine taşımak olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

    • “Forumun gündeminde çok sayıda sorun var, ama şunu kaydetmek gerekir ki, bu forumun amacı siyasi çözüm için kapsamlı ve evrensel bir platform haline gelmek değil. Forum aslında sivil toplum temsilcileri arasında etkili işbirliği sağlamayı amaçlıyor. Forum, sivil topluma kendini dış dünyaya gösterme, var olduğunu gösterme fırsatını sunuyor”.

    Lukyanov, Libya toplumunun ağustos-eylül döneminde, iç savaş bataklığına saplanan ve bu koşullarda halkı tamamen unutan mevcut politikacılara ve politik kurumlara bir nevi “güvensizlik” bildirdiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

    • “Libya toplumunun beklediği yeni temsilcilere, yeni simalara ihtiyaç var. Bu yüzden birçok anlamda forumun bir görevi var. Önümüzdeki yeni politik süreç aşamasına ve özellikle de yeni seçimlere, bu seçimlerin meşruiyetini ve halk tarafından kabul edilmesini sağlama amacıyla hazırlık yapmak. Bir diğer amaç, sıradan vatandaşların gözüne yeterince güvene sahip ve onları yeni parlamentoda tam olarak temsil edebilecek yeni adayları çıkarma sürecine destek verme. Yeni parlamento savaş değil, barış parlamentosu olmalı. Bu yeni parlamento, ülkeyi, ekonomisini, sosyal güveni, siyasi ve sivil barışı onarma görevlerini alacak”.

    Bu forumun memnuniyetle karşılanması gerektiğini söyleyen Lukyanov, ama 75’in Libya gibi bir ülke için çok küçük bir rakam olduğunu belirterek, “Evet, ülke büyük değil, ama çok sayıda şehir, belediye, sivil toplum örgütü var. Forumun belli bir aşamada yüz yüze toplanabileceğini umut ediyoruz. Böyle bir toplantının Tunus’ta yapılmasının planladığı dikkate almak gerekir. Elbette bu tür forumların Libya’da yapılmasını ve öncelikle enformasyon anlamında tüm Libyalılara erişimin sağlanmasını isterdik. Bu sağlanırsa çok daha etkili olur” dedi.

    Yazıda ifade edilen görüş ve düşünceler, Sputnik'in görüşlerini yansıtmayabilir.

    Etiketler:
    uzman, Grigoriy Lukyanov, Toplantı, Libya Siyasi Diyalog Forumu, BM
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