‘Yeniden Asya Açılımı ile Türkiye, Asya coğrafyasındaki işbirliğini artırıp bölgesel rolünü güçlendirebilir’

Türkiye’nin Japonya ile imzaladığı teknik işbirliği anlaşması ışığında Ankara’nın hem Tokyo ile hem de Asya’daki işbirlikleri ve bölgesel rolünün geleceğini DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Şerif Tosyalı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Türkiye Ofisi Başkanı Ikuro Nobuhiro, Sputnik’e anlattı.

Türkiye ile Japonya arasındaki işbirliğinde yeni aşama kaydedildi. Ekim ayının ortasında iki ülke, teknik işbirliği faaliyet ve projelerine hız kazandırmak için Teknik İşbirliği Anlaşması imzaladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun "Japonya bizim için önemli bir dost ve güvenilir bir ortaktır. İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik” dediği bu anlaşmanın detaylarını ve olası sonuçlarını, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı, Tosyalı Toyo Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Ikuro Nobuhiro, Sputnik’e anlattı.

Anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomi alanındaki işbirliğine nasıl yansıyacağı yönündeki soru üzerine Nobuhiro “Bu anlaşma doğrultusunda Türkiye ile Resmi Kalkınma Yardımı çerçevesinde teknik işbirliği gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu anlaşma sayesinde Türkiye ile teknik anlamda işbirliğini yeniden başlatabileceğiz. Çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi, Türkiye’ye uzmanların gönderilmesi ve stajyer kabulü buna dahil” cevabını verdi.

JICA Başkanı Nobuhiro: Teknik işbirliğinin yeniden başlatılması Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayacak

Türkiye’ye resmi kalkınma yardımının 1959’da başladığını ancak yeni bir anlaşma imzalanmasına yönelik görüşmelerin yürütüldüğü son üç yıldır söz konusu işbirliğinin sıfıra indiğini dile getiren JICA Başkanı “Nihayet yeni bir anlaşma imzalandı. Teknik işbirliğinin yeniden başlatılması Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayacak, bu da Japonya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlenmesine yol açacak” ifadelerini kullandı.

‘Japonya’nın doğal afetle mücadele teknolojisi Türkiye için faydalı olacaktır’

Peki, Türkiye ile Japonya arasında yüksek teknoloji alanında ne gibi işbirliği olasılıkları var? Japonya’daki hangi yeni gelişmeler, teknolojik çözümler Türkiye’de uygulanabilir? Nobuhiro’nun bu sorulara yanıtı “Birçok şey gelecekteki işbirliğimizin içeriğine bağlı. Türkiye’ye Japonya’daki birçok ileri teknolojinin aktarılması mümkün. Sık sık depremlerin yaşandığı bir ülke olan Türkiye için Japonya’nın sahip olduğu doğal afet önleme teknolojisi çok faydalı olabilir. Japonya’nın yatırımları Türkiye ekonomisinin çok çeşitli alanlarına yayılabilir. Doğal afet önleme, sağlık hizmetler ve tarım bunlardan başlıcaları” şeklinde oldu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı, Tosyalı Toyo Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı, Sputnik'in sorularını yanıtladı.

DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Tosyalı: JICA’nın Türkiye’ye 1999 ve 2011 depremlerinde afet yardım ekipleri göndermesi değerliydi

Sputnik’in sorularını yanıtlayan bir diğer isim ise Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı ve Tosyalı Toyo Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı oldu. Dünyanın Kovid-19 salgınına küresel işbirliklerinin zayıfladığı bir dönemde yakalanmış olduğuna işaret eden Tosyalı, böyle bir dönemde gelen Türkiye-Japonya işbirliği adımını şöyle değerlendirdi:

“Bugün yaşadığımız Kovid-19 salgının tüm dünyada bu derece yıkıcı bir zarar vermesinin başlıca nedenlerinden biri, salgına küresel işbirliklerinin zayıfladığı bir dönemde yakalanmış olmamız. Dolayısıyla, önümüzdeki dönem, her alanda işbirliğinin daha fazla önem kazanacağı bir dönem olacak. Doğal afetler de işbirliğinin çok önem taşıdığı bir alan. Bu açıdan bakıldığında Türkiye ile Japonya arasında imzalanan Teknik İşbirliği Anlaşması birçok açıdan önem taşıyor. Japonya, Türkiye için her zaman güvenilir bir dost ve önemli bir iş ortağı oldu. 1999 ve 2011 depremleri sonrasında, JICA'nın Türkiye'ye afet yardım ekipleri göndermiş olması bizim için çok değerliydi.

‘Anlaşma üçüncü ülkelerde yeni işbirliği fırsatları sunacak, kalkınma projelerine katkı sağlayacak’

Bu anlaşma, doğal afetlerin yanı sıra, eğitim dahil birçok alanda iki ülke arasındaki işbirliğini genişletecek ve üçüncü ülkelerde yeni işbirliği fırsatlarının yaratılmasına, önemli kalkınma projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak. Dünya ticaretinde belirsizliklerin ve korumacılık politikalarının arttığı böylesine bir dönemde, bu iki ülke arasında yaratılacak ortak sinerji hem ticari ilişkilere katkı sunacak hem de Türk ve Japon şirketlerin üçüncü ülkelerde gerçekleştirebilecekleri ortak projelerin geleceğini aydınlatacak.”

‘Yeniden Asya Açılımı’ girişimi ile Türkiye, Asya coğrafyasındaki ülkelerle işbirliği fırsatlarını artırabilir’

Türkiye’nin Japonya ile ticari ilişkilerini kuvvetlendirmek adına beklentilerini de aktaran Tosyalı “Japonya, Türkiye’nin Doğu Asya’daki üçüncü ticaret ortağı. İçinde bulunduğumuz süreç, global ölçekte toplumsal ve ekonomik değişiklikleri de beraberinde getiriyor. İş modellerinden ticaret yollarına, üretimden tüketim modellerine, her alanda ciddi bir dönüşüm bizi bekliyor. Bu dönüşümün, Türkiye için önemli fırsatlar sunduğunu görmemiz ve bu fırsatları doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Türk dış politikasındaki ‘Yeniden Asya Açılımı Girişimi’ ile Türkiye, Asya coğrafyasındaki ülkelerle işbirliği fırsatlarını artırarak, bölgedeki rolünü güçlendirebilir.

Bu kapsamda, Japonya, ülkemizin son yıllarda ağırlık verdiği pazar çeşitlendirme faaliyetlerinin en önemli odak noktalarından bir tanesi konumunda. Özellikle DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi olarak, Japonya ve Türkiye arasındaki kazan-kazan anlayışına dayanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda sürdürülebilir bir biçimde arttığını ve bugün 5 milyar dolar seviyesine yaklaştığını gözlemliyoruz” dedi.

‘Türk-Japon ticaret hacminin orta vadede 10 milyar dolara yaklaşacağını umuyoruz’

Yeniden şekillenen dünya düzeninde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artmasının Türk ve Japon şirketlerin üçüncü ülkelerde gerçekleştirebilecekleri ortak projelerin de geleceğini belirleyeceğine işaret eden Tosyalı “İki ülke arasındaki yaratılacak sinerji ile, ticaret hacminin orta vadede 10 milyar dolar seviyesine yaklaşacağını; bunun yanı sıra Japon yatırımcıların son dönemde Türkiye’ye yönelik artan ilgisinin gelecek yıllarda çok daha üst seviyelere çıkaracağını umuyoruz. Nitekim son dönemde Japon şirketlerin Afrika gibi yeni bölgeleri keşfettiğini ve bu keşifte yol arkadaşı olarak Türk şirketlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Kasım 2018’de Türkiye’ye gelen 120 Japon şirketi, başta Afrika olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki üçüncü ülkelerle ortak yatırım planlarının tohumları attı. Japonlar yatırımlarını Türk şirketleriyle birlikte yapmaya hevesli. Bizim de Tosyalı Holding olarak, Japonya’nın ve dünyanın lider şirketlerinden Toyo Kohan’la gerçekleştirdiğimiz ortak yatırım Tosyalı Toyo, hem Japonların ülkemizdeki en büyük yatırımlarından biri, hem de yarattığı sinerji ile tüm dünyaya örnek oluşturuyor” diye ekledi.

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