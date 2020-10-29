Rusya parlamentosundan Türk halkına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Bugün Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Bu ulusal bayram dolayısıyla Rusya'nın parlamentosu olan Devlet Duması adına Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Dmitriy Savelyev, Sputnik aracılığyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına tebriklerini iletti.

Savelyev’in kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:

Sayın Başkan!

Cumhuriyeti Bayramı vesilesiyle Siz ve dost Türk halkını içtenlikle tebrik etmeme izin verin.

Bağımsızlığını savunmaya kararlı ve hazır olduğunu tüm dünyaya sergileyen ülke ve vatandaşlarının özgür ruhu bu bayramda vücut bulmuştur.

Günümüzde Türkiye sadece asırlara dayanan tarihi ve zengin manevi mirasıyla haklı olarak gurur duymanın yanı sıra, tüm alanlarda başarıyla gelişen ve dünyadaki tüm Müslümanlar için küresel çekim merkezi haline gelen güçlü bir ülkedir.

Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani bağların yıldan yıla genişlemesi bizim için özel sevinç kaynağıdır. Ülkelerimiz arasındaki yapıcı siyasi diyalog ve karşılıklı yarar sağlayan çeşitlendirilmiş işbirliğinin, bölgede istikrarın güçlendirilmesine, ortak projelerin hayata geçirilmesine ve halklarımızın refahına hizmet etmeye devam edeceğine inanıyorum.

Bu önemli günde Size tükenmez enerji, iş hayatınızda başarılar ve sağlık, Türk halkına da barış, refah ve saadet diliyorum.

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