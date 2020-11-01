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    İstanbul'da Fransa protestosu

    İstanbul’da Fransa protestosu

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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    Sputnik Türkiye
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    İstanbul Saraçhane’de toplanan onlarca eylemci, Hz Muhammed’i hedef alan karikatürler sebebiyle kriz yaşanan Fransa’yı protesto etti. Eylemciler “Fransa’da İslam düşmanlığı devlet eliyle had safhaya vardı. Diğer Avrupa ülkeleri aynı yolda. İslam düşmanlığına sessiz kalmayacağız” açıklaması yaptı.

    Sosyal medyada “Bayrağını al gel” çağrısı üzerine örgütlenen bir grup, İstanbul Saraçhane’de Fransa’yı protesto etti. Ellerinde döviz, pankart ve Türk bayrağı taşıyan onlarca eylemci, tekbir getirerek sloganlar attı. 

    "İstiklal İslamındır" yazılı pankart ile birlikte açıklama yapan eylemciler, Hz. Muhammed’i hedef alan karikatürler sebebiyle kriz yaşanan Fransa’yı eleştirdi. 

    • İstanbul'da Fransa protestosu
      İstanbul'da Fransa protestosu
      © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    • İstanbul'da Fransa protestosu
      İstanbul'da Fransa protestosu
      © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    1 / 2
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    İstanbul'da Fransa protestosu

     

    Saraçhane’den Beyoğlu’ndaki Fransa Başkonsolosluğu binasına yürümek isteyen grup, Valilikten izin çıkmaması üzerine toplandıkları noktada basın açıklaması yaptı. Eylemcilerin sözcüleri okudukları bildiride “Özgürlük, insan hakları, demokrasi, hümanizm diyerek her fırsatta dünyaya insanlık dersi vermeye kalkan Batılı devletlerin yüzüne taktığı maske artık düşmüş, sırtlan yüzleri tüm insanlık tarafından bu vesileyle bir kez daha görülmüştür. Batı’nın bu sözde değerleri yüzyıllar boyunca sömürdükleri masum milletlerin kanları üzerinde yükseldiği kaskatı bir gerçek olarak durmaktadır. Kendi menfaatlerine gelince evrensel değerleri ayakları altına almaya çekinmemekte, İslam’a ve Müslümanlara saldırmaktan çekinmemektedirler” dedi.

    Fransa’da İslam düşmanlığı devlet eliyle had safhaya vardığı söylenen açıklamada “Avrupa ülkelerinin de Fransa ile aynı yolda ilerlemesi eş zamanlı olarak Almanya’da Müslümanların namaz kıldığı sırada polislerin postallarıyla bir camiye girmesi de manidar bir olaydır” denildi.

    ‘İslam düşmanlığına sessiz kalmayacağız’

    Açıklamada “İkinci Dünya Savaşı’ndan beri yalanlar üzerine tesis edilmiş barış ortamında beşeriyetin meselelerine çözüm getirmeden, yalnız maddi konfor dayalı bir düzen içerisinde yaşayan Avrupa, Anadolu’dan zuhur etmesi mukadder hakiki bir refah düzeninin içinde bulundukları nazik vaziyet açısından nasıl bir tehdit arz ettiğinin farkında olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı düşmanlaştırmakta ve bu suretle ellerinden geleni ardına koymamaktadır. Refah düzenlerinin yıkılması sebebiyle doğan tepkiyi azaltmak için Müslümanları hedef almaktan adeta İslam düşmanlığını bir ideoloji haline getirmektedir. Bu saldırılara asla sessiz kalmayacağımızı buradan haykırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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    Etiketler:
    Düşmanlık, Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman, İslam, Protesto, Fransa, İstanbul
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